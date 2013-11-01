【J２採点】大分×山口｜主導権を握られるも、大分が今季初完封勝利！
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
大分が一気に５位タイ浮上。今週末は好調な徳島とホームで激突。
J２リーグ・３節
３月12日／13：03／大分銀行ドーム／11,370人
大分 ２-０ 山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／大分＝後藤（45分）、伊佐（73分） 山口＝なし
【採点理由】
守っては決定機を阻止し、攻めては２点目点をアシストした福森に最高点の７をつけた。無失点に抑えた大分守備陣は高めの採点に。一方、ポゼッションで上回りながら敗れた山口のDF陣は低めの採点に。
【チーム採点】
大分 ６
山口 ６
【MAN OF THE MATCH】
福森直也（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 ６
DF
４ 竹内 彬 ６
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 6.5
MF
７ 松本 怜 5.5
９ 後藤優介 6.5
20 小手川宏基 5.5
16 山岸 智5.5 （84分OUT）
27 三平和司 ６（66 分OUT）
33 鈴木 惇 ６
FW
11 林 容平 5.5 （71分OUT）
交代出場
MF
24 姫野宥弥 5.5（66分IN）
FW
18 伊佐耕平 ６（71分 IN）
DF
14 岸田翔平 －（84分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
６ 前 貴之 5.5
４ 福元洋平 5.5
３ 渡辺広大 5.5
19 星 雄次 ６
MF
５ 佐藤健太郎 5.5
29 三幸秀稔 ６
40 小塚和季 ６
８ 小野瀬康介 ６
FW
９ 岸田和人 5.5（HT OUT）
13 米澤令衣 5.5
交代出場
MF
20 清永丈瑠 5.5（HT IN）
MF
17 加藤大樹 5.5（63分IN）
監督
上野展裕 ６
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
３月12日／13：03／大分銀行ドーム／11,370人
大分 ２-０ 山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／大分＝後藤（45分）、伊佐（73分） 山口＝なし
【採点理由】
守っては決定機を阻止し、攻めては２点目点をアシストした福森に最高点の７をつけた。無失点に抑えた大分守備陣は高めの採点に。一方、ポゼッションで上回りながら敗れた山口のDF陣は低めの採点に。
【チーム採点】
大分 ６
山口 ６
【MAN OF THE MATCH】
福森直也（大分）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 ６
DF
４ 竹内 彬 ６
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 6.5
MF
７ 松本 怜 5.5
９ 後藤優介 6.5
20 小手川宏基 5.5
16 山岸 智5.5 （84分OUT）
27 三平和司 ６（66 分OUT）
33 鈴木 惇 ６
FW
11 林 容平 5.5 （71分OUT）
交代出場
MF
24 姫野宥弥 5.5（66分IN）
FW
18 伊佐耕平 ６（71分 IN）
DF
14 岸田翔平 －（84分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 5.5
DF
６ 前 貴之 5.5
４ 福元洋平 5.5
３ 渡辺広大 5.5
19 星 雄次 ６
MF
５ 佐藤健太郎 5.5
29 三幸秀稔 ６
40 小塚和季 ６
８ 小野瀬康介 ６
FW
９ 岸田和人 5.5（HT OUT）
13 米澤令衣 5.5
交代出場
MF
20 清永丈瑠 5.5（HT IN）
MF
17 加藤大樹 5.5（63分IN）
監督
上野展裕 ６
取材・文：柚野真也（スポーツライター）