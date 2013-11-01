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【J２採点】大分×山口｜主導権を握られるも、大分が今季初完封勝利！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月14日

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大分が一気に５位タイ浮上。今週末は好調な徳島とホームで激突。

J２リーグ・３節
３月12日／13：03／大分銀行ドーム／11,370人
大分　２-０　山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／大分＝後藤（45分）、伊佐（73分）　山口＝なし
 
【採点理由】　
　守っては決定機を阻止し、攻めては２点目点をアシストした福森に最高点の７をつけた。無失点に抑えた大分守備陣は高めの採点に。一方、ポゼッションで上回りながら敗れた山口のDF陣は低めの採点に。
 
【チーム採点】
大分　６
山口　６
 
【MAN OF THE MATCH】　
福森直也（大分）

【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　６
 
DF
４　竹内 彬　６
５　鈴木義宜　６
６　福森直也　6.5
 
MF
７　松本 怜　5.5
９　後藤優介　6.5
20　小手川宏基　5.5
16  山岸 智5.5 （84分OUT）
27　三平和司　６（66 分OUT）
33　鈴木 惇　６
 
FW
11　林 容平　5.5　（71分OUT）
 
交代出場
MF
24　姫野宥弥　5.5（66分IN）
 
FW
18　伊佐耕平　６（71分 IN）
 
DF
14　岸田翔平　－（84分IN）
 
監督
片野坂知宏　６
 

【山口｜選手採点】
GK
33　山田元気  5.5
 
DF
６　前 貴之  5.5
４　福元洋平  5.5
３　渡辺広大  5.5
19　星 雄次　６

 
MF
５ 　佐藤健太郎　5.5
29　三幸秀稔  ６
40　小塚和季  ６
８　小野瀬康介　６
 
FW
９　岸田和人　5.5（HT OUT）　
13　米澤令衣  5.5

交代出場
MF
20　清永丈瑠  5.5（HT IN）
 
MF
17　加藤大樹  5.5（63分IN）
 
監督
上野展裕  ６
 
取材・文：柚野真也（スポーツライター）
 
関連ワード
J2
大分
山口

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