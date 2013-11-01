【J２採点】大分×山口｜主導権を握られるも、大分が今季初完封勝利！

J２リーグ・３節

３月12日／13：03／大分銀行ドーム／11,370人

大分 ２-０ 山口

前半 １-０

後半 １-０

得点者／大分＝後藤（45分）、伊佐（73分） 山口＝なし



【採点理由】

守っては決定機を阻止し、攻めては２点目点をアシストした福森に最高点の７をつけた。無失点に抑えた大分守備陣は高めの採点に。一方、ポゼッションで上回りながら敗れた山口のDF陣は低めの採点に。



【チーム採点】

大分 ６

山口 ６



【MAN OF THE MATCH】

福森直也（大分）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 ６



DF

４ 竹内 彬 ６

５ 鈴木義宜 ６

６ 福森直也 6.5



MF

７ 松本 怜 5.5

９ 後藤優介 6.5

20 小手川宏基 5.5

16 山岸 智5.5 （84分OUT）

27 三平和司 ６（66 分OUT）

33 鈴木 惇 ６



FW

11 林 容平 5.5 （71分OUT）



交代出場

MF

24 姫野宥弥 5.5（66分IN）



FW

18 伊佐耕平 ６（71分 IN）



DF

14 岸田翔平 －（84分IN）



監督

片野坂知宏 ６





【山口｜選手採点】

GK

33 山田元気 5.5



DF

６ 前 貴之 5.5

４ 福元洋平 5.5

３ 渡辺広大 5.5

19 星 雄次 ６





MF

５ 佐藤健太郎 5.5

29 三幸秀稔 ６

40 小塚和季 ６

８ 小野瀬康介 ６



FW

９ 岸田和人 5.5（HT OUT）

13 米澤令衣 5.5



交代出場

MF

20 清永丈瑠 5.5（HT IN）



MF

17 加藤大樹 5.5（63分IN）



監督

上野展裕 ６



取材・文：柚野真也（スポーツライター）

