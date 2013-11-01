【J２採点】徳島×長崎｜攻め抜いた徳島！　渡２ゴール、新加入の島屋がトドメ!!

J２リーグ・３節

３月12日／14：03／鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／4,777人

徳島 ３-１ 長崎

前半 ０-１

後半 ３-０

得点者／徳島＝渡②（57分、61分）、島屋（90＋１分） 長崎＝幸野（41分）



【採点理由】

前半は長崎、後半は徳島が主導権を握った。ホームチームは布陣とメンバー変更が奏功、鮮やかに逆転勝利を収めた。後半から試合に出場し、流れを変えた島屋をMOMに選出。



【チーム採点】

徳島 ６

長崎 5.5



【MAN OF THE MATCH】

島屋八徳（徳島）



【徳島｜選手採点】

GK

21 梶川裕嗣 ６



DF

４ 藤原広太朗 6.5

５ 石井秀典 ５（HT OUT）

２ ヴァシリェヴィッチ ６



MF

22 広瀬陸斗 ６

８ 岩尾 憲 ６

27 馬渡和彰 ６

23 前川大河 ６

26 杉本太郎 ６



FW

10 大﨑淳矢 ５（HT OUT）

16 渡 大生 6.5



交代出場

FW

11 島屋八徳 6.5（HT IN）



MF

６ カルリーニョス ６（HT IN）(89分OUT）



MF

28 井澤 惇 -（89分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス 6.5





【長崎｜採点・寸評】

GK

１ 増田卓也 5.5



DF

13 乾 大知 5.5

２ 田代真一 ５

５ 田上大地 ５



MF

３ 飯尾竜太朗 5.5

６ 前田悠佑 ６（80分OUT）

15 島田 譲 ６

19 澤田 崇 ６



FW

18 吉岡雅和 5.5（60分OUT）

28 翁長 聖 ６

７ 幸野志有人 ６（72分OUT）



交代出場

MF

20 中村慶太 5.5（60分IN）



MF

10 養父雄仁 －（80分IN）



FW

11 畑 潤基 5.5（72分IN）



監督

高木琢也 5.5

