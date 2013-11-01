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【J２採点】徳島×長崎｜攻め抜いた徳島！　渡２ゴール、新加入の島屋がトドメ!!

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月14日

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徳島が５位タイに浮上。長崎は逆転負け。

J２リーグ・３節
３月12日／14：03／鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／4,777人
徳島　３-１　長崎
前半 ０-１
後半 ３-０
得点者／徳島＝渡②（57分、61分）、島屋（90＋１分）　長崎＝幸野（41分）
 
【採点理由】
　前半は長崎、後半は徳島が主導権を握った。ホームチームは布陣とメンバー変更が奏功、鮮やかに逆転勝利を収めた。後半から試合に出場し、流れを変えた島屋をMOMに選出。
 
【チーム採点】
徳島　６
長崎　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
島屋八徳（徳島）
 
【徳島｜選手採点】
GK
21　梶川裕嗣　６
 
DF
４　 藤原広太朗　6.5
５　 石井秀典　５（HT OUT）
２ 　ヴァシリェヴィッチ　６
 
MF
22　広瀬陸斗　６
８　 岩尾 憲　６
27　馬渡和彰　６
23　前川大河　６
26　杉本太郎　６
 
FW 
10　大﨑淳矢　５（HT OUT）
16　渡 大生　6.5
 
交代出場
FW
11　島屋八徳　6.5（HT IN）
 
MF
６ 　カルリーニョス　６（HT IN）(89分OUT）
 
MF
28　井澤 惇　-（89分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　6.5


【長崎｜採点・寸評】
GK 
１ 　増田卓也　5.5
 
DF
13　乾 大知　5.5
２ 　田代真一　５
５　 田上大地　５
 
MF
３　 飯尾竜太朗　5.5
６ 　前田悠佑　６（80分OUT）
15　島田 譲　６
19　澤田 崇　６
 
FW
18　吉岡雅和　5.5（60分OUT）
28　翁長　聖　６
７ 　幸野志有人　６（72分OUT）
 
交代出場
MF
20　中村慶太　5.5（60分IN）
 
MF
10　養父雄仁　－（80分IN）
 
FW
11　畑　潤基　5.5（72分IN）
 
監督
高木琢也　5.5
 
関連ワード
J2
徳島
長崎

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