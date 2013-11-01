【J２採点】徳島×長崎｜攻め抜いた徳島！ 渡２ゴール、新加入の島屋がトドメ!!
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
徳島が５位タイに浮上。長崎は逆転負け。
J２リーグ・３節
３月12日／14：03／鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／4,777人
徳島 ３-１ 長崎
前半 ０-１
後半 ３-０
得点者／徳島＝渡②（57分、61分）、島屋（90＋１分） 長崎＝幸野（41分）
【採点理由】
前半は長崎、後半は徳島が主導権を握った。ホームチームは布陣とメンバー変更が奏功、鮮やかに逆転勝利を収めた。後半から試合に出場し、流れを変えた島屋をMOMに選出。
【チーム採点】
徳島 ６
長崎 5.5
【MAN OF THE MATCH】
島屋八徳（徳島）
【徳島｜選手採点】
GK
21 梶川裕嗣 ６
DF
４ 藤原広太朗 6.5
５ 石井秀典 ５（HT OUT）
２ ヴァシリェヴィッチ ６
MF
22 広瀬陸斗 ６
８ 岩尾 憲 ６
27 馬渡和彰 ６
23 前川大河 ６
26 杉本太郎 ６
FW
10 大﨑淳矢 ５（HT OUT）
16 渡 大生 6.5
交代出場
FW
11 島屋八徳 6.5（HT IN）
MF
６ カルリーニョス ６（HT IN）(89分OUT）
MF
28 井澤 惇 -（89分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 6.5
【長崎｜採点・寸評】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
２ 田代真一 ５
５ 田上大地 ５
MF
３ 飯尾竜太朗 5.5
６ 前田悠佑 ６（80分OUT）
15 島田 譲 ６
19 澤田 崇 ６
FW
18 吉岡雅和 5.5（60分OUT）
28 翁長 聖 ６
７ 幸野志有人 ６（72分OUT）
交代出場
MF
20 中村慶太 5.5（60分IN）
MF
10 養父雄仁 －（80分IN）
FW
11 畑 潤基 5.5（72分IN）
監督
高木琢也 5.5
３月12日／14：03／鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム／4,777人
徳島 ３-１ 長崎
前半 ０-１
後半 ３-０
得点者／徳島＝渡②（57分、61分）、島屋（90＋１分） 長崎＝幸野（41分）
【採点理由】
前半は長崎、後半は徳島が主導権を握った。ホームチームは布陣とメンバー変更が奏功、鮮やかに逆転勝利を収めた。後半から試合に出場し、流れを変えた島屋をMOMに選出。
【チーム採点】
徳島 ６
長崎 5.5
【MAN OF THE MATCH】
島屋八徳（徳島）
【徳島｜選手採点】
GK
21 梶川裕嗣 ６
DF
４ 藤原広太朗 6.5
５ 石井秀典 ５（HT OUT）
２ ヴァシリェヴィッチ ６
MF
22 広瀬陸斗 ６
８ 岩尾 憲 ６
27 馬渡和彰 ６
23 前川大河 ６
26 杉本太郎 ６
FW
10 大﨑淳矢 ５（HT OUT）
16 渡 大生 6.5
交代出場
FW
11 島屋八徳 6.5（HT IN）
MF
６ カルリーニョス ６（HT IN）(89分OUT）
MF
28 井澤 惇 -（89分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス 6.5
【長崎｜採点・寸評】
GK
１ 増田卓也 5.5
DF
13 乾 大知 5.5
２ 田代真一 ５
５ 田上大地 ５
MF
３ 飯尾竜太朗 5.5
６ 前田悠佑 ６（80分OUT）
15 島田 譲 ６
19 澤田 崇 ６
FW
18 吉岡雅和 5.5（60分OUT）
28 翁長 聖 ６
７ 幸野志有人 ６（72分OUT）
交代出場
MF
20 中村慶太 5.5（60分IN）
MF
10 養父雄仁 －（80分IN）
FW
11 畑 潤基 5.5（72分IN）
監督
高木琢也 5.5