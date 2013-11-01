Pick Up!

【J２採点】横浜FC×群馬｜“キングカズ”が決勝弾！　チームを勝利に導く

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月14日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

50歳でゴールを挙げた三浦はこの試合最高の「７」評価。

Jリーグ最年長得点記録を50歳14日に更新したカズ。さらなる記録更新に期待がかかる。(C) SOCCER DIGEST

J２リーグ・３節
３月12日／15：03／ニッパツ／5,214人
横浜FC　１-０　群馬
前半　１-０
後半　０-０
得点者／横浜FC＝三浦（40分）　群馬＝なし
 
【採点理由】
勝った横浜FCを順当に評価し、50歳で決勝点を挙げた三浦をMOMに選出。敗れた群馬も目立って悪い選手はおらず、途中出場で存在感を放った石田を高めに採点した。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
群馬　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
三浦知良（横浜FC）
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　６
 
DF
３　田所 諒　６
５　西河翔吾　６　
20　カルフィン・ヨンアピン　６
28　藤井悠太　６
 
MF
６　中里崇宏　６
７　野村直輝　６
８　佐藤謙介　６
19　ジョン・チュングン　６（82分OUT）
 
FW
11　三浦知良　７（58分OUT）
14　イバ　６（85分OUT）
 
交代出場
FW
９　津田知宏　６（58分IN）
 
DF
22　永田拓也　―（82分IN）
 
FW
39　大久保哲哉　―（85分IN）
 
監督
中田仁司　6.5
 
【群馬｜選手採点】
GK
21　清水慶記　5.5
 
DF
３　川岸祐輔　5.5　
５　阿部 巧　5.5
19　一柳夢吾　5.5
20　パク・ゴン　5.5
 
MF
６　小林竜樹　5.5
７　高橋駿太　5.5（77分OUT）
８　鈴木崇文　５（65分OUT）
９　山岸祐也　5.5
28　岡庭裕貴　5.5
 
FW
15　岡田翔平　5.5（58分OUT）
 
交代出場
MF
14　石田雅俊　６（58分IN）
 
FW
38　イ・ガンウ　5.5（65分IN）
 
MF
27　出岡大輝　5.5（77分IN）
 
監督
森下仁志　６
 
関連ワード
J2
横浜FC
群馬

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 17429_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 2017年 J1&J2&J3選手名鑑
    ２月８日発売     サッカーダイジェスト責任編集
    NSK MOOK     詳細はこちら

  • 17494_ext_01_0.jpg定価：500円(税込)

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト２月９日号
    １月26日発売     2017年シーズンＪ１＆Ｊ２
    戦力充実度ランキング     詳細はこちら

  • 14689_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストNo.479
    ３月２日発売     NEXTワールドクラス
    ポジション別ランキング     詳細はこちら

  • 249_ext_01_0.jpg定価：980円(税込)

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.19
    １月13日発売     第95回全国高校サッカー選手権
    決戦速報号     詳細はこちら

  • 16421_ext_01_0.jpg定価：1296円(税込)

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ９月９日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24