【J２採点】横浜FC×群馬｜“キングカズ”が決勝弾！　チームを勝利に導く

J２リーグ・３節

３月12日／15：03／ニッパツ／5,214人

横浜FC １-０ 群馬

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／横浜FC＝三浦（40分） 群馬＝なし



【採点理由】

勝った横浜FCを順当に評価し、50歳で決勝点を挙げた三浦をMOMに選出。敗れた群馬も目立って悪い選手はおらず、途中出場で存在感を放った石田を高めに採点した。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

群馬 5.5



【MAN OF THE MATCH】

三浦知良（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ６



DF

３ 田所 諒 ６

５ 西河翔吾 ６

20 カルフィン・ヨンアピン ６

28 藤井悠太 ６



MF

６ 中里崇宏 ６

７ 野村直輝 ６

８ 佐藤謙介 ６

19 ジョン・チュングン ６（82分OUT）



FW

11 三浦知良 ７（58分OUT）

14 イバ ６（85分OUT）



交代出場

FW

９ 津田知宏 ６（58分IN）



DF

22 永田拓也 ―（82分IN）



FW

39 大久保哲哉 ―（85分IN）



監督

中田仁司 6.5



【群馬｜選手採点】

GK

21 清水慶記 5.5



DF

３ 川岸祐輔 5.5

５ 阿部 巧 5.5

19 一柳夢吾 5.5

20 パク・ゴン 5.5



MF

６ 小林竜樹 5.5

７ 高橋駿太 5.5（77分OUT）

８ 鈴木崇文 ５（65分OUT）

９ 山岸祐也 5.5

28 岡庭裕貴 5.5



FW

15 岡田翔平 5.5（58分OUT）



交代出場

MF

14 石田雅俊 ６（58分IN）



FW

38 イ・ガンウ 5.5（65分IN）



MF

27 出岡大輝 5.5（77分IN）



監督

森下仁志 ６

