【J２採点】横浜FC×群馬｜“キングカズ”が決勝弾！ チームを勝利に導く
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
50歳でゴールを挙げた三浦はこの試合最高の「７」評価。
J２リーグ・３節
３月12日／15：03／ニッパツ／5,214人
横浜FC １-０ 群馬
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／横浜FC＝三浦（40分） 群馬＝なし
【採点理由】
勝った横浜FCを順当に評価し、50歳で決勝点を挙げた三浦をMOMに選出。敗れた群馬も目立って悪い選手はおらず、途中出場で存在感を放った石田を高めに採点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
群馬 5.5
【MAN OF THE MATCH】
三浦知良（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
３ 田所 諒 ６
５ 西河翔吾 ６
20 カルフィン・ヨンアピン ６
28 藤井悠太 ６
MF
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 ６
８ 佐藤謙介 ６
19 ジョン・チュングン ６（82分OUT）
FW
11 三浦知良 ７（58分OUT）
14 イバ ６（85分OUT）
交代出場
FW
９ 津田知宏 ６（58分IN）
DF
22 永田拓也 ―（82分IN）
FW
39 大久保哲哉 ―（85分IN）
監督
中田仁司 6.5
【群馬｜選手採点】
GK
21 清水慶記 5.5
DF
３ 川岸祐輔 5.5
５ 阿部 巧 5.5
19 一柳夢吾 5.5
20 パク・ゴン 5.5
MF
６ 小林竜樹 5.5
７ 高橋駿太 5.5（77分OUT）
８ 鈴木崇文 ５（65分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
28 岡庭裕貴 5.5
FW
15 岡田翔平 5.5（58分OUT）
交代出場
MF
14 石田雅俊 ６（58分IN）
FW
38 イ・ガンウ 5.5（65分IN）
MF
27 出岡大輝 5.5（77分IN）
監督
森下仁志 ６
３月12日／15：03／ニッパツ／5,214人
横浜FC １-０ 群馬
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／横浜FC＝三浦（40分） 群馬＝なし
【採点理由】
勝った横浜FCを順当に評価し、50歳で決勝点を挙げた三浦をMOMに選出。敗れた群馬も目立って悪い選手はおらず、途中出場で存在感を放った石田を高めに採点した。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
群馬 5.5
【MAN OF THE MATCH】
三浦知良（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ６
DF
３ 田所 諒 ６
５ 西河翔吾 ６
20 カルフィン・ヨンアピン ６
28 藤井悠太 ６
MF
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 ６
８ 佐藤謙介 ６
19 ジョン・チュングン ６（82分OUT）
FW
11 三浦知良 ７（58分OUT）
14 イバ ６（85分OUT）
交代出場
FW
９ 津田知宏 ６（58分IN）
DF
22 永田拓也 ―（82分IN）
FW
39 大久保哲哉 ―（85分IN）
監督
中田仁司 6.5
【群馬｜選手採点】
GK
21 清水慶記 5.5
DF
３ 川岸祐輔 5.5
５ 阿部 巧 5.5
19 一柳夢吾 5.5
20 パク・ゴン 5.5
MF
６ 小林竜樹 5.5
７ 高橋駿太 5.5（77分OUT）
８ 鈴木崇文 ５（65分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
28 岡庭裕貴 5.5
FW
15 岡田翔平 5.5（58分OUT）
交代出場
MF
14 石田雅俊 ６（58分IN）
FW
38 イ・ガンウ 5.5（65分IN）
MF
27 出岡大輝 5.5（77分IN）
監督
森下仁志 ６