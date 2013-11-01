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【J２採点】金沢×湘南｜攻守に奮闘し勝点１獲得に貢献した作田がMOM

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年03月14日

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「連勝中」と「連敗中」同士のミラーゲームは痛み分けに。

J２リーグ・３節
３月12日／13：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,241人
金沢　0-0　湘南
前半　0-0
後半　0-0
得点者／金沢＝なし　湘南＝なし
 
【採点理由】
同じ３-４-２-１システムで、互いに真っ向勝負を挑んだ試合はスコアレスドローに。格上相手に勝点１をもぎ取った金沢の選手たちは健闘を見せ、身体を張った守備や高さを生かしたセットプレーで攻守に存在感を発揮した作田をMOMに選出。湘南はシステムを変更してきた相手に対し、全体的に攻めあぐねた印象だ。
 
【チーム採点】
金沢　5.5
湘南　５
 
【MAN OF THE MATCH
作田裕次（金沢）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　5.5
 
DF
27　廣井友信　5.5
３　作田裕次　６  MAN OF THE MATCH
５　太田康介　5.5
 
MF
４　小柳達司　5.5
６　大橋尚志　5.5
18　野田紘史　５（78分OUT）
28　石田崚真　５
 
FW
24　大槻優平　５（57分OUT）
10　中美慶哉　５（60分OUT）
９　佐藤洸一　5.5
 
交代出場
FW
15　宮崎幾笑　5.5（57分IN）
 
FW
19　垣田裕暉　５（60分IN）
 
MF
11　杉浦恭平　－（78分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　5.5
 
DF
13　山根視来　５
４　アンドレ・バイア　5.5
29　杉岡大暉　５
 
MF
14　藤田征也　５（31分OUT）
２　菊地俊介　５
５　秋野央樹　５
23　高山　薫　５
 
FW
８　山田直輝　５（54分OUT）
19　表原玄太　５（75分OUT）
11　藤田祥史　５
 
交代出場
FW
30　島村　毅　５（31分IN）
 
MF
24　奈良輪雄太　５（54分IN）
 
MF
16　齊藤未月　５（75分IN）
 
監督
曺　貴裁　５
 
関連ワード
J2
湘南
金沢

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