【J２採点】金沢×湘南｜攻守に奮闘し勝点１獲得に貢献した作田がMOM
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
「連勝中」と「連敗中」同士のミラーゲームは痛み分けに。
J２リーグ・３節
３月12日／13：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,241人
金沢 0-0 湘南
前半 0-0
後半 0-0
得点者／金沢＝なし 湘南＝なし
【採点理由】
同じ３-４-２-１システムで、互いに真っ向勝負を挑んだ試合はスコアレスドローに。格上相手に勝点１をもぎ取った金沢の選手たちは健闘を見せ、身体を張った守備や高さを生かしたセットプレーで攻守に存在感を発揮した作田をMOMに選出。湘南はシステムを変更してきた相手に対し、全体的に攻めあぐねた印象だ。
【チーム採点】
金沢 5.5
湘南 ５
【MAN OF THE MATCH】
作田裕次（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
27 廣井友信 5.5
３ 作田裕次 ６ MAN OF THE MATCH
５ 太田康介 5.5
MF
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5
18 野田紘史 ５（78分OUT）
28 石田崚真 ５
FW
24 大槻優平 ５（57分OUT）
10 中美慶哉 ５（60分OUT）
９ 佐藤洸一 5.5
交代出場
FW
15 宮崎幾笑 5.5（57分IN）
FW
19 垣田裕暉 ５（60分IN）
MF
11 杉浦恭平 －（78分IN）
監督
柳下正明 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 5.5
DF
13 山根視来 ５
４ アンドレ・バイア 5.5
29 杉岡大暉 ５
MF
14 藤田征也 ５（31分OUT）
２ 菊地俊介 ５
５ 秋野央樹 ５
23 高山 薫 ５
FW
８ 山田直輝 ５（54分OUT）
19 表原玄太 ５（75分OUT）
11 藤田祥史 ５
交代出場
FW
30 島村 毅 ５（31分IN）
MF
24 奈良輪雄太 ５（54分IN）
MF
16 齊藤未月 ５（75分IN）
監督
曺 貴裁 ５
３月12日／13：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,241人
金沢 0-0 湘南
前半 0-0
後半 0-0
得点者／金沢＝なし 湘南＝なし
【採点理由】
同じ３-４-２-１システムで、互いに真っ向勝負を挑んだ試合はスコアレスドローに。格上相手に勝点１をもぎ取った金沢の選手たちは健闘を見せ、身体を張った守備や高さを生かしたセットプレーで攻守に存在感を発揮した作田をMOMに選出。湘南はシステムを変更してきた相手に対し、全体的に攻めあぐねた印象だ。
【チーム採点】
金沢 5.5
湘南 ５
【MAN OF THE MATCH】
作田裕次（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
27 廣井友信 5.5
３ 作田裕次 ６ MAN OF THE MATCH
５ 太田康介 5.5
MF
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5
18 野田紘史 ５（78分OUT）
28 石田崚真 ５
FW
24 大槻優平 ５（57分OUT）
10 中美慶哉 ５（60分OUT）
９ 佐藤洸一 5.5
交代出場
FW
15 宮崎幾笑 5.5（57分IN）
FW
19 垣田裕暉 ５（60分IN）
MF
11 杉浦恭平 －（78分IN）
監督
柳下正明 5.5
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 5.5
DF
13 山根視来 ５
４ アンドレ・バイア 5.5
29 杉岡大暉 ５
MF
14 藤田征也 ５（31分OUT）
２ 菊地俊介 ５
５ 秋野央樹 ５
23 高山 薫 ５
FW
８ 山田直輝 ５（54分OUT）
19 表原玄太 ５（75分OUT）
11 藤田祥史 ５
交代出場
FW
30 島村 毅 ５（31分IN）
MF
24 奈良輪雄太 ５（54分IN）
MF
16 齊藤未月 ５（75分IN）
監督
曺 貴裁 ５