【J２採点】金沢×湘南｜攻守に奮闘し勝点１獲得に貢献した作田がMOM

J２リーグ・３節

３月12日／13：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,241人

金沢 0-0 湘南

前半 0-0

後半 0-0

得点者／金沢＝なし 湘南＝なし



【採点理由】

同じ３-４-２-１システムで、互いに真っ向勝負を挑んだ試合はスコアレスドローに。格上相手に勝点１をもぎ取った金沢の選手たちは健闘を見せ、身体を張った守備や高さを生かしたセットプレーで攻守に存在感を発揮した作田をMOMに選出。湘南はシステムを変更してきた相手に対し、全体的に攻めあぐねた印象だ。



【チーム採点】

金沢 5.5

湘南 ５



【MAN OF THE MATCH】

作田裕次（金沢）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

27 廣井友信 5.5

３ 作田裕次 ６ MAN OF THE MATCH

５ 太田康介 5.5



MF

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 5.5

18 野田紘史 ５（78分OUT）

28 石田崚真 ５



FW

24 大槻優平 ５（57分OUT）

10 中美慶哉 ５（60分OUT）

９ 佐藤洸一 5.5



交代出場

FW

15 宮崎幾笑 5.5（57分IN）



FW

19 垣田裕暉 ５（60分IN）



MF

11 杉浦恭平 －（78分IN）



監督

柳下正明 5.5



【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 5.5



DF

13 山根視来 ５

４ アンドレ・バイア 5.5

29 杉岡大暉 ５



MF

14 藤田征也 ５（31分OUT）

２ 菊地俊介 ５

５ 秋野央樹 ５

23 高山 薫 ５



FW

８ 山田直輝 ５（54分OUT）

19 表原玄太 ５（75分OUT）

11 藤田祥史 ５



交代出場

FW

30 島村 毅 ５（31分IN）



MF

24 奈良輪雄太 ５（54分IN）



MF

16 齊藤未月 ５（75分IN）



監督

曺 貴裁 ５

