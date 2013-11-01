【J２採点】岐阜×松本｜ユニホーム変更の珍事!! 岐阜は一瞬の隙を突かれ…
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月14日
１度の決定機を生かした松本の飯田をMOMに。
J２リーグ・３節
３月12日／14：03／長良川／9,044人
岐阜 ０-１ 松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 松本＝飯田（12分）
【採点理由】
松本は分析力で上回り戦略的な守備で勝利。得点も相手との身長差を突いた形だった。一方の岐阜はセットプレーを警戒も、ユニホーム変更協議の中断もあって集中力を欠いた。支配率は高かったが……。
【チーム採点】
岐阜 5.5
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5
27 ヘニキ ６
５ 青木 翼 5.5
16 福村貴幸 5.5
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 ６
28 永島悠史 5.5（84分OUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 ５
14 風間宏矢 5.5（60分OUT）
11 古橋亨梧 5.5（71分OUT）
交代出場
MF
22 山田晃平 5.5（60分IN）
DF
２ 阿部正紀 ６（71分IN）
FW
24 難波宏明 －（84分IN）
監督
大木 武 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5 MAN OF THE MATCH
13 後藤圭太 6.5
31 橋内優也 ６
MF
５ 岩間雄大 6.5
20 石原崇兆 ６（90+１分OUT）
８ セルジーニョ ６（77分OUT）
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ６
FW
９ 高崎寛之 5.5（52分OUT）
交代出場
FW
19 山本大貴 ６（52分IN）
DF
33 安川 有 －（77分IN）
MF
７ 武井択也 －（90+１分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
３月12日／14：03／長良川／9,044人
岐阜 ０-１ 松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 松本＝飯田（12分）
【採点理由】
松本は分析力で上回り戦略的な守備で勝利。得点も相手との身長差を突いた形だった。一方の岐阜はセットプレーを警戒も、ユニホーム変更協議の中断もあって集中力を欠いた。支配率は高かったが……。
【チーム採点】
岐阜 5.5
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
飯田真輝（松本）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
17 大本祐槻 5.5
27 ヘニキ ６
５ 青木 翼 5.5
16 福村貴幸 5.5
MF
６ シシーニョ ６
10 庄司悦大 ６
28 永島悠史 5.5（84分OUT）
FW
７ 田中パウロ淳一 ５
14 風間宏矢 5.5（60分OUT）
11 古橋亨梧 5.5（71分OUT）
交代出場
MF
22 山田晃平 5.5（60分IN）
DF
２ 阿部正紀 ６（71分IN）
FW
24 難波宏明 －（84分IN）
監督
大木 武 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
４ 飯田真輝 6.5 MAN OF THE MATCH
13 後藤圭太 6.5
31 橋内優也 ６
MF
５ 岩間雄大 6.5
20 石原崇兆 ６（90+１分OUT）
８ セルジーニョ ６（77分OUT）
14 パウリーニョ 6.5
10 工藤浩平 ６
FW
９ 高崎寛之 5.5（52分OUT）
交代出場
FW
19 山本大貴 ６（52分IN）
DF
33 安川 有 －（77分IN）
MF
７ 武井択也 －（90+１分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）