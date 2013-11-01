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【J２採点】岐阜×松本｜ユニホーム変更の珍事!!　岐阜は一瞬の隙を突かれ…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年03月14日

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１度の決定機を生かした松本の飯田をMOMに。

J２リーグ・３節
３月12日／14：03／長良川／9,044人
岐阜 ０-松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 松本＝飯田（12分）
 
【採点理由】
松本は分析力で上回り戦略的な守備で勝利。得点も相手との身長差を突いた形だった。一方の岐阜はセットプレーを警戒も、ユニホーム変更協議の中断もあって集中力を欠いた。支配率は高かったが……。
 
【チーム採点】
岐阜　5.5
松本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
飯田真輝（松本）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
17　大本祐槻　5.5
27　ヘニキ　６
５　青木 翼　5.5
16　福村貴幸　5.5
 
MF
６　シシーニョ　６
10　庄司悦大　６
28　永島悠史　5.5（84分OUT）
 
FW
７　田中パウロ淳一　５
14　風間宏矢　5.5（60分OUT）
11　古橋亨梧　5.5（71分OUT）
 
交代出場
MF
22　山田晃平　5.5（60分IN）
 
DF
２　阿部正紀　６（71分IN）
 
FW
24　難波宏明  －（84分IN）
 
監督
大木 武　5.5

【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
３　田中隼磨　６
４　飯田真輝　6.5　MAN OF THE MATCH
13　後藤圭太　6.5
31　橋内優也　６
 
MF
５　岩間雄大　6.5
20　石原崇兆　６（90+１分OUT）
８　セルジーニョ　６（77分OUT）
14　パウリーニョ　6.5
10　工藤浩平　６
 
FW
９　高崎寛之　5.5（52分OUT）
 
交代出場
FW
19　山本大貴　６（52分IN）
 
DF
33　安川 有　－（77分IN）
 
MF
７　武井択也　－（90+１分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
関連ワード
J2
岐阜
松本

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