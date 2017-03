【J２採点】岐阜×松本｜ユニホーム変更の珍事!!　岐阜は一瞬の隙を突かれ…

J2リーグ・3節

3月12日/14:03/長良川/9,044人

岐阜 0-1 松本

前半 0-1

後半 0-0

得点者/岐阜=なし 松本=飯田(12分)



【採点理由】

松本は分析力で上回り戦略的な守備で勝利。得点も相手との身長差を突いた形だった。一方の岐阜はセットプレーを警戒も、ユニホーム変更協議の中断もあって集中力を欠いた。支配率は高かったが……。



【チーム採点】

岐阜 5.5

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

飯田真輝(松本)



【岐阜|選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5

27 ヘニキ 6

5 青木 翼 5.5

16 福村貴幸 5.5



MF

6 シシーニョ 6

10 庄司悦大 6

28 永島悠史 5.5(84分OUT)



FW

7 田中パウロ淳一 5

14 風間宏矢 5.5(60分OUT)

11 古橋亨梧 5.5(71分OUT)



交代出場

MF

22 山田晃平 5.5(60分IN)



DF

2 阿部正紀 6(71分IN)



FW

24 難波宏明 -(84分IN)



監督

大木 武 5.5



【松本|選手採点】

GK

16 村山智彦 6



DF

3 田中隼磨 6

4 飯田真輝 6.5 MAN OF THE MATCH

13 後藤圭太 6.5

31 橋内優也 6



MF

5 岩間雄大 6.5

20 石原崇兆 6(90+1分OUT)

8 セルジーニョ 6(77分OUT)

14 パウリーニョ 6.5

10 工藤浩平 6



FW

9 高崎寛之 5.5(52分OUT)



交代出場

FW

19 山本大貴 6(52分IN)



DF

33 安川 有 -(77分IN)



MF

7 武井択也 -(90+1分IN)



監督

反町康治 6.5



取材・文:小崎仁久(スポーツライター)