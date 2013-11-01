【J２採点】岐阜×松本｜ユニホーム変更の珍事!!　岐阜は一瞬の隙を突かれ…

J２リーグ・３節

３月12日／14：03／長良川／9,044人

岐阜 ０-１ 松本

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／岐阜＝なし 松本＝飯田（12分）



【採点理由】

松本は分析力で上回り戦略的な守備で勝利。得点も相手との身長差を突いた形だった。一方の岐阜はセットプレーを警戒も、ユニホーム変更協議の中断もあって集中力を欠いた。支配率は高かったが……。



【チーム採点】

岐阜 5.5

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

飯田真輝（松本）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

17 大本祐槻 5.5

27 ヘニキ ６

５ 青木 翼 5.5

16 福村貴幸 5.5



MF

６ シシーニョ ６

10 庄司悦大 ６

28 永島悠史 5.5（84分OUT）



FW

７ 田中パウロ淳一 ５

14 風間宏矢 5.5（60分OUT）

11 古橋亨梧 5.5（71分OUT）



交代出場

MF

22 山田晃平 5.5（60分IN）



DF

２ 阿部正紀 ６（71分IN）



FW

24 難波宏明 －（84分IN）



監督

大木 武 5.5



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

３ 田中隼磨 ６

４ 飯田真輝 6.5 MAN OF THE MATCH

13 後藤圭太 6.5

31 橋内優也 ６



MF

５ 岩間雄大 6.5

20 石原崇兆 ６（90+１分OUT）

８ セルジーニョ ６（77分OUT）

14 パウリーニョ 6.5

10 工藤浩平 ６



FW

９ 高崎寛之 5.5（52分OUT）



交代出場

FW

19 山本大貴 ６（52分IN）



DF

33 安川 有 －（77分IN）



MF

７ 武井択也 －（90+１分IN）



監督

反町康治 6.5



取材・文：小崎仁久（スポーツライター）