【J２採点】水戸×岐阜｜三島の決勝ヘッドで水戸が連勝
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月07日
水戸が首位・札幌と同勝点の２位。岐阜は15位をキープ。
J２リーグ・2節
３月５日／13:03／トランスコスモススタジアム長崎／6,023人
長崎 1-1 横浜FC
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／長崎＝中村（78分）
横浜FC＝イバ（59分）
【採点理由】
投入されてから３分後に同点弾を決め、積極的な動きで後半攻勢の立役者となった中村をMOMとした。両チーム共に大きなミスが少なく安定したプレーが多かった。ただし、戦術イバから脱しきれなかった中田監督はやや厳しめに評価した。
【チーム採点】
長崎 ６
群馬 ５．５
【MAN OF THE MATCH】
中村慶太（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
1 増田 卓也 ６．５
DF
13 乾 大知 ６
2 田代 真一 ６．５
5 田上 大地 ６
MF
6 前田 悠佑 ６
15 島田 譲 ６
3 飯尾 竜太朗 ６
18 吉岡 雅和 ６ （75分OUT）
19 澤田 崇 ５．５ （86分OUT）
28 翁長 聖 ６．５
FW
８ 木村 裕 ５．５（56分OUT）
交代出場
MF
７ 幸野 志有人 ６．５（56分IN）
MF
20中村 慶太 ６．５（75分IN）MAN OF THE MATCH
FW
1１畑 潤基 -（86分IN）
監督
高木琢也 ６．５
【横浜FC｜選手採点】
GK
1高丘 陽平 ６．５
DF
2藤井 悠太 ６．５
20カルフィン ヨン ア ピン ５．５
5西河 翔吾 ６
3田所 諒 ６
MF
8佐藤 謙介 ５．５
6中里 崇宏 ６．５
7野村 直輝 ６（86分OUT）
19ジョン チュングン ５．５（67分OUT）
FW
14イバ ６
11三浦 知良 ５．５（54分OUT）
交代出場
MF
９津田 知宏 ５．５（54分IN）
DF
２２永田拓也 ６（67分IN）
FW
１５中山雄希 - （86分IN）
監督
中田仁司 ５
３月５日／13:03／トランスコスモススタジアム長崎／6,023人
長崎 1-1 横浜FC
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／長崎＝中村（78分）
横浜FC＝イバ（59分）
【採点理由】
投入されてから３分後に同点弾を決め、積極的な動きで後半攻勢の立役者となった中村をMOMとした。両チーム共に大きなミスが少なく安定したプレーが多かった。ただし、戦術イバから脱しきれなかった中田監督はやや厳しめに評価した。
【チーム採点】
長崎 ６
群馬 ５．５
【MAN OF THE MATCH】
中村慶太（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
1 増田 卓也 ６．５
DF
13 乾 大知 ６
2 田代 真一 ６．５
5 田上 大地 ６
MF
6 前田 悠佑 ６
15 島田 譲 ６
3 飯尾 竜太朗 ６
18 吉岡 雅和 ６ （75分OUT）
19 澤田 崇 ５．５ （86分OUT）
28 翁長 聖 ６．５
FW
８ 木村 裕 ５．５（56分OUT）
交代出場
MF
７ 幸野 志有人 ６．５（56分IN）
MF
20中村 慶太 ６．５（75分IN）MAN OF THE MATCH
FW
1１畑 潤基 -（86分IN）
監督
高木琢也 ６．５
【横浜FC｜選手採点】
GK
1高丘 陽平 ６．５
DF
2藤井 悠太 ６．５
20カルフィン ヨン ア ピン ５．５
5西河 翔吾 ６
3田所 諒 ６
MF
8佐藤 謙介 ５．５
6中里 崇宏 ６．５
7野村 直輝 ６（86分OUT）
19ジョン チュングン ５．５（67分OUT）
FW
14イバ ６
11三浦 知良 ５．５（54分OUT）
交代出場
MF
９津田 知宏 ５．５（54分IN）
DF
２２永田拓也 ６（67分IN）
FW
１５中山雄希 - （86分IN）
監督
中田仁司 ５