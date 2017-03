【J２採点】水戸×岐阜｜三島の決勝ヘッドで水戸が連勝

J2リーグ・2節

3月5日/13:03/トランスコスモススタジアム長崎/6,023人

長崎 1-1 横浜FC

前半 0-0

後半 1-1

得点者/長崎=中村(78分)

横浜FC=イバ(59分)



【採点理由】

投入されてから3分後に同点弾を決め、積極的な動きで後半攻勢の立役者となった中村をMOMとした。両チーム共に大きなミスが少なく安定したプレーが多かった。ただし、戦術イバから脱しきれなかった中田監督はやや厳しめに評価した。



【チーム採点】

長崎 6

群馬 5.5

【MAN OF THE MATCH】

中村慶太(長崎)



【長崎|選手採点】

GK

1 増田 卓也 6.5



DF

13 乾 大知 6

2 田代 真一 6.5

5 田上 大地 6



MF

6 前田 悠佑 6

15 島田 譲 6

3 飯尾 竜太朗 6

18 吉岡 雅和 6 (75分OUT)

19 澤田 崇 5.5 (86分OUT)

28 翁長 聖 6.5



FW

8 木村 裕 5.5(56分OUT)



交代出場

MF

7 幸野 志有人 6.5(56分IN)



MF

20中村 慶太 6.5(75分IN)MAN OF THE MATCH



FW

11畑 潤基 -(86分IN)



監督

高木琢也 6.5





【横浜FC|選手採点】

GK

1高丘 陽平 6.5



DF

2藤井 悠太 6.5

20カルフィン ヨン ア ピン 5.5

5西河 翔吾 6

3田所 諒 6



MF

8佐藤 謙介 5.5

6中里 崇宏 6.5

7野村 直輝 6(86分OUT)

19ジョン チュングン 5.5(67分OUT)



FW

14イバ 6

11三浦 知良 5.5(54分OUT)



交代出場

MF

9津田 知宏 5.5(54分IN)



DF

22永田拓也 6(67分IN)



FW

15中山雄希 - (86分IN)



監督

中田仁司 5