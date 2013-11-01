【J２採点】水戸×岐阜｜三島の決勝ヘッドで水戸が連勝

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年03月07日

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水戸が首位・札幌と同勝点の２位。岐阜は15位をキープ。

J２リーグ・2節
３月５日／13:03／トランスコスモススタジアム長崎／6,023人
長崎　1-1　横浜FC
前半　０-０
後半　１-１
得点者／長崎＝中村（78分）
　　　　横浜FC＝イバ（59分）
 
【採点理由】
投入されてから３分後に同点弾を決め、積極的な動きで後半攻勢の立役者となった中村をMOMとした。両チーム共に大きなミスが少なく安定したプレーが多かった。ただし、戦術イバから脱しきれなかった中田監督はやや厳しめに評価した。
 
【チーム採点】
長崎　６
群馬　５．５
【MAN OF THE MATCH
中村慶太（長崎）
 
【長崎｜選手採点】
GK
1　増田　卓也 　６．５　
 
DF
13　乾　大知 ６
2　田代　真一 ６．５
5　田上　大地 ６
 
MF
6　前田　悠佑　６
15　島田　譲 ６
3　飯尾　竜太朗 ６　
18　吉岡　雅和 ６　（75分OUT）
19　澤田　崇　５．５　（86分OUT）
28　翁長　聖 ６．５
 
FW
８　木村　裕　５．５（56分OUT）
 
交代出場
MF
７　幸野　志有人　６．５（56分IN）
 
MF
20中村　慶太　６．５（75分IN）MAN OF THE MATCH
 
FW
1１畑 潤基　-（86分IN）
 
監督
高木琢也　６．５
 
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
1高丘　陽平　６．５
 
DF
2藤井　悠太 ６．５
20カルフィン　ヨン　ア　ピン ５．５
5西河　翔吾 ６
3田所　諒 ６
 
MF
8佐藤　謙介 ５．５
6中里　崇宏 ６．５
7野村　直輝 ６（86分OUT）
19ジョン　チュングン ５．５（67分OUT）
 
FW
14イバ ６
11三浦　知良　５．５（54分OUT）
 
交代出場
MF
９津田　知宏　５．５（54分IN）
 
DF
２２永田拓也　６（67分IN）
 
FW
１５中山雄希　- （86分IN）
 
監督
中田仁司　５
関連ワード
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横浜FC
長崎
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