【J２採点】水戸×岐阜｜三島の決勝ヘッドで水戸が連勝

J２リーグ・2節

３月５日／13:03／トランスコスモススタジアム長崎／6,023人

長崎 1-1 横浜FC

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／長崎＝中村（78分）

横浜FC＝イバ（59分）



【採点理由】

投入されてから３分後に同点弾を決め、積極的な動きで後半攻勢の立役者となった中村をMOMとした。両チーム共に大きなミスが少なく安定したプレーが多かった。ただし、戦術イバから脱しきれなかった中田監督はやや厳しめに評価した。



【チーム採点】

長崎 ６

群馬 ５．５

【MAN OF THE MATCH】

中村慶太（長崎）



【長崎｜選手採点】

GK

1 増田 卓也 ６．５



DF

13 乾 大知 ６

2 田代 真一 ６．５

5 田上 大地 ６



MF

6 前田 悠佑 ６

15 島田 譲 ６

3 飯尾 竜太朗 ６

18 吉岡 雅和 ６ （75分OUT）

19 澤田 崇 ５．５ （86分OUT）

28 翁長 聖 ６．５



FW

８ 木村 裕 ５．５（56分OUT）



交代出場

MF

７ 幸野 志有人 ６．５（56分IN）



MF

20中村 慶太 ６．５（75分IN）MAN OF THE MATCH



FW

1１畑 潤基 -（86分IN）



監督

高木琢也 ６．５





【横浜FC｜選手採点】

GK

1高丘 陽平 ６．５



DF

2藤井 悠太 ６．５

20カルフィン ヨン ア ピン ５．５

5西河 翔吾 ６

3田所 諒 ６



MF

8佐藤 謙介 ５．５

6中里 崇宏 ６．５

7野村 直輝 ６（86分OUT）

19ジョン チュングン ５．５（67分OUT）



FW

14イバ ６

11三浦 知良 ５．５（54分OUT）



交代出場

MF

９津田 知宏 ５．５（54分IN）



DF

２２永田拓也 ６（67分IN）



FW

１５中山雄希 - （86分IN）



監督

中田仁司 ５