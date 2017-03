【J２採点】水戸×金沢｜水戸は４得点の大勝。MOMは流れを引き寄せた新加入MF

J2リーグ・2節

3月4日/14:03/ケーズデンキスタジアム水戸/4,040人

水戸 4-0 金沢

前半 1-0

後半 3-0

得点者/水戸=橋本(35分)、林(61分)、OG(62分)、前田(84分)



【採点理由】

我慢の展開から前半唯一のチャンスを確実に決め、流れを引き寄せた橋本がMOM。高さを存分に生かしたパウロン、2アシストを決めた田向も高く評価。後半、金沢の守備陣はなす術なく棒立ちする様が目立った。



【チーム採点】

水戸 6.5

金沢 4.5



【MAN OF THE MATCH】

橋本晃司(水戸)



【水戸|選手採点】

GK

21 笠原昂史 5.5



DF

2 田向泰輝 6.5

24 細川淳矢 6

32 パウロン 6.5

33 福井諒司 6



MF

7 船谷圭祐 6(75分OUT)

11 橋本晃司 7 MAN OF THE MATCH

10 佐藤和弘 6.5(79分OUT)

17 湯澤洋介 6

18 白井永地 6.5(85分OUT)



FW

8 林陵平 6.5



交代出場

MF

26 小島幹敏 6(75分 IN)



FW

38 前田大然 6.5(79分IN)



MF

13 田中恵太 -(85分IN)



監督

西ヶ谷隆之 6.5





【金沢|選手採点】

GK

23 白井祐人 5



DF

28 石田峻真 4.5

5 太田康介 4.5

27 廣井友信 4.5

18 野田紘史 4.5



MF

8 山藤健太 4.5

4 小柳達司 5(81分OUT)

6 大橋尚志 4.5

10 中美慶哉 5(67分OUT)



FW

9 佐藤洸一 5

24 大槻優平 5(67分OUT)



交代出場

MF

15 宮崎幾笑 5.5 (67分 IN)



FW

19 垣田裕暉 5 (67分IN)



MF

17 富田康仁 -(81分IN)



監督

柳下正明 4.5



取材・文:根本靖幸(フリーライター)