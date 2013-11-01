【J２採点】山口×福岡｜福岡が敵地で今季初勝利。先制点を演出した駒野をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月06日
山口は小塚が意地の一撃を決めるも及ばず……。
J２リーグ・２節
３月５日／15:03／維新公園／9,651人
山口 １-２ 福岡
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／山口＝小塚（53分） 福岡＝ウェリントン（13分）、石津（39分）
【採点理由】
MOMは精度の高いCKで先制点をアシストした駒野。福岡はセットプレーとロングスローを起点に２得点。後半は一転して山口が攻め込むが、追撃は小塚のミドル弾のみだった。
【チーム採点】
山口 5.5
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
駒野友一（福岡）
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 ６
DF
６ 前 貴之 5.5
４ 福元洋平 ６
２ 宮城雅史 ６
19 星 雄次 5.5
MF
29 三幸秀稔 ６
40 小塚和季 ６
11 鳥養祐矢 5,5（HT OUT）
14 髙柳一誠 ６（HT OUT）
８ 小野瀬康介 5.5
FW
９ 岸田和人 5.5（62分OUT）
交代出場
MF
５ 佐藤健太郎 ６（HT分IN）
FW
13 米澤令衣 5.5（HT分IN）
FW
７ 岡本英也 ６（62分IN）
監督
上野展裕 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
３ 駒野友一 6.5 MAN OF THE MATCH
14 冨安健洋 5.5
36 岩下敬輔 5.5
18 亀川諒史 ６
MF
６ ダニルソン ６
７ 三門雄大 ６
33 山瀬功治 ６（66分OUT）
FW
８ 松田 力 ６（66分OUT）
16 石津大介 6.5
17 ウェリントン ６（84分OUT）
交代出場
FW
10 城後 寿 5.5（66分IN）
FW
21 ウィリアン・ポッピ 5.5（66分IN）
FW
11 坂田大輔 －（84分IN）
監督
井原正巳 ６
取材・文：上田真之介（フリーライター）
３月５日／15:03／維新公園／9,651人
山口 １-２ 福岡
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／山口＝小塚（53分） 福岡＝ウェリントン（13分）、石津（39分）
【採点理由】
MOMは精度の高いCKで先制点をアシストした駒野。福岡はセットプレーとロングスローを起点に２得点。後半は一転して山口が攻め込むが、追撃は小塚のミドル弾のみだった。
【チーム採点】
山口 5.5
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
駒野友一（福岡）
【山口｜選手採点】
GK
33 山田元気 ６
DF
６ 前 貴之 5.5
４ 福元洋平 ６
２ 宮城雅史 ６
19 星 雄次 5.5
MF
29 三幸秀稔 ６
40 小塚和季 ６
11 鳥養祐矢 5,5（HT OUT）
14 髙柳一誠 ６（HT OUT）
８ 小野瀬康介 5.5
FW
９ 岸田和人 5.5（62分OUT）
交代出場
MF
５ 佐藤健太郎 ６（HT分IN）
FW
13 米澤令衣 5.5（HT分IN）
FW
７ 岡本英也 ６（62分IN）
監督
上野展裕 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
３ 駒野友一 6.5 MAN OF THE MATCH
14 冨安健洋 5.5
36 岩下敬輔 5.5
18 亀川諒史 ６
MF
６ ダニルソン ６
７ 三門雄大 ６
33 山瀬功治 ６（66分OUT）
FW
８ 松田 力 ６（66分OUT）
16 石津大介 6.5
17 ウェリントン ６（84分OUT）
交代出場
FW
10 城後 寿 5.5（66分IN）
FW
21 ウィリアン・ポッピ 5.5（66分IN）
FW
11 坂田大輔 －（84分IN）
監督
井原正巳 ６
取材・文：上田真之介（フリーライター）