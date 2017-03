【J２採点】山口×福岡｜福岡が敵地で今季初勝利。先制点を演出した駒野をMOMに

J2リーグ・2節

3月5日/15:03/維新公園/9,651人

山口 1-2 福岡

前半 0-2

後半 1-0

得点者/山口=小塚(53分) 福岡=ウェリントン(13分)、石津(39分)



【採点理由】

MOMは精度の高いCKで先制点をアシストした駒野。福岡はセットプレーとロングスローを起点に2得点。後半は一転して山口が攻め込むが、追撃は小塚のミドル弾のみだった。



【チーム採点】

山口 5.5

福岡 6



【MAN OF THE MATCH】

駒野友一(福岡)



【山口|選手採点】

GK

33 山田元気 6



DF

6 前 貴之 5.5

4 福元洋平 6

2 宮城雅史 6

19 星 雄次 5.5



MF

29 三幸秀稔 6

40 小塚和季 6

11 鳥養祐矢 5,5(HT OUT)

14 髙柳一誠 6(HT OUT)

8 小野瀬康介 5.5



FW

9 岸田和人 5.5(62分OUT)



交代出場

MF

5 佐藤健太郎 6(HT分IN)



FW

13 米澤令衣 5.5(HT分IN)



FW

7 岡本英也 6(62分IN)



監督

上野展裕 5.5





【福岡|選手採点】

GK

23 杉山力裕 5.5



DF

3 駒野友一 6.5 MAN OF THE MATCH

14 冨安健洋 5.5

36 岩下敬輔 5.5

18 亀川諒史 6



MF

6 ダニルソン 6

7 三門雄大 6

33 山瀬功治 6(66分OUT)



FW

8 松田 力 6(66分OUT)

16 石津大介 6.5

17 ウェリントン 6(84分OUT)



交代出場

FW

10 城後 寿 5.5(66分IN)



FW

21 ウィリアン・ポッピ 5.5(66分IN)



FW

11 坂田大輔 -(84分IN)



監督

井原正巳 6



取材・文:上田真之介(フリーライター)