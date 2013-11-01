【J２採点】山口×福岡｜福岡が敵地で今季初勝利。先制点を演出した駒野をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月06日

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山口は小塚が意地の一撃を決めるも及ばず……。

J２リーグ・２節
３月５日／15:03／維新公園／9,651人
山口　１-２　福岡
前半 ０-２
後半 １-０
得点者／山口＝小塚（53分）　福岡＝ウェリントン（13分）、石津（39分）
 
【採点理由】
　MOMは精度の高いCKで先制点をアシストした駒野。福岡はセットプレーとロングスローを起点に２得点。後半は一転して山口が攻め込むが、追撃は小塚のミドル弾のみだった。
 
【チーム採点】
山口　5.5
福岡　６
 
【MAN OF THE MATCH】
駒野友一（福岡）
 
【山口｜選手採点】
GK
33　山田元気　６
 
DF
６　前 貴之　5.5
４　福元洋平　６
２　宮城雅史　６
19　星 雄次　5.5
 
MF
29　三幸秀稔　６
40　小塚和季　６
11　鳥養祐矢　5,5（HT OUT）
14　髙柳一誠　６（HT OUT）
８　小野瀬康介　5.5
 
FW
９　岸田和人　5.5（62分OUT）
 
交代出場
MF
５　佐藤健太郎　６（HT分IN）
 
FW
13　米澤令衣　5.5（HT分IN）
 
FW
７　岡本英也　６（62分IN）
 
監督
上野展裕　5.5
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　5.5
 
DF
３　駒野友一　6.5　MAN OF THE MATCH
14　冨安健洋　5.5
36　岩下敬輔　5.5
18　亀川諒史　６
 
MF
６　ダニルソン　６
７　三門雄大　６
33　山瀬功治　６（66分OUT）
 
FW
８　松田 力　６（66分OUT）
16　石津大介　6.5
17　ウェリントン　６（84分OUT）
 
交代出場
FW
10　城後 寿　5.5（66分IN）
 
FW
21　ウィリアン・ポッピ　5.5（66分IN）
 
FW
11　坂田大輔　－（84分IN）
 
監督
井原正巳　６
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山口
福岡

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