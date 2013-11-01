【J２採点】山口×福岡｜福岡が敵地で今季初勝利。先制点を演出した駒野をMOMに

J２リーグ・２節

３月５日／15:03／維新公園／9,651人

山口 １-２ 福岡

前半 ０-２

後半 １-０

得点者／山口＝小塚（53分） 福岡＝ウェリントン（13分）、石津（39分）



【採点理由】

MOMは精度の高いCKで先制点をアシストした駒野。福岡はセットプレーとロングスローを起点に２得点。後半は一転して山口が攻め込むが、追撃は小塚のミドル弾のみだった。



【チーム採点】

山口 5.5

福岡 ６



【MAN OF THE MATCH】

駒野友一（福岡）



【山口｜選手採点】

GK

33 山田元気 ６



DF

６ 前 貴之 5.5

４ 福元洋平 ６

２ 宮城雅史 ６

19 星 雄次 5.5



MF

29 三幸秀稔 ６

40 小塚和季 ６

11 鳥養祐矢 5,5（HT OUT）

14 髙柳一誠 ６（HT OUT）

８ 小野瀬康介 5.5



FW

９ 岸田和人 5.5（62分OUT）



交代出場

MF

５ 佐藤健太郎 ６（HT分IN）



FW

13 米澤令衣 5.5（HT分IN）



FW

７ 岡本英也 ６（62分IN）



監督

上野展裕 5.5





【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 5.5



DF

３ 駒野友一 6.5 MAN OF THE MATCH

14 冨安健洋 5.5

36 岩下敬輔 5.5

18 亀川諒史 ６



MF

６ ダニルソン ６

７ 三門雄大 ６

33 山瀬功治 ６（66分OUT）



FW

８ 松田 力 ６（66分OUT）

16 石津大介 6.5

17 ウェリントン ６（84分OUT）



交代出場

FW

10 城後 寿 5.5（66分IN）



FW

21 ウィリアン・ポッピ 5.5（66分IN）



FW

11 坂田大輔 －（84分IN）



監督

井原正巳 ６



取材・文：上田真之介（フリーライター）

