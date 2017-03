【J２採点】愛媛×松本｜好セーブを見せた愛媛の守護神パク・ソンスが勝点１獲得に貢献

J2リーグ・2節

3月5日/15:03/ニンジニアスタジアム/3,645人

愛媛 0-0 松本

前半 0-0

後半 0-0

得点者/愛媛=なし 松本=なし



【採点理由】

松本は持ち味の高さ強さを生かし、愛媛の3倍のシュートを放ったが得点することができず。開幕戦より内容は好転したが、今季初白星は掴めなかった。一方、愛媛はGKのパク・ソンスが再三の好セーブでピンチを防ぎ、勝点1獲得に貢献した。



【チーム採点】

愛媛 6

松本 6



【MAN OF THE MATCH】

パク・ソンス(愛媛)



【愛媛|選手採点】

GK

31 パク・ソンス 6.5 MAN OF THE MATCH



DF

16 田中裕人 6(79分OUT)

23 林堂 眞 6

2 浦田延尚 6



MF

17 小暮大器 6

11 神田夢実 5.5(61分OUT)

41 小池純輝 6

14 白井康介 6

7 近藤貴司 5.5

5 藤田息吹 6



FW

18 西田 剛 6(65分OUT)



交代出場

DF

4 西岡大輝 6(61分IN)

22 深谷友基 6(79分IN)



FW

9 有田光希 6(65分IN)



監督

間瀬秀一 6.5



【松本|選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6



DF

13 後藤圭太 6

4 飯田真輝 6.5

31 橋内優也 6



MF

25 志知孝明 6(62分OUT)

5 岩間雄大 6

14 パウリーニョ 6

3 田中隼磨 6.5

8 セルジーニョ 6.5(88分OUT)

10 工藤浩平 6(81分OUT)



FW

9 高崎寛之 6



交代出場

MF

20 石原崇兆 6(62分 IN)

15 宮阪政樹 -(88分IN)



FW

19 山本大貴 -(81分IN)



監督

反町康治 6



取材・文:江刺伯洋(南海放送アナウンサー)