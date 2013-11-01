【J２採点】湘南×群馬｜湘南が開幕２連勝。先制弾を決めたルーキーの杉岡が出色の出来
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月05日
２ゴールの高山、新戦力の秋野らも「6.5」評価。
J２リーグ・２節
３月４日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,021人
湘南 ３-１ 群馬
前半 １-０
後半 ２-１
得点者／湘南＝高山②（49分、73分）杉岡（10分） 群馬＝高井（54分）
【採点理由】
開幕２連勝を飾った湘南。抜群のゲームの入りから効果的に加点した反面、自ら流れを失してピンチを招く場面も。敗れた群馬だが、相手を脅かすなど次に繋がる内容も示した。
【チーム採点】
湘南 ６
群馬 5.5
【MAN OF THE MATCH】
杉岡大暉（湘南）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 6.5
DF
13 山根視来 6.5
４ アンドレ・バイア ６
29 杉岡大暉 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
24 奈良輪雄太 ６
２ 菊地俊介 ６
５ 秋野央樹 6.5（88分OUT）
23 高山 薫 6.5
FW
８ 山田直輝 ６（75分OUT）
11 藤田祥史 ６
19 表原玄太 ６（59分OUT）
交代出場
MF
６ 石川俊輝 ６（59分 IN）
FW
16 齊藤未月 ６（75分IN）
MF
14 藤田征也 ―（88分IN）
監督
曺 貴裁 ６
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 5.5
DF
２ 舩津徹也 5.5
３ 川岸祐輔 5.5
20 パク・ゴン 5.5
MF
30 松下裕樹 ５（53分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
７ 高橋駿太 ５
５ 阿部 巧 5.5
FW
26 高井和馬 ６
８ 鈴木崇文 ５（53分OUT）
15 岡田翔平 5.5（67分OUT）
交代出場
FW
14 石田雅俊 ６（53分IN）
MF
28 岡庭裕貴 ６（53分IN）
MF
27 出岡大輝 5.5（67分IN）
監督
森下仁志 5.5
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
３月４日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,021人
湘南 ３-１ 群馬
前半 １-０
後半 ２-１
得点者／湘南＝高山②（49分、73分）杉岡（10分） 群馬＝高井（54分）
【採点理由】
開幕２連勝を飾った湘南。抜群のゲームの入りから効果的に加点した反面、自ら流れを失してピンチを招く場面も。敗れた群馬だが、相手を脅かすなど次に繋がる内容も示した。
【チーム採点】
湘南 ６
群馬 5.5
【MAN OF THE MATCH】
杉岡大暉（湘南）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 6.5
DF
13 山根視来 6.5
４ アンドレ・バイア ６
29 杉岡大暉 6.5 MAN OF THE MATCH
MF
24 奈良輪雄太 ６
２ 菊地俊介 ６
５ 秋野央樹 6.5（88分OUT）
23 高山 薫 6.5
FW
８ 山田直輝 ６（75分OUT）
11 藤田祥史 ６
19 表原玄太 ６（59分OUT）
交代出場
MF
６ 石川俊輝 ６（59分 IN）
FW
16 齊藤未月 ６（75分IN）
MF
14 藤田征也 ―（88分IN）
監督
曺 貴裁 ６
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 5.5
DF
２ 舩津徹也 5.5
３ 川岸祐輔 5.5
20 パク・ゴン 5.5
MF
30 松下裕樹 ５（53分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
７ 高橋駿太 ５
５ 阿部 巧 5.5
FW
26 高井和馬 ６
８ 鈴木崇文 ５（53分OUT）
15 岡田翔平 5.5（67分OUT）
交代出場
FW
14 石田雅俊 ６（53分IN）
MF
28 岡庭裕貴 ６（53分IN）
MF
27 出岡大輝 5.5（67分IN）
監督
森下仁志 5.5
取材・文：隈元大吾（フリーライター）