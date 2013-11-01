【J２採点】湘南×群馬｜湘南が開幕２連勝。先制弾を決めたルーキーの杉岡が出色の出来

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年03月05日

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２ゴールの高山、新戦力の秋野らも「6.5」評価。

J２リーグ・２節
３月４日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,021人
湘南　３-１　群馬
前半 １-０
後半 ２-１
得点者／湘南＝高山②（49分、73分）杉岡（10分）　群馬＝高井（54分）

【採点理由】
　開幕２連勝を飾った湘南。抜群のゲームの入りから効果的に加点した反面、自ら流れを失してピンチを招く場面も。敗れた群馬だが、相手を脅かすなど次に繋がる内容も示した。
 
【チーム採点】
湘南　６
群馬　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
杉岡大暉（湘南）
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　6.5
 
DF
13　山根視来　6.5
４　アンドレ・バイア　６
29　杉岡大暉　6.5 　MAN OF THE MATCH
 
MF
24　奈良輪雄太　６
２　菊地俊介　６
５　秋野央樹　6.5（88分OUT）
23　高山 薫　6.5
 
FW
８　山田直輝　６（75分OUT）
11　藤田祥史　６
19　表原玄太　６（59分OUT）
 
交代出場
MF
６　石川俊輝　６（59分 IN）
 
FW
16　齊藤未月　６（75分IN）
 
MF
14　藤田征也　―（88分IN）
 
監督
曺 貴裁　６
 
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　5.5
 
DF
２　舩津徹也　5.5
３　川岸祐輔　5.5
20　パク・ゴン　5.5
 
MF
30　松下裕樹　５（53分OUT）
９　山岸祐也　5.5
７　高橋駿太　５
５　阿部 巧　5.5
 
FW
26　高井和馬　６
８　鈴木崇文　５（53分OUT）
15　岡田翔平　5.5（67分OUT）
 
交代出場
FW
14　石田雅俊　６（53分IN）
 
MF
28　岡庭裕貴　６（53分IN）
 
MF
27　出岡大輝　5.5（67分IN）
 
監督
森下仁志　5.5
 
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
 
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