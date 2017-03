【J２採点】湘南×群馬｜湘南が開幕２連勝。先制弾を決めたルーキーの杉岡が出色の出来

J2リーグ・2節

3月4日/16:03/Shonan BMW スタジアム平塚/9,021人

湘南 3-1 群馬

前半 1-0

後半 2-1

得点者/湘南=高山②(49分、73分)杉岡(10分) 群馬=高井(54分)



【採点理由】

開幕2連勝を飾った湘南。抜群のゲームの入りから効果的に加点した反面、自ら流れを失してピンチを招く場面も。敗れた群馬だが、相手を脅かすなど次に繋がる内容も示した。



【チーム採点】

湘南 6

群馬 5.5



【MAN OF THE MATCH】

杉岡大暉(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6.5

4 アンドレ・バイア 6

29 杉岡大暉 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

24 奈良輪雄太 6

2 菊地俊介 6

5 秋野央樹 6.5(88分OUT)

23 高山 薫 6.5



FW

8 山田直輝 6(75分OUT)

11 藤田祥史 6

19 表原玄太 6(59分OUT)



交代出場

MF

6 石川俊輝 6(59分 IN)



FW

16 齊藤未月 6(75分IN)



MF

14 藤田征也 ―(88分IN)



監督

曺 貴裁 6





【群馬|選手採点】

GK

1 清水慶記 5.5



DF

2 舩津徹也 5.5

3 川岸祐輔 5.5

20 パク・ゴン 5.5



MF

30 松下裕樹 5(53分OUT)

9 山岸祐也 5.5

7 高橋駿太 5

5 阿部 巧 5.5



FW

26 高井和馬 6

8 鈴木崇文 5(53分OUT)

15 岡田翔平 5.5(67分OUT)



交代出場

FW

14 石田雅俊 6(53分IN)



MF

28 岡庭裕貴 6(53分IN)



MF

27 出岡大輝 5.5(67分IN)



監督

森下仁志 5.5



