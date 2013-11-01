【J２採点】湘南×群馬｜湘南が開幕２連勝。先制弾を決めたルーキーの杉岡が出色の出来

J２リーグ・２節

３月４日／16：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,021人

湘南 ３-１ 群馬

前半 １-０

後半 ２-１

得点者／湘南＝高山②（49分、73分）杉岡（10分） 群馬＝高井（54分）



【採点理由】

開幕２連勝を飾った湘南。抜群のゲームの入りから効果的に加点した反面、自ら流れを失してピンチを招く場面も。敗れた群馬だが、相手を脅かすなど次に繋がる内容も示した。



【チーム採点】

湘南 ６

群馬 5.5



【MAN OF THE MATCH】

杉岡大暉（湘南）



【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 6.5



DF

13 山根視来 6.5

４ アンドレ・バイア ６

29 杉岡大暉 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

24 奈良輪雄太 ６

２ 菊地俊介 ６

５ 秋野央樹 6.5（88分OUT）

23 高山 薫 6.5



FW

８ 山田直輝 ６（75分OUT）

11 藤田祥史 ６

19 表原玄太 ６（59分OUT）



交代出場

MF

６ 石川俊輝 ６（59分 IN）



FW

16 齊藤未月 ６（75分IN）



MF

14 藤田征也 ―（88分IN）



監督

曺 貴裁 ６





【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 5.5



DF

２ 舩津徹也 5.5

３ 川岸祐輔 5.5

20 パク・ゴン 5.5



MF

30 松下裕樹 ５（53分OUT）

９ 山岸祐也 5.5

７ 高橋駿太 ５

５ 阿部 巧 5.5



FW

26 高井和馬 ６

８ 鈴木崇文 ５（53分OUT）

15 岡田翔平 5.5（67分OUT）



交代出場

FW

14 石田雅俊 ６（53分IN）



MF

28 岡庭裕貴 ６（53分IN）



MF

27 出岡大輝 5.5（67分IN）



監督

森下仁志 5.5



取材・文：隈元大吾（フリーライター）

