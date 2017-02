【J２採点】水戸×湘南｜サインプレーで値千金の決勝弾！湘南の菊地をMOMに選出

J2リーグ・1節

2月26日/14:03/ケーズデンキスタジアム水戸/8,636人

水戸 0-1 湘南

前半 0-0

後半 0-1

得点者/水戸=なし 湘南=菊地(66分)



【採点理由】

CKの好機をサインプレーから綺麗に決めた湘南の菊地の落ち着きぶりはMOMに値する。高山の献身的なプレーも高評価だ。一方で水戸の細川はイージーミスを連発し、チームを幾度も窮地に追い込んだ。



【チーム採点】

水戸 5

湘南 6



【MAN OF THE MATCH】

菊地俊介(湘南)



【水戸|選手採点】

GK

21 笠原昂史 6



DF

2 田向泰輝 5.5

24 細川淳矢 4.5

33 福井諒司 5.5

6 内田航平 5.5



MF

7 船谷圭祐 5.5

11 橋本晃司 5.5

10 佐藤和弘 5.5

14 佐藤 祥 5 (72分OUT)

17 湯澤洋介 5(88分OUT)



FW

8 林 陵平 5



交代出場

MF

26 小島幹敏 5.5(72分 IN)

30 外山 凌 -(88分IN)



監督

西ヶ谷隆之 5





【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

13 山根視来 6

4 アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6



MF

24 奈良輪雄太 5.5 (57分IN)

2 菊地俊介 6.5 MAN OF THE MATCH

5 秋野央樹 6

23 高山 薫 6.5



FW

8 山田直輝 6 (65分IN)

9 ジネイ 6 (71分IN)

19 表原玄太 6



交代出場

MF

14 藤田征也 5.5 (57分 IN)



FW

22 下田北斗 6.5 (65分IN)

11 藤田祥史 5.5(71分IN)



監督

曺 貴裁 6.5



取材・文:根本靖幸(フリーライター)