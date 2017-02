【J２採点】長崎×群馬｜長崎が４ゴール圧勝！　MOMはFWではなく…

J2リーグ・1節

2月26日/13:03/トランスコスモススタジアム長崎/4,743人

長崎 4-0 群馬

前半 2-0

後半 2-0

得点者/長崎=島田(29分)、ファンマ(45+2分)、乾(49分)、澤田(71分) 群馬=なし



【採点理由】

4点を奪った長崎の攻撃陣はもちろん高評価。だが、後半だけで7本のシュートを放たれながら、抜群の安定感と反応でシュートをブロックした増田をMOMに選出した。群馬は守備にミスが多く低評価となった。



【チーム採点】

長崎 6.5

群馬 5



【MAN OF THE MATCH】

増田卓也(長崎)



【長崎|選手採点】

GK

1 増田卓也 7 MAN OF THE MATCH



DF

13 乾 大知 6.5

2 田代真一 6.5

5 田上大地 5.5



MF

6 前田悠佑 6.5

15 島田 譲 7

28 翁長 聖 6

3 飯尾竜太朗 6(78分OUT)

18 吉岡雅和 6.5(75分OUT)



FW

19 澤田 崇 6.5(90+1分OUT)

9 ファンマ 6.5



交代出場

FW

11 畑 潤基 6(75分IN)



MF

17 古部健太 ―(78分IN)

20 中村慶太 ―(90+1分IN)



監督

高木琢也 6.5





【群馬|選手採点】

GK

41 牲川歩見 5



DF

20 パク・ゴン 5.5

3 川岸祐輔 5.5

2 舩津徹也 5.5



MF

30 松下裕樹 5.5(50分OUT)

9 山岸祐也 5.5

5 阿部 巧 6

26 高井和馬 6



FW

8 鈴木崇文 6(70分OUT)

7 高橋駿太 6

15 岡田翔平 6(63分OUT)



交代出場

MF

28 岡庭裕貴 6.5(50分IN)

6 小林竜樹 6(70分IN)



FW

40 盛田剛平 6(63分IN)



監督

森下仁志 5



取材・文:藤原裕久(フリーライター)