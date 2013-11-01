【J２採点】長崎×群馬｜長崎が４ゴール圧勝！　MOMはFWではなく…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年02月28日

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守護神・増田が獅子奮迅のパフォーマンス。

J２リーグ・１節
２月26日／13：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,743人
長崎　４-０　群馬
前半　２-０
後半　２-０
得点者／長崎＝島田（29分）、ファンマ（45＋２分）、乾（49分）、澤田（71分）　群馬＝なし
 
【採点理由】
　４点を奪った長崎の攻撃陣はもちろん高評価。だが、後半だけで７本のシュートを放たれながら、抜群の安定感と反応でシュートをブロックした増田をMOMに選出した。群馬は守備にミスが多く低評価となった。
 
【チーム採点】
長崎　6.5
群馬　５
 
【MAN OF THE MATCH
増田卓也（長崎）
 
【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　７　MAN OF THE MATCH
 
DF
13　乾 大知　6.5
２　田代真一　6.5
５　田上大地　5.5
 
MF
６　前田悠佑　6.5
15　島田 譲　７
28　翁長 聖　６
３　飯尾竜太朗　６（78分OUT）
18　吉岡雅和　6.5（75分OUT）
 
FW
19　澤田 崇　6.5（90＋１分OUT）
９　ファンマ　6.5
 
交代出場
FW
11　畑 潤基　６（75分IN）

MF
17　古部健太　―（78分IN）
20　中村慶太　―（90＋１分IN）
 
監督
高木琢也　6.5
 
 
【群馬｜選手採点】
GK
41　牲川歩見　５
 
DF
20　パク・ゴン　5.5
３　川岸祐輔　5.5
２　舩津徹也　5.5
 
MF
30　松下裕樹　5.5（50分OUT）
９　山岸祐也　5.5
５　阿部 巧　６
26　高井和馬　６
 
FW
８　鈴木崇文　６（70分OUT）
７　高橋駿太　６
15　岡田翔平　６（63分OUT）
 
交代出場
MF
28　岡庭裕貴　6.5（50分IN）
６　小林竜樹　６（70分IN）

FW
40　盛田剛平　６（63分IN）
 
監督
森下仁志　５
 
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
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