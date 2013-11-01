【J２採点】長崎×群馬｜長崎が４ゴール圧勝！ MOMはFWではなく…
カテゴリ：Jリーグ
2017年02月28日
守護神・増田が獅子奮迅のパフォーマンス。
J２リーグ・１節
２月26日／13：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,743人
長崎 ４-０ 群馬
前半 ２-０
後半 ２-０
得点者／長崎＝島田（29分）、ファンマ（45＋２分）、乾（49分）、澤田（71分） 群馬＝なし
【採点理由】
４点を奪った長崎の攻撃陣はもちろん高評価。だが、後半だけで７本のシュートを放たれながら、抜群の安定感と反応でシュートをブロックした増田をMOMに選出した。群馬は守備にミスが多く低評価となった。
【チーム採点】
長崎 6.5
群馬 ５
【MAN OF THE MATCH】
増田卓也（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 ７ MAN OF THE MATCH
DF
13 乾 大知 6.5
２ 田代真一 6.5
５ 田上大地 5.5
MF
６ 前田悠佑 6.5
15 島田 譲 ７
28 翁長 聖 ６
３ 飯尾竜太朗 ６（78分OUT）
18 吉岡雅和 6.5（75分OUT）
FW
19 澤田 崇 6.5（90＋１分OUT）
９ ファンマ 6.5
交代出場
FW
11 畑 潤基 ６（75分IN）
MF
17 古部健太 ―（78分IN）
20 中村慶太 ―（90＋１分IN）
監督
高木琢也 6.5
【群馬｜選手採点】
GK
41 牲川歩見 ５
DF
20 パク・ゴン 5.5
３ 川岸祐輔 5.5
２ 舩津徹也 5.5
MF
30 松下裕樹 5.5（50分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
５ 阿部 巧 ６
26 高井和馬 ６
FW
８ 鈴木崇文 ６（70分OUT）
７ 高橋駿太 ６
15 岡田翔平 ６（63分OUT）
交代出場
MF
28 岡庭裕貴 6.5（50分IN）
６ 小林竜樹 ６（70分IN）
FW
40 盛田剛平 ６（63分IN）
監督
森下仁志 ５
取材・文：藤原裕久（フリーライター）
２月26日／13：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,743人
長崎 ４-０ 群馬
前半 ２-０
後半 ２-０
得点者／長崎＝島田（29分）、ファンマ（45＋２分）、乾（49分）、澤田（71分） 群馬＝なし
【採点理由】
４点を奪った長崎の攻撃陣はもちろん高評価。だが、後半だけで７本のシュートを放たれながら、抜群の安定感と反応でシュートをブロックした増田をMOMに選出した。群馬は守備にミスが多く低評価となった。
【チーム採点】
長崎 6.5
群馬 ５
【MAN OF THE MATCH】
増田卓也（長崎）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 ７ MAN OF THE MATCH
DF
13 乾 大知 6.5
２ 田代真一 6.5
５ 田上大地 5.5
MF
６ 前田悠佑 6.5
15 島田 譲 ７
28 翁長 聖 ６
３ 飯尾竜太朗 ６（78分OUT）
18 吉岡雅和 6.5（75分OUT）
FW
19 澤田 崇 6.5（90＋１分OUT）
９ ファンマ 6.5
交代出場
FW
11 畑 潤基 ６（75分IN）
MF
17 古部健太 ―（78分IN）
20 中村慶太 ―（90＋１分IN）
監督
高木琢也 6.5
【群馬｜選手採点】
GK
41 牲川歩見 ５
DF
20 パク・ゴン 5.5
３ 川岸祐輔 5.5
２ 舩津徹也 5.5
MF
30 松下裕樹 5.5（50分OUT）
９ 山岸祐也 5.5
５ 阿部 巧 ６
26 高井和馬 ６
FW
８ 鈴木崇文 ６（70分OUT）
７ 高橋駿太 ６
15 岡田翔平 ６（63分OUT）
交代出場
MF
28 岡庭裕貴 6.5（50分IN）
６ 小林竜樹 ６（70分IN）
FW
40 盛田剛平 ６（63分IN）
監督
森下仁志 ５
取材・文：藤原裕久（フリーライター）