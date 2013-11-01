【J２採点】長崎×群馬｜長崎が４ゴール圧勝！　MOMはFWではなく…

J２リーグ・１節

２月26日／13：03／トランスコスモススタジアム長崎／4,743人

長崎 ４-０ 群馬

前半 ２-０

後半 ２-０

得点者／長崎＝島田（29分）、ファンマ（45＋２分）、乾（49分）、澤田（71分） 群馬＝なし



【採点理由】

４点を奪った長崎の攻撃陣はもちろん高評価。だが、後半だけで７本のシュートを放たれながら、抜群の安定感と反応でシュートをブロックした増田をMOMに選出した。群馬は守備にミスが多く低評価となった。



【チーム採点】

長崎 6.5

群馬 ５



【MAN OF THE MATCH】

増田卓也（長崎）



【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 ７ MAN OF THE MATCH



DF

13 乾 大知 6.5

２ 田代真一 6.5

５ 田上大地 5.5



MF

６ 前田悠佑 6.5

15 島田 譲 ７

28 翁長 聖 ６

３ 飯尾竜太朗 ６（78分OUT）

18 吉岡雅和 6.5（75分OUT）



FW

19 澤田 崇 6.5（90＋１分OUT）

９ ファンマ 6.5



交代出場

FW

11 畑 潤基 ６（75分IN）



MF

17 古部健太 ―（78分IN）

20 中村慶太 ―（90＋１分IN）



監督

高木琢也 6.5





【群馬｜選手採点】

GK

41 牲川歩見 ５



DF

20 パク・ゴン 5.5

３ 川岸祐輔 5.5

２ 舩津徹也 5.5



MF

30 松下裕樹 5.5（50分OUT）

９ 山岸祐也 5.5

５ 阿部 巧 ６

26 高井和馬 ６



FW

８ 鈴木崇文 ６（70分OUT）

７ 高橋駿太 ６

15 岡田翔平 ６（63分OUT）



交代出場

MF

28 岡庭裕貴 6.5（50分IN）

６ 小林竜樹 ６（70分IN）



FW

40 盛田剛平 ６（63分IN）



監督

森下仁志 ５



取材・文：藤原裕久（フリーライター）