【J２採点】熊本×讃岐｜新戦力のFW安が２発！　熊本が２年連続の開幕白星スタート

J2リーグ・1節

2月26日/13:03/えがお健康スタジアム/7,027人

熊本 2−1 讃岐

前半 1-0

後半 1-1

得点者/熊本=安(22分、57分) 讃岐=永田(70分)



【採点理由】

序盤から勢いを見せた熊本は、新戦力のFW安が躍動。右CKを合わせた22分の先制点に加え、57分にもカウンターから追加点を奪うなど、抜群の存在感を示した。讃岐は永田のゴールで反撃の狼煙を上げたが、時すでに遅し。アタッカー陣が総じて決め手を欠いた。



【チーム採点】

熊本 6

讃岐 5.5



【MAN OF THE MATCH】

安 柄俊(熊本)



【熊本|選手採点】

GK

30 佐藤昭大 6



DF

2 黒木晃平 6.5

23 小谷祐喜 6

4 園田拓也 6

7 片山奨典 6



MF

17 岡本賢明 6(60分OUT)

6 村上 巧 6

20 上里一将 6

39 嶋田慎太郎 6(88分OUT)



FW

9 安 柄俊 6.5 MAN OF THE MATCH

10 平繁龍一 6(78分OUT)



交代出場

FW

29 齋藤恵太 6(60分IN)



36 巻誠一郎 —(78分IN)



DF

26 光永祐也 -(88分IN)



監督

清川浩行 6.5





【讃岐|選手採点】

GK

1 清水健太 6



DF

6 市村篤司 5.5

17 李 栄直 5.5

30 エブソン 5

23 西 弘則 5.5



MF

19 仲間隼斗 5.5

7 永田亮太 6

5 渡邉大剛 5.5(86分OUT)

11 馬場賢治 5.5(57分OUT)



FW

9 我那覇和樹 5.5(58分OUT)

13 木島徹也 5.5



交代出場

MF

10 髙木和正 6(57分IN)



FW

20 原 一樹 5.5(58分IN)



DF

3 中島大貴 —(86分IN)



監督

北野 誠 6



取材・文:井芹貴志(フリーライター)