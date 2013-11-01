流経大が東邦高のガーナ系大型DFら53名の新入部員を発表。総体準優勝校からは最多の15名

流経大は２月24日、2017年度の新入部員を発表。計53名の新メンバーのなかには、高校選手権で東福岡高相手に好守を見せた、東邦高のガーナ系大型DFアピアタウィア久など高体連の選手が多く名を連ねた。



また、インターハイ準優勝の流経大柏高からは最多の15名が入部。一方、クラブユース勢の新入部員は５名にとどまった。



武藤雄樹（浦和）、江坂任（大宮）など、多数のJリーガーを輩出している流経大だけに、新鋭たちの今後の活躍に期待が高まる。



流経大の2017年度入学予定新入部員は以下の通り



魏 黽哲（千葉U-18／GK）

小林拓矢（郡山商高／GK）

長谷川丈瑠（仙台城南高／GK）

原田大輝（千葉明徳高／GK）

北條憧也（筑陽学園高／GK）

アピア タウィア 久（東邦高／DF）

飯田 響（流経大柏高／DF）

江口凌太（日体大柏高／DF）

岡田勇斗（星稜高／DF）

柏原大地（履正社高／DF）

鄭 炳峻（汝矣島高／DF）

陣内琢斗（佐賀東高／DF）

鈴木海都（浦和ユース／DF）

鈴木 蓮（流経大柏高／DF）

髙橋海翔（流経大柏高／DF）

長尾周弥（流経大柏高／DF）

野々村鷹人（綾羽高／DF）

山中 蓮（熊本学園大高／DF）

横山優太郎（流経大柏高／DF）

李 在成（Aceway／MF）

伊藤敦樹（浦和ユース／MF）

今泉壮裕（郡山商高／MF）

薄井伸之（帝京安積高／MF）

小野雄貴（浦和工高／MF）

加藤千尋（流経大柏高／MF）

加藤優一（山形中央高／MF）

金澤嘉瑞希（勝田高／MF）

河西守生（流経大柏高／MF）

笹 敦志（札幌光星高／MF）

関野元弥（相洋高／MF）

関 大和（流経大柏高／MF）

冨永和輝（流経大柏高／MF）

轟木雄基（佐賀北高／MF）

永井雄太（日体大荏原高／MF）

中嶋 成（流経大柏高／MF）

野口生吹（都立豊島高／MF）

廣瀬星輝（前橋育英高／MF）

本田憲弥（流経大柏高／MF）

前川翔梧（明秀学園日立高／MF）

松井玄太（流経大柏高／MF）

三根虹輝（佐賀龍谷高／MF）

蟻田幸希（専修大北上高／FW）

板垣慶喜（北海高／FW）

伊藤隆人（盛岡商高／FW）

小池唯人（駿台学園高／FW）

鈴木涼介（上田西高／FW）

中村 ジェフ 清児（浦和東高／FW）

中村 翼（流経大柏高／FW）

古谷三国（流経大柏高／FW）

堀 航輝（新潟U-18／FW）

前谷朋宏（創造学園高／FW）

安田進之介（流経大柏高／FW）

吉崎伶音（横浜学園高／FW）