流経大が東邦高のガーナ系大型DFら53名の新入部員を発表。総体準優勝校からは最多の15名
カテゴリ：大学
2017年02月26日
Jユース勢からは４名のみ。
流経大は２月24日、2017年度の新入部員を発表。計53名の新メンバーのなかには、高校選手権で東福岡高相手に好守を見せた、東邦高のガーナ系大型DFアピアタウィア久など高体連の選手が多く名を連ねた。
また、インターハイ準優勝の流経大柏高からは最多の15名が入部。一方、クラブユース勢の新入部員は５名にとどまった。
武藤雄樹（浦和）、江坂任（大宮）など、多数のJリーガーを輩出している流経大だけに、新鋭たちの今後の活躍に期待が高まる。
流経大の2017年度入学予定新入部員は以下の通り
魏 黽哲（千葉U-18／GK）
小林拓矢（郡山商高／GK）
長谷川丈瑠（仙台城南高／GK）
原田大輝（千葉明徳高／GK）
北條憧也（筑陽学園高／GK）
アピア タウィア 久（東邦高／DF）
飯田 響（流経大柏高／DF）
江口凌太（日体大柏高／DF）
岡田勇斗（星稜高／DF）
柏原大地（履正社高／DF）
鄭 炳峻（汝矣島高／DF）
陣内琢斗（佐賀東高／DF）
鈴木海都（浦和ユース／DF）
鈴木 蓮（流経大柏高／DF）
髙橋海翔（流経大柏高／DF）
長尾周弥（流経大柏高／DF）
野々村鷹人（綾羽高／DF）
山中 蓮（熊本学園大高／DF）
横山優太郎（流経大柏高／DF）
李 在成（Aceway／MF）
伊藤敦樹（浦和ユース／MF）
今泉壮裕（郡山商高／MF）
薄井伸之（帝京安積高／MF）
小野雄貴（浦和工高／MF）
加藤千尋（流経大柏高／MF）
加藤優一（山形中央高／MF）
金澤嘉瑞希（勝田高／MF）
河西守生（流経大柏高／MF）
笹 敦志（札幌光星高／MF）
関野元弥（相洋高／MF）
関 大和（流経大柏高／MF）
冨永和輝（流経大柏高／MF）
轟木雄基（佐賀北高／MF）
永井雄太（日体大荏原高／MF）
中嶋 成（流経大柏高／MF）
野口生吹（都立豊島高／MF）
廣瀬星輝（前橋育英高／MF）
本田憲弥（流経大柏高／MF）
前川翔梧（明秀学園日立高／MF）
松井玄太（流経大柏高／MF）
三根虹輝（佐賀龍谷高／MF）
蟻田幸希（専修大北上高／FW）
板垣慶喜（北海高／FW）
伊藤隆人（盛岡商高／FW）
小池唯人（駿台学園高／FW）
鈴木涼介（上田西高／FW）
中村 ジェフ 清児（浦和東高／FW）
中村 翼（流経大柏高／FW）
古谷三国（流経大柏高／FW）
堀 航輝（新潟U-18／FW）
前谷朋宏（創造学園高／FW）
安田進之介（流経大柏高／FW）
吉崎伶音（横浜学園高／FW）
また、インターハイ準優勝の流経大柏高からは最多の15名が入部。一方、クラブユース勢の新入部員は５名にとどまった。
武藤雄樹（浦和）、江坂任（大宮）など、多数のJリーガーを輩出している流経大だけに、新鋭たちの今後の活躍に期待が高まる。
流経大の2017年度入学予定新入部員は以下の通り
魏 黽哲（千葉U-18／GK）
小林拓矢（郡山商高／GK）
長谷川丈瑠（仙台城南高／GK）
原田大輝（千葉明徳高／GK）
北條憧也（筑陽学園高／GK）
アピア タウィア 久（東邦高／DF）
飯田 響（流経大柏高／DF）
江口凌太（日体大柏高／DF）
岡田勇斗（星稜高／DF）
柏原大地（履正社高／DF）
鄭 炳峻（汝矣島高／DF）
陣内琢斗（佐賀東高／DF）
鈴木海都（浦和ユース／DF）
鈴木 蓮（流経大柏高／DF）
髙橋海翔（流経大柏高／DF）
長尾周弥（流経大柏高／DF）
野々村鷹人（綾羽高／DF）
山中 蓮（熊本学園大高／DF）
横山優太郎（流経大柏高／DF）
李 在成（Aceway／MF）
伊藤敦樹（浦和ユース／MF）
今泉壮裕（郡山商高／MF）
薄井伸之（帝京安積高／MF）
小野雄貴（浦和工高／MF）
加藤千尋（流経大柏高／MF）
加藤優一（山形中央高／MF）
金澤嘉瑞希（勝田高／MF）
河西守生（流経大柏高／MF）
笹 敦志（札幌光星高／MF）
関野元弥（相洋高／MF）
関 大和（流経大柏高／MF）
冨永和輝（流経大柏高／MF）
轟木雄基（佐賀北高／MF）
永井雄太（日体大荏原高／MF）
中嶋 成（流経大柏高／MF）
野口生吹（都立豊島高／MF）
廣瀬星輝（前橋育英高／MF）
本田憲弥（流経大柏高／MF）
前川翔梧（明秀学園日立高／MF）
松井玄太（流経大柏高／MF）
三根虹輝（佐賀龍谷高／MF）
蟻田幸希（専修大北上高／FW）
板垣慶喜（北海高／FW）
伊藤隆人（盛岡商高／FW）
小池唯人（駿台学園高／FW）
鈴木涼介（上田西高／FW）
中村 ジェフ 清児（浦和東高／FW）
中村 翼（流経大柏高／FW）
古谷三国（流経大柏高／FW）
堀 航輝（新潟U-18／FW）
前谷朋宏（創造学園高／FW）
安田進之介（流経大柏高／FW）
吉崎伶音（横浜学園高／FW）