【CL｜マンＣ ５-３ モナコ】シュート数は負けたモナコがマンＣの約２倍！／チーム＆個人スタッツ
カテゴリ：ワールド
2017年02月22日
両チームともクリアは30回を記録。
【マンＣ ５-３ モナコ】チーム＆個人スタッツ
≪チームスタッツ≫
■ボールポゼッション
マンＣ（61％） － モナコ（39％）
■パス総数
マンＣ（590本） － モナコ（275本）
■パス成功率
マンＣ（87％） － モナコ（81％）
■総走行距離
マンＣ（106.3km） － モナコ（102.0km）
■シュート数
マンＣ（８本） － モナコ（15本）
■枠内シュート数
マンＣ（６本） － モナコ（６本）
■タックル成功
マンＣ（25回） － モナコ（14回）
■クリア
マンＣ（30回） － モナコ（30回）
■インターセプト
マンＣ（９回） － モナコ（14回）
■空中戦勝利
マンＣ（13回） － モナコ（９回）
≪個人スタッツ（TOP３）≫
■シュート数
［マンＣ］
１位 アグエロ（４本）
２位 ザネ（２本）
スターリング（２本）
［モナコ］
１位 ファルカオ（５本）
２位 エムバペ（３本）
３位 ファビーニョ（２本） 他１名
■ドリブル成功
［マンＣ］
１位 ザネ（４回）
２位 スターリング（３回）
３位 トゥーレ・ヤヤ（２回）
［モナコ］
１位 Ｂ・シルバ（６回）
２位 バカヨコ（３回）
ルマール（３回）
■インターセプト
［マンＣ］
１位 オタメンディ（３回）
２位 サーニャ（２回）
デ・ブルイネ（２回）
［モナコ］
１位 ファビーニョ（２回）
ラッジ（２回）
Ｂ・シルバ（２回） 他２名
■クリア
［マンＣ］
１位 オタメンディ（10回）
２位 ストーンズ（７回）
３位 フェルナンジーニョ（３回） 他１名
［モナコ］
１位 グリク（10回）
２位 ラッジ（９回）
３位 メンディ（３回）
■ボールタッチ数
［マンＣ］
１位 オタメンディ（100回）
２位 ストーンズ（93回）
３位 シルバ（78回）
［モナコ］
１位 Ｂ・シルバ（57回）
２位 シディベ（56回）
３位 メンディ（45回） 他１名
≪チームスタッツ≫
■ボールポゼッション
マンＣ（61％） － モナコ（39％）
■パス総数
マンＣ（590本） － モナコ（275本）
■パス成功率
マンＣ（87％） － モナコ（81％）
■総走行距離
マンＣ（106.3km） － モナコ（102.0km）
■シュート数
マンＣ（８本） － モナコ（15本）
■枠内シュート数
マンＣ（６本） － モナコ（６本）
■タックル成功
マンＣ（25回） － モナコ（14回）
■クリア
マンＣ（30回） － モナコ（30回）
■インターセプト
マンＣ（９回） － モナコ（14回）
■空中戦勝利
マンＣ（13回） － モナコ（９回）
≪個人スタッツ（TOP３）≫
■シュート数
［マンＣ］
１位 アグエロ（４本）
２位 ザネ（２本）
スターリング（２本）
［モナコ］
１位 ファルカオ（５本）
２位 エムバペ（３本）
３位 ファビーニョ（２本） 他１名
■ドリブル成功
［マンＣ］
１位 ザネ（４回）
２位 スターリング（３回）
３位 トゥーレ・ヤヤ（２回）
［モナコ］
１位 Ｂ・シルバ（６回）
２位 バカヨコ（３回）
ルマール（３回）
■インターセプト
［マンＣ］
１位 オタメンディ（３回）
２位 サーニャ（２回）
デ・ブルイネ（２回）
［モナコ］
１位 ファビーニョ（２回）
ラッジ（２回）
Ｂ・シルバ（２回） 他２名
■クリア
［マンＣ］
１位 オタメンディ（10回）
２位 ストーンズ（７回）
３位 フェルナンジーニョ（３回） 他１名
［モナコ］
１位 グリク（10回）
２位 ラッジ（９回）
３位 メンディ（３回）
■ボールタッチ数
［マンＣ］
１位 オタメンディ（100回）
２位 ストーンズ（93回）
３位 シルバ（78回）
［モナコ］
１位 Ｂ・シルバ（57回）
２位 シディベ（56回）
３位 メンディ（45回） 他１名