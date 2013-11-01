【CL｜マンＣ ５-３ モナコ】シュート数は負けたモナコがマンＣの約２倍！／チーム＆個人スタッツ

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年02月22日

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両チームともクリアは30回を記録。

マンＣの勝利に大きく貢献したアグエロ（左）とザネ（右）は、それぞれシュート数とドリブル成功の項目でチームトップに。　(C)Getty Images

【マンＣ ５-３ モナコ】チーム＆個人スタッツ
 
≪チームスタッツ≫
■ボールポゼッション
マンＣ（61％）　－　モナコ（39％）
 
■パス総数
マンＣ（590本）　－　モナコ（275本）
 
■パス成功率
マンＣ（87％）　－　モナコ（81％）
 
■総走行距離
マンＣ（106.3km）　－　モナコ（102.0km）
 
■シュート数
マンＣ（８本）　－　モナコ（15本）
 
■枠内シュート数
マンＣ（６本）　－　モナコ（６本）
 
■タックル成功
マンＣ（25回）　－　モナコ（14回）
 
■クリア
マンＣ（30回）　－　モナコ（30回）
 
■インターセプト
マンＣ（９回）　－　モナコ（14回）
 
■空中戦勝利
マンＣ（13回）　－　モナコ（９回）
 
 
 
≪個人スタッツ（TOP３）≫
■シュート数
［マンＣ］
１位　アグエロ（４本）
２位　ザネ（２本）
スターリング（２本）
 
［モナコ］
１位　ファルカオ（５本）
２位　エムバペ（３本）
３位　ファビーニョ（２本）　他１名
 
■ドリブル成功
［マンＣ］
１位　ザネ（４回）
２位　スターリング（３回）
３位　トゥーレ・ヤヤ（２回）
 
［モナコ］
１位　Ｂ・シルバ（６回）
２位　バカヨコ（３回）
ルマール（３回）
 
■インターセプト
［マンＣ］
１位　オタメンディ（３回）
２位　サーニャ（２回）
　　　デ・ブルイネ（２回）
 
［モナコ］
１位　ファビーニョ（２回）
　ラッジ（２回）
　Ｂ・シルバ（２回）　他２名
 
■クリア
［マンＣ］
１位　オタメンディ（10回）
２位　ストーンズ（７回）
３位　フェルナンジーニョ（３回）　他１名
 
［モナコ］
１位　グリク（10回）
２位　ラッジ（９回）
３位　メンディ（３回）
 
■ボールタッチ数
［マンＣ］
１位　オタメンディ（100回）
２位　ストーンズ（93回）
３位　シルバ（78回）
 
［モナコ］
１位　Ｂ・シルバ（57回）
２位　シディベ（56回）
３位　メンディ（45回）　他１名
 
 

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