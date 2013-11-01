【CL｜マンＣ ５-３ モナコ】シュート数は負けたモナコがマンＣの約２倍！／チーム＆個人スタッツ

【マンＣ ５-３ モナコ】チーム＆個人スタッツ



≪チームスタッツ≫

■ボールポゼッション

マンＣ（61％） － モナコ（39％）



■パス総数

マンＣ（590本） － モナコ（275本）



■パス成功率

マンＣ（87％） － モナコ（81％）



■総走行距離

マンＣ（106.3km） － モナコ（102.0km）



■シュート数

マンＣ（８本） － モナコ（15本）



■枠内シュート数

マンＣ（６本） － モナコ（６本）



■タックル成功

マンＣ（25回） － モナコ（14回）



■クリア

マンＣ（30回） － モナコ（30回）



■インターセプト

マンＣ（９回） － モナコ（14回）



■空中戦勝利

マンＣ（13回） － モナコ（９回）







≪個人スタッツ（TOP３）≫

■シュート数

［マンＣ］

１位 アグエロ（４本）

２位 ザネ（２本）

スターリング（２本）



［モナコ］

１位 ファルカオ（５本）

２位 エムバペ（３本）

３位 ファビーニョ（２本） 他１名



■ドリブル成功

［マンＣ］

１位 ザネ（４回）

２位 スターリング（３回）

３位 トゥーレ・ヤヤ（２回）



［モナコ］

１位 Ｂ・シルバ（６回）

２位 バカヨコ（３回）

ルマール（３回）



■インターセプト

［マンＣ］

１位 オタメンディ（３回）

２位 サーニャ（２回）

デ・ブルイネ（２回）



［モナコ］

１位 ファビーニョ（２回）

ラッジ（２回）

Ｂ・シルバ（２回） 他２名



■クリア

［マンＣ］

１位 オタメンディ（10回）

２位 ストーンズ（７回）

３位 フェルナンジーニョ（３回） 他１名



［モナコ］

１位 グリク（10回）

２位 ラッジ（９回）

３位 メンディ（３回）



■ボールタッチ数

［マンＣ］

１位 オタメンディ（100回）

２位 ストーンズ（93回）

３位 シルバ（78回）



［モナコ］

１位 Ｂ・シルバ（57回）

２位 シディベ（56回）

３位 メンディ（45回） 他１名



