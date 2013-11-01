【ハイライト動画】大迫が絶妙なターンからモデストのゴールをアシスト！しかし、チームは勝ち切れず｜ケルン １-１ シャルケ

カテゴリ：海外日本人

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年02月20日

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