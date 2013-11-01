【ハイライト動画】大迫が絶妙なターンからモデストのゴールをアシスト！しかし、チームは勝ち切れず｜ケルン １-１ シャルケ
カテゴリ：海外日本人
2017年02月20日
【ブンデスリーガ｜21節】ケルン １-１ シャルケ 得点者／ケ＝モデスト（43分） シ＝シェプフ（２分）
今節のハイライト動画は以下
【ブンデスリーガ｜21節】アウクスブルク １-３ レバークーゼン｜宇佐美は先発フル出場。チームは好調エルナンデスの２発に沈む
【ブンデスリーガ｜21節】ハンブルク ２-２ フライブルク｜酒井高が絶妙アシスト！勝ち越し弾を演出も逃げ切れず
【ブンデスリーガ｜21節】ヘルタ・ベルリン １-１ バイエルン｜首位相手に善戦も、レバンドフスキに劇的弾を許す。原口はスタメン出場
【ブンデスリーガ｜21節】フランクフルト ０-２ インゴルシュタット｜長谷部が痛恨のPK失敗...チームは降格圏の相手にまさかの敗戦
【ブンデスリーガ｜21節】ドルトムント ３-０ヴォルフスブルク｜デンベレがヘディングゴール！香川は途中出場
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