JリーグTM全結果｜鳥栖が豊田＆鎌田弾でKリーグ勢に快勝！ 前日徳島に完敗の新潟が大宮に勝利

Jリーグ各クラブの練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。２月18日は「FUJI XEROX SUPER CUP」のほか、国際親善試合の鳥栖対水原三星、大宮対新潟などが行なわれた。



ホームのベストアメニティスタジアムで水原三星と対戦した鳥栖は、21分にエース豊田陽平のゴールで先制すると、27分に追いつかれたものの、49分に鎌田大地が勝ち越し弾を挙げ、２-１で勝利を飾った。



大宮アルディージャクラブハウスの練習場で行なわれた大宮対新潟は、45分×２本で行なわれ、前日J２の徳島に０-６と完敗していた新潟が２-０で勝利。宮崎でキャンプ中の広島は宮崎産業経営大と対戦し、２-２の引き分け。広島は茶島雄介が２ゴールを挙げている。



２月以降の練習試合の日程、結果は以下の通り。



２月

１日（水）

熊本 ３-０ 韓国外国語大（熊本補助／10:00）

沖縄SV ２-６ 千葉（南城／11:00）

東海大熊本 １-７ 磐田（鴨池／未定）

大宮 １-１ 徳島（宮崎サ／13:00）

徳島 ２-１ ホンダロックSC（宮崎ラ／14:15）

清水 ２-３ 京都（鹿児島ふれあい／15:00）

柏 ２-４ 鹿屋体育大（鹿児島・指宿／15:00）

山形 １-２ HondaFC（御前／15:00）

バンコク・グラス １-４ 広島（タイ／19:00）



２日（木）

沼津×常葉大沼津（愛鷹スポ／9:45）

大宮 １-１ 全日本大学選抜（宮崎サ／10:30）

愛媛 ２-１ FC今治（北条／10:30）

NYC／横浜FC ３-０ 福岡（宮崎県陸／11:00）

鳥栖 ２-０ 東京V（沖縄・読谷陸／13:00）

NYC／長崎 ０-２ 鹿島（宮崎県陸／14:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ





３日（金）

水原三星 ０-０ 湘南（スペイン／未定）

岐阜 １-１ FCソウル（鹿児島・国分／13:00）

札幌 ０-２ 江蘇蘇寧（沖縄県陸／13:00）



４日（土）

国士舘大 １-２ YS横浜（国士舘大G／10:00）

ホンダロックSC ０-２ 町田（綾てるは／10:30）

甲府 ０-２ 徳島（小田爪／11:00）

大分 ４-４ 山口（大津／11:00）

栃木 11-０ 栃木SCユース（河内／11:00）

讃岐 １-０ ラインメール青森（東部運動／11:00）

NYC／福岡 ４-０ 長崎（宮崎県陸／11:00）

C大阪 ２-１ 全日本大学選抜（宮崎・国際海浜／11:00）

大宮 ５-５ 仙台（宮崎サ／12:00）

柏 １-３清水（鹿児島・指宿／13:00）

岡山 ０-１ 愛媛（政田／13:00）

東京武蔵野シティFC ０-２ 相模原（横河G／13:00）

NYC／鹿島 ０-１ 横浜FC（宮崎県陸／14:00）

琉球 ２-２ 水戸（糸満市陸／14:00）

千葉 ２-２ 広州恒大（沖縄・東風平／15:30）

トヨタプレミアカップ／ムアントン・U １-３ 広島（タイ／21:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



５日（日）

浦和 ６-４ 札幌（沖縄・金武町／13:00）

FC Rubin ２-１ 湘南（スペイン／未定）

ロコモティフ・モスクワ ０-２ 湘南（スペイン／未定）

日本工学院 ０-２ YS横浜（日本工学院G／10:00）

九州学生選抜 ０-５ 金沢（清水台／10:30）

NYC／鹿児島 １-１ 北九州（鹿児島サ／11:00）

藤枝 ２-８ 山形（御前崎／11:00）

川崎 １-１ 東京V（沖縄・ごさまる／11:00）

京都 １-３ FCソウル（鹿児島・国分／13:00）

松本 ２-４ 沼津（J-STEP／13:00）

佐賀龍谷 １-11 長野（佐賀健康／13:00）

NYC／磐田 １-１ 熊本（鹿児島サ／14:00）

富山 ９-１ 関西福祉大（高知球／14:00）

高知大 １-８ 新潟（高知球／14:00）

鹿児島 １-２ 北九州（鹿児島サ／14:00）

岐阜 ２-０ JFC宮崎（清武／14:30）

※NYC＝ニューイヤーカップ



６日（月）

NYC／長崎 １-１ 横浜FC（宮崎県陸／11:00）

NYC／鹿島 １-０ 福岡（宮崎県陸／14:00）

町田 ４-０ FC今治（綾てるは／13:30）

藤枝 ２-１ ヴィアティン三重（藤枝MYFC／10:00）

琉球 １-７ 江蘇蘇寧（沖縄県陸／14:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



７日（火）

KOGE １-１ 湘南（スペイン／未定）

北京国安 １-３ 湘南（スペイン／未定）

甲府 １-３ FC今治（宮崎・小田爪／11:00）

横浜 ２-２ 大宮（宮崎・シーガイア／11:00）

山口 ９-１ 韓国外国語大（熊本補助／11:00）

愛媛 ２-１ ラインメール青森（北条陸／13:00）

名古屋 １-６ 広州恒大（沖縄・黄金森／15:00）

ACLプレーオフ／G大阪 ３-０ ジョホール（吹田S／19:00）



８日（水）

沼津 ２-１ 桐蔭横浜大（愛鷹スポ／10:00）

高知ユナイテッドSC ０-２ 新潟（高知・春野／10:30）

名古屋 ２-３ 東京V（沖縄・黄金森／11:00）

テゲバジャーロ宮崎 １-２ 北九州（鹿児島サ／11:00）

G大阪 ３-１ 関西学院大（ガンバG／11:00）

川崎 ２-０ 水戸（沖縄・ごさまる／11:30）

岡山 ３-０ 富山（政田／12:00）

C大阪 ２-１ 横浜FC（宮崎・国際海浜／12:00）

京都 ８-２ 福岡大（鹿児島・国分／13:00）

浦和 ３-１ 江蘇蘇寧（沖縄・金武町／13:00）

NYC／鹿児島 １-０ 熊本（鹿児島サ／11:00）

NYC／北九州 ０-１ 磐田（鹿児島サ／14:00）

FC東京 １-０ FCソウル（高城・14:30）

ホンダロックSC ２-８ 岐阜（清武／15:00）

讃岐 ２-１ 全南ドラゴンズ（沖縄・南城／15:00）

秋田 ５-０ 富士大（スカイドーム／15:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



９日（木）

ブリオベッカ浦安 ３-０ YS横浜（浦安／10:00）

相模原 ０-０ ヴァンラーレ八戸（ノジマ／10:45）

金沢 ３-３ 町田（宮崎・清水台／11:00）

横浜 ２-４ FC東京（宮崎・シーガイア／11:30）

清水 ２-０ 松本（鹿児島ふれあい／13:00）

讃岐 ０-２ 重慶当代力帆（沖縄・南城／14:00）

山形 ４-１ 東京23FC（市原スポレク／15:00）



10日（金）

仙台 ２-０ 甲府（宮崎・小田爪／12:00）

広島 ２-０ 岐阜（宮崎・シーガイア／14:30）



11日（土）

名古屋 ３-２ 讃岐（沖縄・黄金森／14:00）

YS横浜 １-０ ヴァンラーレ（国士舘大G／10:00）

藤枝 １-２ FCマルヤス岡崎（藤枝MYFC／10:00）

長野 ３-１ 流通経済大（上富田／10:30）

C大阪 １-１ 福岡（宮崎・国際海浜／11:00）

沼津（中止）青山学院大（愛鷹スポ／11:00）

NYC／熊本 ０-３ 北九州（鹿児島サ／11:00）

栃木 １-１ 作新学院大（河内／11:00）

横浜FC ２-３ FC今治（宮崎・日南／12:00）

ちばぎんカップ／柏 ２-０ 千葉（柏／13:00）

仙台大 １-３ 秋田（仙台大G／13:00）

NYC／磐田 １-１ 鹿児島（鹿児島サ／14:00）

北九州 ０-２ 熊本（鹿児島サ／14:00）

PSM／大宮 １-０ 群馬（NACK／14:00）

PSM／水戸 ０-３ 鹿島（Ksスタ／14:00）

G大阪U-23 １-２ FC大阪（ガンバG／14:00）

琉球 １-２ 重慶当代（東風平／14:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



12日（日）

鳥栖 １-１ 福岡大（鳥栖北部G／9:00）

藤枝 ２-１ 東海学生選抜（藤枝MYFC／10:00）

金沢 １-１ HondaFC（宮崎・清水台／10:00）

新潟 １-２ 愛媛（高知陸／10:50）

岡山 ２-２ 町田（宮崎市陸／11:00）

岐阜 ２-４ FC今治（清武／11:00）

鳥取 ３-３ 仁川ユナイテッドFC（堺NTC／11:00）

大分 １-０ ヴェルスパ大分（大分SC／11:00）

鹿島 １-０ 水戸（鹿島G／11:00）

大宮 ２-１ 関東大学選抜A（高木／11:00）

柏 １-０ YS横浜（柏／11:00）

栃木 ３-１ 立正大（河内／11:00）

九州選抜 １-２ FC東京（高城／11:00）

FC東京 ０-０ 広島（高城／11:30）

ブリオベッカ浦安 ０-２ 相模原（浦安陸／12:00）

富山 ２-１ 愛媛（高知陸／12:55）

湘南 ２-３ 山形（馬入／13:00）

栃木ウーヴァ ０-０ 福島（栃木陸／13:10）

さいたまシティカップ／浦和 １-１ FCソウル（駒場／13:30）

長野 ０-０ MIOびわこ滋賀（上富田／13:30）

広島 １-２ 金沢（宮崎・シーガイア／14:00）

鹿児島 ０-１ 松本（鹿児島ふれあい／14:00）

新潟 ２-０ 富山（高知球／14:00）

鹿屋体育大 ０-１ 松本（鹿児島ふれあい／16:00）



14日（火）

高知ユナイテッドSC ２-４ 富山（高知球／10:30）

山口 ６-０ HondaFC（宮崎・小田爪陸／11:00）

東京V ０-１ 福島（味スタ西／14:00）

川崎 ３-１ 浦和（非公開）



15日（水）

アルテリーヴォ和歌山 ０-２ 長野（上富田／10:00）

横浜 ９-０ 日体大（日産フ／10:00）

FC伊勢志摩 １-３ G大阪U-23（鈴鹿ス／10:30）

広島 １-１ 岡山（シーガイア／11:00）

G大阪 ６-１ 仁川ユナイテッドFC（J-GREEN堺／11:00）

長野 １-２ 桃山学院大（上冨田／13:00）

愛媛 ４-０ 環太平洋大（レインボー／15:00）



16日（木）

札幌 １-１ 福岡大（非公開）

沼津 １-０ ヴァンラーレ八戸（愛鷹スポ／10:00）

テゲハジャーロ宮崎 ０-０ 栃木（高城／13:00）

金沢 １-４ 鹿児島（清武／13:00）

ホンダロックSC ０-３ 山口（宮崎・小田爪／14:00）

福島 ６-１ 明治学院大（裾野G／14:00）



17日（金）

藤枝 １-４ YS横浜（時之栖／10:00）

新潟 ０-６ 徳島（高知・春野／11:00）



18日（土）

広島 ２-２ 宮崎産業経営大（宮崎・シーガイア／10:30）

東京V ０-３ 松本（多摩／11:00）

町田 ０-４ 横浜（町田／11:00）

高知ユナイテッドSC １-４ 秋田（高知球／13:00）

ゼロックス／鹿島 ３-２ 浦和（日産ス／13:35）

国際親善試合／鳥栖 ２-１ 水原三星（ベアスタ／14:00）

千葉 ０-０ 相模原（フクアリ／14:00）

HondaFC ０-２ 栃木（高城／14:00）

いわきFC ３-５ 盛岡（いわきフ／14:00）

大宮 ０-２ 新潟（アルディージャG／14:00）

琉球 １-０ 重慶当代力帆（東風平／14:00）



19日（日）

静岡産業大×沼津（静産大／10:30）

PSM／山口×広島（維新公園／13:00）

岐阜×藤枝（長良川／14:00）



20日（月）

藤枝×名城大（藤枝MYFC／11:00）

鹿屋体育大×栃木（高城／13:00）



21日（火）

ACL①／鹿島×蔚山現代（カシマ／19:00）

ACL①／ウェスタン・シドニー×浦和（キャンベルタウン／18:00）



22日（水）

ACL①／アデレード・ユナイテッド×G大阪（ハインドマーシュ／17:30）

ACL①／川崎×水原三星（等々力×19:00）