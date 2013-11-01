日本高校選抜がＪリーグ選抜を４－０で圧倒！先発を飾った久保建英は…
カテゴリ：高校・ユース・その他
2017年02月18日
通算成績は日本高校選抜の３勝３分２敗に。
［NEXT GENERATION MATCH U-18］日本高校選抜４－０Ｊリーグ選抜／2017年２月18日／日産スタジアム
ゼロックス・スーパーカップの前座試合として開催された「NEXT GENERATION MATCH」は、日本高校選抜が、高校１、２年生で構成されたU-18 Jリーグ選抜を４－０で圧倒。力の差を見せつけた。
均衡が破れたのは前半21分。日本高校選抜はゴール前20㍍の位置からFW町野修斗(履正社高)が左足でインパクトし、豪快に突き刺して先制。Jリーグ選抜のGK大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）もノーチャンスのファインゴールだった。FW久保建英、MF平川怜（ともにFC東京U-18）らを軸に細かなパスワークで攻撃を組み立てるJリーグ選抜を巧みにいなし、試合を主導権を掌握した。
【PHOTO】 日本高校選抜vsU-18 Jリーグ選抜を彩った好タレントたち
後半開始早々、DF三国スティビアエブス（青森山田高）の右サイドからのクロスをMF鳥海芳樹（桐光学園高）が頭で合わせて追加点。同23分に途中出場のFW伊藤龍生（米子北高）が相手ＤＦのバックパスをカットしてそのまま持ち込み3点目。32分にはMF松本泰志（昌平高→広島）と伊藤の連携から最後はFW安藤瑞季（長崎総科大附）が加点し、４－０の圧勝を収めた。通算成績を、日本高校選抜の３勝３分２敗とした。
NEXT GENERATION MATCH U-18
日本高校選抜 4-0 U-18 Jリーグ選抜
【得点】
前半21分：町野
後半２分：鳥海
後半23分：伊藤
後半32分：安藤
ゼロックス・スーパーカップの前座試合として開催された「NEXT GENERATION MATCH」は、日本高校選抜が、高校１、２年生で構成されたU-18 Jリーグ選抜を４－０で圧倒。力の差を見せつけた。
均衡が破れたのは前半21分。日本高校選抜はゴール前20㍍の位置からFW町野修斗(履正社高)が左足でインパクトし、豪快に突き刺して先制。Jリーグ選抜のGK大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）もノーチャンスのファインゴールだった。FW久保建英、MF平川怜（ともにFC東京U-18）らを軸に細かなパスワークで攻撃を組み立てるJリーグ選抜を巧みにいなし、試合を主導権を掌握した。
【PHOTO】 日本高校選抜vsU-18 Jリーグ選抜を彩った好タレントたち
後半開始早々、DF三国スティビアエブス（青森山田高）の右サイドからのクロスをMF鳥海芳樹（桐光学園高）が頭で合わせて追加点。同23分に途中出場のFW伊藤龍生（米子北高）が相手ＤＦのバックパスをカットしてそのまま持ち込み3点目。32分にはMF松本泰志（昌平高→広島）と伊藤の連携から最後はFW安藤瑞季（長崎総科大附）が加点し、４－０の圧勝を収めた。通算成績を、日本高校選抜の３勝３分２敗とした。
NEXT GENERATION MATCH U-18
日本高校選抜 4-0 U-18 Jリーグ選抜
【得点】
前半21分：町野
後半２分：鳥海
後半23分：伊藤
後半32分：安藤