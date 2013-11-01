【ゼロックス杯｜スタメン発表】鹿島は新助っ人３人が、浦和は新加入の菊池が先発！

新シーズンの幕開けを告げるゼロックス杯が2月18日に行なわれる。13時35分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。鹿島はＧＫクォン・スンテ、ＭＦレオ・シルバ、ＦＷペドロ・ジュニオールなど新戦力４人がスタメン。浦和は新加入の菊池が先発に入った。その他のメンバーは以下のとおり。【鹿島】GK 1 クォン・スンテDF 22 西 大伍DF 5 植田直通DF 3 昌子 源DF 15 三竿雄斗MF 40 小笠原満男MF 4 レオ・シルバMF 25 遠藤 康MF 8 土居聖真FW 33 金崎夢生FW 7 ペドロ・ジュニオールＳＵＢGK 21 曽ヶ端準DF 16 山本脩斗DF 28 町田浩樹MF 11 レアンドロMF 6 永木亮太FW 14 金森健志FW 9 鈴木優磨【浦和】GK 1 西川周作DF 46 森脇良太DF 6 遠藤 航DF 3 宇賀神友弥MF 18 駒井善成MF 16 青木拓矢MF 22 阿部勇樹MF 38 菊池大介MF 20 李 忠成MF 9 武藤雄樹FW 21 ズラタンＳＵＢGK 25 榎本哲也DF 4 那須大亮MF 14 平川忠亮MF 15 長澤和輝MF 24 関根貴大MF 39 矢島慎也FW 30 興梠慎三