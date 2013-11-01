【ゼロックス杯｜スタメン発表】鹿島は新助っ人３人が、浦和は新加入の菊池が先発！
カテゴリ：Jリーグ
2017年02月18日
鹿島と浦和によるゼロックス杯は13時35分にキックオフ！
新シーズンの幕開けを告げるゼロックス杯が2月18日に行なわれる。13時35分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
鹿島はＧＫクォン・スンテ、ＭＦレオ・シルバ、ＦＷペドロ・ジュニオールなど新戦力４人がスタメン。浦和は新加入の菊池が先発に入った。その他のメンバーは以下のとおり。
【ゼロックス杯2017 PHOTO】鹿島×浦和の美女サポーターたち♥
試合速報は随時更新！
【鹿島】
GK 1 クォン・スンテ
DF 22 西 大伍
DF 5 植田直通
DF 3 昌子 源
DF 15 三竿雄斗
MF 40 小笠原満男
MF 4 レオ・シルバ
MF 25 遠藤 康
MF 8 土居聖真
FW 33 金崎夢生
FW 7 ペドロ・ジュニオール
ＳＵＢ
GK 21 曽ヶ端準
DF 16 山本脩斗
DF 28 町田浩樹
MF 11 レアンドロ
MF 6 永木亮太
FW 14 金森健志
FW 9 鈴木優磨
【浦和】
GK 1 西川周作
DF 46 森脇良太
DF 6 遠藤 航
DF 3 宇賀神友弥
MF 18 駒井善成
MF 16 青木拓矢
MF 22 阿部勇樹
MF 38 菊池大介
MF 20 李 忠成
MF 9 武藤雄樹
FW 21 ズラタン
ＳＵＢ
GK 25 榎本哲也
DF 4 那須大亮
MF 14 平川忠亮
MF 15 長澤和輝
MF 24 関根貴大
MF 39 矢島慎也
FW 30 興梠慎三
【ゼロックス杯2017 PHOTO】鹿島×浦和の美女サポーターたち♥
鹿島はＧＫクォン・スンテ、ＭＦレオ・シルバ、ＦＷペドロ・ジュニオールなど新戦力４人がスタメン。浦和は新加入の菊池が先発に入った。その他のメンバーは以下のとおり。
【ゼロックス杯2017 PHOTO】鹿島×浦和の美女サポーターたち♥
試合速報は随時更新！
【鹿島】
GK 1 クォン・スンテ
DF 22 西 大伍
DF 5 植田直通
DF 3 昌子 源
DF 15 三竿雄斗
MF 40 小笠原満男
MF 4 レオ・シルバ
MF 25 遠藤 康
MF 8 土居聖真
FW 33 金崎夢生
FW 7 ペドロ・ジュニオール
ＳＵＢ
GK 21 曽ヶ端準
DF 16 山本脩斗
DF 28 町田浩樹
MF 11 レアンドロ
MF 6 永木亮太
FW 14 金森健志
FW 9 鈴木優磨
【浦和】
GK 1 西川周作
DF 46 森脇良太
DF 6 遠藤 航
DF 3 宇賀神友弥
MF 18 駒井善成
MF 16 青木拓矢
MF 22 阿部勇樹
MF 38 菊池大介
MF 20 李 忠成
MF 9 武藤雄樹
FW 21 ズラタン
ＳＵＢ
GK 25 榎本哲也
DF 4 那須大亮
MF 14 平川忠亮
MF 15 長澤和輝
MF 24 関根貴大
MF 39 矢島慎也
FW 30 興梠慎三
【ゼロックス杯2017 PHOTO】鹿島×浦和の美女サポーターたち♥