天皇杯１、２回戦の組み合わせが決定、王者・鹿島は６月21日に初戦
カテゴリ：Jリーグ
2017年02月17日
鹿島は、和歌山県代表×愛知県代表の勝者と対戦。
日本協会が16日、第97回天皇杯の１、２回戦の組み合わせを発表した。Ｊ１、Ｊ２勢が登場するのは２回戦からで、前回大会王者の鹿島は、和歌山県代表×愛知県代表の勝者と６月21日に対戦。準優勝の川崎は、栃木県代表×山形県代表の勝者と対戦する。その他、２回戦の組み合わせは以下のとおり。
【２回戦／６月21日】
山形 × 長崎
町田 × 大分
千葉 × 東京Ｖ
愛媛 × 讃岐
水戸 × 熊本
金沢 × 横浜FC
山口 × 群馬
徳島 × 岐阜
鹿島 × 和歌山県代表or愛知県代表
札幌 × 福島県代表or北海道代表
清水 × 福岡県代表or香川県代表
柏 × 韮崎アストロスor千葉県代表
FC東京 × 長野県代表or三重県代表
岡山 × 沖縄県代表or愛媛県代表
G大阪 × 大分県代表or高知県代表
磐田 × Honda FC or滋賀県代表
湘南 × 秋田県代表or東京都代表
大宮 × 群馬県代表or埼玉県代表
仙台 × 神奈川県代表or茨城県代表
福岡 × 宮崎県代表or山口県代表
浦和 × 岩手県代表or宮城県代表
新潟 × 石川県代表or兵庫県代表
Ｃ大阪 × 岐阜県代表or新潟県代表
神戸 × 富山県代表or京都府代表
横浜 × 大阪府代表or佐賀県代表
京都 × 静岡県代表or福井県代表
川崎 × 栃木県代表or山形県代表
甲府 × 奈良県代表or青森県代表
名古屋 × 広島県代表or岡山県代表
広島 × 鳥取県代表or鹿児島県代表
鳥栖 × 熊本県代表or島根県代表
松本 × 徳島県代表or長崎県代表
※左側チームのホームで開催。
なお、１回戦は４月22、23日に行なわれ、３回戦は７月12日に実施。３回戦の会場は、２回戦終了後に決定し、ラウンド16以降の組合せは、３回戦終了後に発表される予定だ。
【２回戦／６月21日】
山形 × 長崎
町田 × 大分
千葉 × 東京Ｖ
愛媛 × 讃岐
水戸 × 熊本
金沢 × 横浜FC
山口 × 群馬
徳島 × 岐阜
鹿島 × 和歌山県代表or愛知県代表
札幌 × 福島県代表or北海道代表
清水 × 福岡県代表or香川県代表
柏 × 韮崎アストロスor千葉県代表
FC東京 × 長野県代表or三重県代表
岡山 × 沖縄県代表or愛媛県代表
G大阪 × 大分県代表or高知県代表
磐田 × Honda FC or滋賀県代表
湘南 × 秋田県代表or東京都代表
大宮 × 群馬県代表or埼玉県代表
仙台 × 神奈川県代表or茨城県代表
福岡 × 宮崎県代表or山口県代表
浦和 × 岩手県代表or宮城県代表
新潟 × 石川県代表or兵庫県代表
Ｃ大阪 × 岐阜県代表or新潟県代表
神戸 × 富山県代表or京都府代表
横浜 × 大阪府代表or佐賀県代表
京都 × 静岡県代表or福井県代表
川崎 × 栃木県代表or山形県代表
甲府 × 奈良県代表or青森県代表
名古屋 × 広島県代表or岡山県代表
広島 × 鳥取県代表or鹿児島県代表
鳥栖 × 熊本県代表or島根県代表
松本 × 徳島県代表or長崎県代表
※左側チームのホームで開催。
なお、１回戦は４月22、23日に行なわれ、３回戦は７月12日に実施。３回戦の会場は、２回戦終了後に決定し、ラウンド16以降の組合せは、３回戦終了後に発表される予定だ。