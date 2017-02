【プレミアリーグ25節のスタッツ別最優秀選手】イブラが「キーパス」と「シュート数」で“２冠”に！

プレミアリーグ25節のスタッツリーダー



■シュート数

最優秀選手

ズラタン・イブラヒモビッチ(マンチェスター・ユナイテッド/FW)

記録:7本 vs ワトフォード



■ドリブル成功

最優秀選手

デマライ・グレイ(レスター/MF)

記録:9回 vs スウォンジー



■パス総数

最優秀選手

セサル・アスピリクエタ(チェルシー/DF)

記録/117本 vs バーンリー



■キーパス ※キーパス=シュートに繋がったパス

最優秀選手

ズラタン・イブラヒモビッチ(マンチェスター・ユナイテッド/FW)

記録:6 vs ワトフォード



■タックル成功

最優秀選手

ジャック・コーク(スウォンジー/MF)

記録:10回 vs レスター



■インターセプト

最優秀選手

アンドリュー・ロバートソン(ハル/DF)

記録:7回 vs アーセナル



■空中戦勝利

最優秀選手

ピーター・クラウチ(ストーク/FW)

記録:12回 vs クリスタル・パレス



■クリア

最優秀選手

ブルーノ・マルティンス・インディ(ストーク/DF)

記録:19回 vs クリスタル・パレス



■セーブ

最優秀選手

エウレリョ・ゴメス(ワトフォード/GK)

記録:9回 vs マンチェスター・ユナイテッド