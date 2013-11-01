ドリブル成功数、シュート数、キーパス…etc。プレミア24節のスタッツ最優秀選手は？

プレミアリーグ24節のスタッツリーダー



■ドリブル成功数

最優秀選手

エデン・アザール（チェルシー／MF）

記録：10回 vs アーセナル



■シュート数

最優秀選手

クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／FW）

記録：８本 vs サンダーランド



■パス総数

最優秀選手

グレン・ウィーラン（ストーク／MF）

記録：104本 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン



■キーパス ※キーパス＝シュートに繋がったパス

最優秀選手

ソン・フンミン（トッテナム／FW）

記録：４ vs ミドルスブラ



■タックル成功

最優秀選手

ブライアン・オビエド（サンダーランド／DF）

記録：９回 vs クリスタル・パレス



■インターセプト

最優秀選手

ライアン・ショウクロス（ストーク／DF）

記録：７回 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン



■空中戦勝利

最優秀選手

マイケル・キーン（バーンリー／DF）

記録：16回 vs ワトフォード



■クリア

最優秀選手

クリス・スモーリング（マンチェスター・ユナイテッド／DF）

記録：19回 vs レスター



■セーブ

最優秀選手

ヴィト・マンノーネ（サンダーランド／GK）

記録：８回 vs クリスタル・パレス



