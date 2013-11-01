ドリブル成功数、シュート数、キーパス…etc。プレミア24節のスタッツ最優秀選手は？

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年02月07日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

アーセナルを翻弄したアザールがドリブル成功数のトップ。

アーセナルとのダービーマッチで、切れ味鋭いドリブルを連発したのがアザール。約50メートルを独走して決めた53分のプレーは圧巻だった。　(C)Getty Images

プレミアリーグ24節のスタッツリーダー
 
■ドリブル成功数
最優秀選手
エデン・アザール（チェルシー／MF）
記録：10回　vs アーセナル　
 
■シュート数
最優秀選手
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／FW）　
記録：８本　vs サンダーランド　
 
■パス総数
最優秀選手
グレン・ウィーラン（ストーク／MF）
記録：104本　vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
 
■キーパス　※キーパス＝シュートに繋がったパス
最優秀選手
ソン・フンミン（トッテナム／FW）
記録：４　vs ミドルスブラ
 
■タックル成功
最優秀選手
ブライアン・オビエド（サンダーランド／DF）
記録：９回　vs クリスタル・パレス
 
■インターセプト
最優秀選手
ライアン・ショウクロス（ストーク／DF）
記録：７回　vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
 
■空中戦勝利
最優秀選手
マイケル・キーン（バーンリー／DF）
記録：16回　vs ワトフォード
 
■クリア
最優秀選手
クリス・スモーリング（マンチェスター・ユナイテッド／DF）
記録：19回　vs レスター
 
■セーブ
最優秀選手
ヴィト・マンノーネ（サンダーランド／GK）
記録：８回　vs クリスタル・パレス
 
 

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 17494_ext_01_0.jpg定価：500円(税込)

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト２月９日号
    １月26日発売     2017年シーズンＪ１＆Ｊ２
    戦力充実度ランキング     詳細はこちら

  • 14689_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストNo.477
    ２月２日発売     R・マドリーの本気
    「新・銀河系」プロジェクト     詳細はこちら

  • 249_ext_01_0.jpg定価：980円(税込)

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.19
    １月13日発売     第95回全国高校サッカー選手権
    決戦速報号     詳細はこちら

  • 16421_ext_01_0.jpg定価：1296円(税込)

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ９月９日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24