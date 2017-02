ドリブル成功数、シュート数、キーパス…etc。プレミア24節のスタッツ最優秀選手は？

プレミアリーグ24節のスタッツリーダー



■ドリブル成功数

最優秀選手

エデン・アザール(チェルシー/MF)

記録:10回 vs アーセナル



■シュート数

最優秀選手

クリスティアン・ベンテケ(クリスタル・パレス/FW)

記録:8本 vs サンダーランド



■パス総数

最優秀選手

グレン・ウィーラン(ストーク/MF)

記録:104本 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン



■キーパス ※キーパス=シュートに繋がったパス

最優秀選手

ソン・フンミン(トッテナム/FW)

記録:4 vs ミドルスブラ



■タックル成功

最優秀選手

ブライアン・オビエド(サンダーランド/DF)

記録:9回 vs クリスタル・パレス



■インターセプト

最優秀選手

ライアン・ショウクロス(ストーク/DF)

記録:7回 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン



■空中戦勝利

最優秀選手

マイケル・キーン(バーンリー/DF)

記録:16回 vs ワトフォード



■クリア

最優秀選手

クリス・スモーリング(マンチェスター・ユナイテッド/DF)

記録:19回 vs レスター



■セーブ

最優秀選手

ヴィト・マンノーネ(サンダーランド/GK)

記録:8回 vs クリスタル・パレス