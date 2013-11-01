ドリブル成功数、シュート数、キーパス…etc。プレミア24節のスタッツ最優秀選手は？
カテゴリ：ワールド
2017年02月07日
アーセナルを翻弄したアザールがドリブル成功数のトップ。
プレミアリーグ24節のスタッツリーダー
■ドリブル成功数
最優秀選手
エデン・アザール（チェルシー／MF）
記録：10回 vs アーセナル
■シュート数
最優秀選手
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／FW）
記録：８本 vs サンダーランド
■パス総数
最優秀選手
グレン・ウィーラン（ストーク／MF）
記録：104本 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
■キーパス ※キーパス＝シュートに繋がったパス
最優秀選手
ソン・フンミン（トッテナム／FW）
記録：４ vs ミドルスブラ
■タックル成功
最優秀選手
ブライアン・オビエド（サンダーランド／DF）
記録：９回 vs クリスタル・パレス
■インターセプト
最優秀選手
ライアン・ショウクロス（ストーク／DF）
記録：７回 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
■空中戦勝利
最優秀選手
マイケル・キーン（バーンリー／DF）
記録：16回 vs ワトフォード
■クリア
最優秀選手
クリス・スモーリング（マンチェスター・ユナイテッド／DF）
記録：19回 vs レスター
■セーブ
最優秀選手
ヴィト・マンノーネ（サンダーランド／GK）
記録：８回 vs クリスタル・パレス
■ドリブル成功数
最優秀選手
エデン・アザール（チェルシー／MF）
記録：10回 vs アーセナル
■シュート数
最優秀選手
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス／FW）
記録：８本 vs サンダーランド
■パス総数
最優秀選手
グレン・ウィーラン（ストーク／MF）
記録：104本 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
■キーパス ※キーパス＝シュートに繋がったパス
最優秀選手
ソン・フンミン（トッテナム／FW）
記録：４ vs ミドルスブラ
■タックル成功
最優秀選手
ブライアン・オビエド（サンダーランド／DF）
記録：９回 vs クリスタル・パレス
■インターセプト
最優秀選手
ライアン・ショウクロス（ストーク／DF）
記録：７回 vs ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
■空中戦勝利
最優秀選手
マイケル・キーン（バーンリー／DF）
記録：16回 vs ワトフォード
■クリア
最優秀選手
クリス・スモーリング（マンチェスター・ユナイテッド／DF）
記録：19回 vs レスター
■セーブ
最優秀選手
ヴィト・マンノーネ（サンダーランド／GK）
記録：８回 vs クリスタル・パレス