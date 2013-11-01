U-18 Jリーグ選抜を発表｜久保や平川らFC東京U-18から最多５名を選出!!
カテゴリ：高校・ユース・その他
2017年02月06日
XEROX SUPER CUPの前座試合で日本高校選抜と激突
Ｊリーグは２月６日、NEXT GENERATION MATCHに出場するＵ－18 Ｊリーグ選抜チームのメンバー＆スタッフを発表した。同ゲームは、２月18日に日産スタジアムで開催されるFUJI XEROX SUPER CUP 2017（鹿島アントラーズ対浦和レッズ）の前座試合。日本高校サッカー選抜と戦う。
メンバーは18名で、久保建英、平川怜（ともにFC東京U-18や大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）、中村駿太（柏レイソルU-18）、橋岡大樹（浦和ユース）など逸材がずらり。スタッフは昨年度のＪユースカップを制したFC東京U-18の指導陣で構成され、佐藤一樹監督が指揮を執る。
選抜メンバーは以下のとおり（丸数字は学年）。
GK 若原智哉②（京都U-18）
GK 大迫敬介②（広島ユース）
DF 橋岡大樹②（浦和ユース）
DF 中川 創②（柏U-18）
DF 岡庭愁人②（FC東京U-18）
DF 坂口祥尉②（FC東京U-18）
DF 青山夕祐②（名古屋U18）
DF 瀬古歩夢①（Ｃ大阪U-18）
MF 井澤春輝②（浦和ユース）
MF 藤本寛也②（東京Ｖユース）
MF 平川 怜①（FC東京U-18）
MF 中島元彦②（Ｃ大阪U-18）
MF 川村拓夢②（広島ユース）
FW 中村駿太②（柏U-18）
FW 久保建英（中３／FC東京U-18）
FW 小林 幹②（FC東京U-18）
FW 平墳 迅②（清水ユース）
FW 満田 誠②（広島ユース）
メンバーは18名で、久保建英、平川怜（ともにFC東京U-18や大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）、中村駿太（柏レイソルU-18）、橋岡大樹（浦和ユース）など逸材がずらり。スタッフは昨年度のＪユースカップを制したFC東京U-18の指導陣で構成され、佐藤一樹監督が指揮を執る。
選抜メンバーは以下のとおり（丸数字は学年）。
GK 若原智哉②（京都U-18）
GK 大迫敬介②（広島ユース）
DF 橋岡大樹②（浦和ユース）
DF 中川 創②（柏U-18）
DF 岡庭愁人②（FC東京U-18）
DF 坂口祥尉②（FC東京U-18）
DF 青山夕祐②（名古屋U18）
DF 瀬古歩夢①（Ｃ大阪U-18）
MF 井澤春輝②（浦和ユース）
MF 藤本寛也②（東京Ｖユース）
MF 平川 怜①（FC東京U-18）
MF 中島元彦②（Ｃ大阪U-18）
MF 川村拓夢②（広島ユース）
FW 中村駿太②（柏U-18）
FW 久保建英（中３／FC東京U-18）
FW 小林 幹②（FC東京U-18）
FW 平墳 迅②（清水ユース）
FW 満田 誠②（広島ユース）