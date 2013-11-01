U-18 Jリーグ選抜を発表｜久保や平川らFC東京U-18から最多５名を選出!!

Ｊリーグは２月６日、NEXT GENERATION MATCHに出場するＵ－18 Ｊリーグ選抜チームのメンバー＆スタッフを発表した。同ゲームは、２月18日に日産スタジアムで開催されるFUJI XEROX SUPER CUP 2017（鹿島アントラーズ対浦和レッズ）の前座試合。日本高校サッカー選抜と戦う。



メンバーは18名で、久保建英、平川怜（ともにFC東京U-18や大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）、中村駿太（柏レイソルU-18）、橋岡大樹（浦和ユース）など逸材がずらり。スタッフは昨年度のＪユースカップを制したFC東京U-18の指導陣で構成され、佐藤一樹監督が指揮を執る。



選抜メンバーは以下のとおり（丸数字は学年）。



GK 若原智哉②（京都U-18）

GK 大迫敬介②（広島ユース）

DF 橋岡大樹②（浦和ユース）

DF 中川 創②（柏U-18）

DF 岡庭愁人②（FC東京U-18）

DF 坂口祥尉②（FC東京U-18）

DF 青山夕祐②（名古屋U18）

DF 瀬古歩夢①（Ｃ大阪U-18）

MF 井澤春輝②（浦和ユース）

MF 藤本寛也②（東京Ｖユース）

MF 平川 怜①（FC東京U-18）

MF 中島元彦②（Ｃ大阪U-18）

MF 川村拓夢②（広島ユース）

FW 中村駿太②（柏U-18）

FW 久保建英（中３／FC東京U-18）

FW 小林 幹②（FC東京U-18）

FW 平墳 迅②（清水ユース）

FW 満田 誠②（広島ユース）





