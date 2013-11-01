U-18 Jリーグ選抜を発表｜久保や平川らFC東京U-18から最多５名を選出!!

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年02月06日

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XEROX SUPER CUPの前座試合で日本高校選抜と激突

最年少の15歳で選出された久保。日産スタジアムの大観衆の前でどんなプレーを披露するのか。(C)SOCCER DIGEST

　Ｊリーグは２月６日、NEXT GENERATION MATCHに出場するＵ－18 Ｊリーグ選抜チームのメンバー＆スタッフを発表した。同ゲームは、２月18日に日産スタジアムで開催されるFUJI XEROX SUPER CUP 2017（鹿島アントラーズ対浦和レッズ）の前座試合。日本高校サッカー選抜と戦う。
 
　メンバーは18名で、久保建英、平川怜（ともにFC東京U-18や大迫敬介（サンフレッチェ広島ユース）、中村駿太（柏レイソルU-18）、橋岡大樹（浦和ユース）など逸材がずらり。スタッフは昨年度のＪユースカップを制したFC東京U-18の指導陣で構成され、佐藤一樹監督が指揮を執る。
 
　選抜メンバーは以下のとおり（丸数字は学年）。
 
GK　若原智哉②（京都U-18）
GK　大迫敬介②（広島ユース）
DF　橋岡大樹②（浦和ユース）
DF　中川　創②（柏U-18）
DF　岡庭愁人②（FC東京U-18）
DF　坂口祥尉②（FC東京U-18）
DF　青山夕祐②（名古屋U18）
DF　瀬古歩夢①（Ｃ大阪U-18）
MF　井澤春輝②（浦和ユース）
MF　藤本寛也②（東京Ｖユース）
MF　平川　怜①（FC東京U-18）
MF　中島元彦②（Ｃ大阪U-18）
MF　川村拓夢②（広島ユース）
FW　中村駿太②（柏U-18）
FW　久保建英（中３／FC東京U-18）
FW　小林　幹②（FC東京U-18）
FW　平墳　迅②（清水ユース）
FW　満田　誠②（広島ユース）
 
 
 

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