【TM日程＆結果】三浦兄弟対決は弟カズの横浜FCに軍配。仙台はJ２昇格の大分と３-３の撃ち合い

Jリーグ各クラブの練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。１月31日は、２試合が行なわれた。



宮崎キャンプ中の仙台は、今季J２に復帰する大分と45分×３本の形式で対戦。０-１、１-１、２-１とトータル３-３の点の取り合いの末に、引き分けに終わっている。仙台は浦和から新加入の石原直樹のほか、平岡康裕、西村拓真が得点。大分は伊佐耕平、清本拓己、鳥栖から新加入の岸田翔平がゴールを奪った。



また、鹿児島ではJ２の横浜FCとJ３の鹿児島が45分×２本の形式で対戦。鹿児島の三浦泰年監督、横浜FCの三浦知良の兄弟対決が実現した。試合は２本目のアディショナルタイムに先制した横浜FCが１-０で勝利している。



練習試合の日程、結果は以下の通り。



１月

19日（金）

愛媛 ２-０ 追手門学院大（沖縄・本部町陸／15:00）



21日（土）

福岡 ６-０ 福岡U-18（雁の巣／14:00）

京都 １-０ 京都U-18（東城陽G／15:00）

沖縄国際大 １-６ 札幌（沖縄・金武／11:00）



22日（日）

鹿屋体育大 ０-８ 広島（国分多目的／未定）

水戸 ９-１ 水戸ユース（水府町G／10:00）

徳島 ３-０ 高知大（未定／11:00）

NYC／千葉 １-３ 琉球（沖縄・糸満市陸／13:00）

愛媛 ４-１ 愛媛U-18（梅津寺／11:00）

熊本 ０-３ 杭州緑城（熊本サ／11:30）

清水桜が丘 ０-６ 甲府（JSTEP／14:00）

台湾電力 ０-２ 新潟（台湾／16:00）

FC東京 10-０ 海邦銀行（国頭陸／10:30）

※NYC＝ニューイヤーカップ



23日（月）

浦和 ３-２ 沖縄SV（東風平／14:00）

浦和 11-０ 海邦銀行（東風平／15:30）



24日（火）

G大阪 ６-１ 沖縄SV（ごさまる／11:00）

讃岐 ３-３ FC今治（香川／11:00）

磐田 ２-０ ヴィアティン三重（ヤマハ／11:00）

鳥栖 ４-２ FC琉球（読谷陸／13:00）

川崎 ６-０ 佐賀東（錦原／15:00）

ILC／スパンブリーFC ２-４ 鹿島（タイ／18:00）

ILC／バンコク・U ２-３ 横浜（タイ／21:00）

※ILC＝インターリーグカップ



25日（水）

福岡 ６-０ 杭州緑城（雁の巣／９:30）

東京V ０-１ 相模原（味スタ西／11:00）

NYC／札幌 ０-０ 千葉（沖縄・糸満市陸／13:00）

台湾代表 ２-２ 新潟（台湾／14:00）

長崎 10-０ 長崎U-18（戸石G／11:00）

仙台 11-０ 東海大熊本（宮崎・IGR／12:00）

岐阜 ７-１ 東大阪大柏原（J-GREEN堺／14:30）

※NYC＝ニューイヤーカップ



26日（木）

FC東京 ４-３ 大宮（沖縄・国頭陸／未定）

沼津 ５-０ JFAアカデミー福島（愛鷹スポ／9:45）

愛媛 ３-２ 高知ユナイテッドSC（北条陸／11:00）

大分 ５-０ 九州総合スポーツカレッジ（大分SC／11:00）

松本 １-０ 浜松開誠館（時之栖／13:00）

甲府 10-０ 静岡大（J-STEP／14:00）

ILC／バンコク・U ４-３ 鹿島（タイ／18:00）

ILC／スパンブリーFC ０-４ 横浜（タイ／21:00）

※ILC＝インターリーグカップ



27日（金）

広島 ６-３ 鹿児島（国分多目的／11:00）

東京V ４-３ ブリオベッカ浦安（味スタ西／11:00）

熊本 ３-２ 藤枝（熊本補助／11:00）

京都 ２-０ FC.ISE-SHIMA（東城陽G／13:00）

清水 ３-１ HondaFC（非公開／13:00）

岐阜 ０-０ 興国高（J-GREEN堺／14:30）



28日（土）

川崎 ８-２ 宮崎産業経営大（宮崎・錦原／10:00）

岡山 ４-３ 環太平洋大（政田／10:30）

山形 ４-１常葉大（御前崎／11:00）

FC東京 ５-０ 沖縄SV（沖縄・国頭陸／11:00）

愛媛 ３-０ 日本文理大（梅津寺／12:00）

徳島 ４-３ 長崎（宮崎ラ／12:00）

北九州 ５-４ 九州学生選抜（新門司／13:00）

NYC／琉球 １-２ 札幌（沖縄県陸／13:00）

YS横浜 10-０ Y.S.C.C.ユース（みなとみらい／13:20）

柏 ３-０ 鹿児島（鹿児島・指宿／14:00）

岐阜 ２-０ 大阪桐蔭高（J-GREEN堺／14:30）

ヤンマーカップ／バンコク・グラス ０-０ C大阪（タイ／21:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



29日（日）

テゲバジャーロ宮崎 １-９ 金沢（宮崎・高城／未定）

松本 ５-２ 産業能率大（時之栖／10:00）

讃岐０-３ 高知ユナイテッドSC（高知陸／11:00）

ホンダロックSC×福岡（宮崎市陸／13:00）

湘南 ４-０ 福島（BMWス／14:00）

湘南 ４-０ 相模原（馬入／10:00）「

鹿屋体育大 ３-１ 藤枝（熊本補助／14:00）

浦和 １-０ 鳥栖（沖縄・東風平／14:00）

チェンマイFC ０-５ 名古屋（タイ／16:30）



30日（月）

鹿屋体育大 １-３ 磐田（鴨池／14:30）

チェンライ・U ３-２ 名古屋（タイ／16:30）



31日（火）

仙台 ３-３ 大分（宮崎・延岡／12:00）

横浜FC １-０ 鹿児島（宮崎・日南／13:00）