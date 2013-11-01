【TM日程＆結果】広島、新加入組が奮闘！ 工藤壮人の先制点などで鹿児島に勝利！ 京都は復帰した大黒がゴール

Jリーグ各クラブのキャンプは実戦モードに突入し、練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。１月27日には６試合が各地で行なわれた。２年ぶりの王座奪回を目指すサンフレッチェ広島は、J３の鹿児島ユナイテッドFCと対戦。１本目の立ち上がり３分に、MLS・バンクーバーから新加入の工藤壮人が先制点を挙げた。２本目にも、やはり新加入ブラジル人MFのフェリペが追加点をゲット。３本目は撃ち合いの展開となったが、甲府から新加入の稲垣祥が２得点、青山敏弘とフェリペが１得点ずつを挙げて４-３。トータル６-３で広島が勝利した。また、京都サンガF.C.はFC.ISE-SHIMAと対戦し、２-０で勝利。古巣復帰を果たした大黒将志が１本目に先制点を挙げるなど、健在をアピールした。練習試合の日程、結果は以下の通り。１月19日（金）愛媛 ２-０ 追手門学院大（沖縄・本部町陸／15:00）21日（土）福岡 ６-０ 福岡U-18（雁の巣／14:00）京都 １-０ 京都U-18（東城陽G／15:00）沖縄国際大 １-６ 札幌（沖縄・金武／11:00）22日（日）鹿屋体育大 ０-８ 広島（国分多目的／未定）水戸 ９-１ 水戸ユース（水府町G／10:00）徳島 ３-０ 高知大（未定／11:00）NYC／千葉 １-３ 琉球（沖縄・糸満市陸／13:00）愛媛 ４-１ 愛媛U-18（梅津寺／11:00）熊本 ０-３ 杭州緑城（熊本サ／11:30）清水桜が丘 ０-６ 甲府（JSTEP／14:00）台湾電力 ０-２ 新潟（台湾／16:00）FC東京 10-０ 海邦銀行（国頭陸／10:30）※NYC＝ニューイヤーカップ23日（月）浦和 ３-２ 沖縄SV（東風平／14:00）浦和 11-０ 海邦銀行（東風平／15:30）24日（火）G大阪 ６-１ 沖縄SV（ごさまる／11:00）讃岐 ３-３ FC今治（香川／11:00）磐田 ２-０ ヴィアティン三重（ヤマハ／11:00）鳥栖 ４-２ FC琉球（読谷陸／13:00）川崎 ６-０ 佐賀東（錦原／15:00）ILC／スパンブリーFC ２-４ 鹿島（タイ／18:00）ILC／バンコク・U ２-３ 横浜（タイ／21:00）※ILC＝インターリーグカップ25日（水）福岡 ６-０ 杭州緑城（雁の巣／９:30）東京V ０-１ 相模原（味スタ西／11:00）NYC／札幌 ０-０ 千葉（沖縄・糸満市陸／13:00）台湾代表 ２-２ 新潟（台湾／14:00）長崎 10-０ 長崎U-18（戸石G／11:00）仙台 11-０ 東海大熊本（宮崎・IGR／12:00）岐阜 ７-１ 東大阪大柏原（J-GREEN堺／14:30）※NYC＝ニューイヤーカップ26日（木）FC東京 ４-３ 大宮（沖縄・国頭陸／未定）沼津 ５-０ JFAアカデミー福島（愛鷹スポ／9:45）愛媛 ３-２ 高知ユナイテッドSC（北条陸／11:00）大分 ５-０ 九州総合スポーツカレッジ（大分SC／11:00）松本 １-０ 浜松開誠館（時之栖／13:00）甲府 10-０ 静岡大（J-STEP／14:00）ILC／バンコク・U ４-３ 鹿島（タイ／18:00）ILC／スパンブリーFC ０-４ 横浜（タイ／21:00）※ILC＝インターリーグカップ27日（金）広島 ６-３ 鹿児島（国分多目的／11:00）東京V ４-３ ブリオベッカ浦安（味スタ西／11:00）熊本 ３-２ 藤枝（熊本補助／11:00）京都 ２-０ FC.ISE-SHIMA（東城陽G／13:00）清水 ３-１ HondaFC（非公開／13:00）岐阜 ０-０ 興国高（J-GREEN堺／14:30）28日（土）川崎×宮崎産業経営大（宮崎・錦原／10:00）岡山×環太平洋大（政田／10:30）山形×常葉大（御前崎／11:00）FC東京×沖縄SV（沖縄・国頭陸／11:00）愛媛×日本文理大（梅津寺／12:00）徳島×長崎（宮崎ラ／12:00）甲府×北陸大（日医工／13:00）北九州×九州学生選抜（新門司／13:00）NYC／琉球 １-２ 札幌（沖縄・糸満市陸／13:00）YS横浜×Y.S.C.C.ユース（みなとみらい／13:20）鹿児島×柏（鹿児島・指宿／14:00）岐阜×大阪桐蔭高（J-GREEN堺／14:30）ヤンマーカップ／バンコク・グラス×C大阪（タイ／21:00）※NYC＝ニューイヤーカップ29日（日）テゲバジャーロ宮崎×金沢（宮崎・高城／未定）松本×産業能率大（時之栖／10:00）讃岐×高知ユナイテッドSC（高知陸／11:00）ホンダロックSC×福岡（宮崎市陸／13:00）湘南×福島（BMWス／14:00）鹿屋体育大×藤枝（熊本補助／14:00）浦和×鳥栖（沖縄・東風平／14:00）チェンマイFC×名古屋（タイ／16:30）30日（月）鹿屋体育大×磐田（鴨池／未定）チェンライ・U×名古屋（タイ／16:30）31日（火）横浜FC×鹿児島（宮崎・日南／13:00）