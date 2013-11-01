【TM日程＆結果】遠藤の先制FKなどでG大阪が高原の沖縄SVに快勝。川崎は新外国籍FWがゴール！

Jリーグ各クラブのキャンプもいよいよ実戦モードに突入し、練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。１月24日には、タイで鹿島アントラーズ、横浜F・マリノスが参加するインターリーグカップが開幕するほか、国内で５試合が行なわれた。



昨季J１年間４位のガンバ大阪は、元浦和の高原直泰が所属する沖縄SVと対戦。30分×４本の形式でG大阪が６-１と勝利した。G大阪は遠藤保仁がFKで先制点を決めた。また同２位の川崎フロンターレは30分×３本の形式で佐賀東高と対戦し、６-０と快勝した。新加入のFWハイネルがゴールを決めている。



その他、ジュビロ磐田は２-０でヴィアティン三重を、サガン鳥栖はFC琉球を４-２で下した。カマタマーレ讃岐対FC今治の四国ダービーは３-３のドローとなった。



インターリーグカップ初日は18時から鹿島アントラーズがスパンブリーFCと、21時から横浜F・マリノスがバンコク・ユナイテッドと対戦する。



練習試合の日程、結果は以下の通り。



１月

19日（金）

愛媛 ２-０ 追手門学院大（沖縄・本部町陸／15:00）



21日（土）

福岡 ６-０ 福岡U-18（雁の巣／14:00）

京都 １-０ 京都U-18（東城陽G／15:00）

沖縄国際大 １-６ 札幌（沖縄・金武／11:00）



22日（日）

鹿屋体育大 ０-８ 広島（国分多目的／未定）

水戸 ９-１ 水戸ユース（水府町G／10:00）

徳島 ３-０ 高知大（未定／11:00）

NYC／千葉 １-３ 琉球（沖縄・糸満市陸／13:00）

愛媛 ４-１ 愛媛U-18（梅津寺／11:00）

熊本 ０-３ 杭州緑城（熊本サ／11:30）

清水桜が丘 ０-６ 甲府（JSTEP／14:00）

台湾電力 ０-２ 新潟（台湾／16:00）

FC東京 10-０ 海邦銀行（国頭陸／10:30）

※NYC＝ニューイヤーカップ



23日（月）

浦和 ３-２ 沖縄SV（東風平／14:00）

浦和 11-０ 海邦銀行（東風平／15:30）



24日（火）

G大阪 ６-１ 沖縄SV（ごさまる／11:00）

讃岐 ３-３ FC今治（香川／11:00）

磐田 ２-０ ヴィアティン三重（ヤマハ／11:00）

鳥栖 ４-２ FC琉球（読谷陸／13:00）

川崎 ６-０ 佐賀東（錦原／15:00）

ILC／スパンブリーFC ２-４ 鹿島（タイ／18:00）

ILC／バンコク・U ２-３ 横浜（タイ／21:00）

※ILC＝インターリーグカップ



25日（水）

東京V×相模原（味スタ西／11:00）

NYC／札幌×千葉（沖縄・糸満市陸／13:00）

台湾代表×新潟（台湾／14:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



26日（木）

FC東京×大宮（沖縄・国頭陸／未定）

沼津×JFAアカデミー福島（愛鷹スポ／9:45）

静岡大×甲府（JSTEP／14:00）

ILC／バンコク・U×鹿島（タイ／18:00）

ILC／スパンブリーFC×横浜（タイ／21:00）

※ILC＝インターリーグカップ





27日（金）

鹿児島×広島（国分多目的／未定）

東京V×ブリオベッカ浦安（味スタ西／11:00）

熊本×藤枝（熊本補助／11:00）

清水×HondaFC（非公開／13:00）

京都×FC.ISE-SHIMA（東城陽G／13:00）



28日（土）

NYC／琉球×札幌（沖縄・糸満市陸／13:00）

YS横浜×Y.S.C.C.ユース（みなとみらい／13:20）

ヤンマーカップ／バンコク・グラス×C大阪（タイ／21:00）

※NYC＝ニューイヤーカップ



29日（日）

テゲバジャーロ宮崎×金沢（宮崎・高城／未定）

ホンダロックSC×福岡（宮崎市陸／13:00）

湘南×福島（BMWス／14:00）

鹿屋体育大×藤枝（熊本補助／14:00）

浦和×鳥栖（沖縄・東風平／14:00）

チェンマイFC×名古屋（タイ／16:30）



30日（月）

鹿屋体育大×磐田（鴨池／未定）

チェンライ・U×名古屋（タイ／16:30）



31日（火）

横浜FC×鹿児島（宮崎・日南／13:00）