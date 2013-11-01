【ハイライト動画】長友に出番は訪れず...マリオ弾でチームはリーグ６連勝！｜パレルモ ０-１ インテル

カテゴリ：海外日本人

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年01月23日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

【セリエA｜21節】パレルモ ０-１ インテル　得点者／パ＝なし　イ＝マリオ（65分）

今節のハイライト動画は以下
【セリエA｜21節】ミラン １-２ ナポリ｜本田は出番なし。チームは序盤の２失点で強敵相手に敗れる

【ハイライト動画】香川、長谷部、酒井高はフル出場。武藤対大迫の日本人対決は痛み分け｜欧州日本人・ブンデスリーガ17節

【ブンデスリーガ｜17節】レバークーゼン ３-１ ヘルタ・ベルリン｜原口は66分から途中出場。クロスから好機を演出するも、ゴールには至らず

【ブンデスリーガ｜17節】RBライプツィヒ ３-０ フランクフルト｜長谷部はボランチでフル出場。開始直後のGK退場も影響し、チームは完敗

【ブンデスリーガ｜17節】ヴォルフスブルク １-０ ハンブルク｜キャプテン酒井高は右SBでフル出場も、試合終盤のゴメス弾に沈む

【ブンデスリーガ｜17節】マインツ ０-０ ケルン｜武藤、大迫ともに先発出場！日本人対決は互いにチャンスを活かせずドローに終わる

【ブンデスリーガ｜17節】シャルケ １-０ インゴルシュタット｜内田はベンチ入りせず...新加入のオーストリア代表FWが決勝点

【ブンデスリーガ｜17節】アウクスブルク ０-２ ホッフェンハイム｜宇佐美はベンチ入りも、出場機会は訪れず。チームは開幕から無敗の相手に屈する
関連ワード
動画｜欧州日本人
【関連記事】
【ハイライト動画】本田は出番なし。チームは序盤の２失点で強敵相手に敗れる｜ミラン １-２ ナポリ
【ハイライト動画】香川、長谷部、酒井高はフル出場。武藤対大迫の日本人対決は痛み分け｜欧州日本人・ブンデスリーガ17節
【ハイライト動画】長友は出場せず...新戦力のガリアルディーニが初先発｜インテル ３-１ キエーヴォ
【ハイライト動画】長友は出番なし...チームは劇的逆転勝利｜ウディネーゼ １-２ インテル
インテルが巨額投資した「イタリアのポグバ」、ガリアルディーニとは何者か？

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 17494_ext_01_0.jpg定価：550円(税込)

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト１月26日号
    １月12日発売     Ｊ全クラブの
    最新布陣＆移籍相関図     詳細はこちら

  • 14689_ext_01_0.jpg定価：650円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストNo.475
    １月５日発売     2017年はこの若手が絶対くる!! 詳細はこちら

  • 249_ext_01_0.jpg定価：980円(税込)

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.19
    １月13日発売     第95回全国高校サッカー選手権
    決戦速報号     詳細はこちら

  • 16421_ext_01_0.jpg定価：1296円(税込)

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ９月９日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24