【ハイライト動画】長友に出番は訪れず...マリオ弾でチームはリーグ６連勝！｜パレルモ ０-１ インテル
カテゴリ：海外日本人
2017年01月23日
【セリエA｜21節】パレルモ ０-１ インテル 得点者／パ＝なし イ＝マリオ（65分）
今節のハイライト動画は以下
【セリエA｜21節】ミラン １-２ ナポリ｜本田は出番なし。チームは序盤の２失点で強敵相手に敗れる
【ハイライト動画】香川、長谷部、酒井高はフル出場。武藤対大迫の日本人対決は痛み分け｜欧州日本人・ブンデスリーガ17節
【ブンデスリーガ｜17節】レバークーゼン ３-１ ヘルタ・ベルリン｜原口は66分から途中出場。クロスから好機を演出するも、ゴールには至らず
【ブンデスリーガ｜17節】RBライプツィヒ ３-０ フランクフルト｜長谷部はボランチでフル出場。開始直後のGK退場も影響し、チームは完敗
【ブンデスリーガ｜17節】ヴォルフスブルク １-０ ハンブルク｜キャプテン酒井高は右SBでフル出場も、試合終盤のゴメス弾に沈む
【ブンデスリーガ｜17節】マインツ ０-０ ケルン｜武藤、大迫ともに先発出場！日本人対決は互いにチャンスを活かせずドローに終わる
【ブンデスリーガ｜17節】シャルケ １-０ インゴルシュタット｜内田はベンチ入りせず...新加入のオーストリア代表FWが決勝点
【ブンデスリーガ｜17節】アウクスブルク ０-２ ホッフェンハイム｜宇佐美はベンチ入りも、出場機会は訪れず。チームは開幕から無敗の相手に屈する
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