【TM日程＆結果】浦和が沖縄勢に２連勝。R・シルバが６得点の大爆発！ 沖縄SVの高原が一矢報いる

Jリーグ各クラブのキャンプもいよいよ実戦モードに突入し、練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。１月23日には、浦和が地元の沖縄SV、海邦銀行SCと練習試合を行なった。14時からの沖縄SV戦では、ズラタンのほか新加入のオナイウ、矢島がゴールを決め、３-２で勝利。沖縄SVでは、元浦和の高原がゴールを挙げた。15時30分から行なわれた海邦銀行SC戦でも新加入選手のラファエル・シルバが６ゴールと大爆発。武藤が３得点、李、関根もゴールを挙げ、11-０の大勝を飾った。24日はタイでインターリーグカップが開幕。鹿島がスパンブリーFC、横浜がバンコク・ユナイテッドと対戦する。練習試合の日程、結果は以下の通り。愛媛 ２-０ 追手門学院大（沖縄・本部町陸／15:00）福岡 ６-０ 福岡U-18（雁の巣／14:00）京都 １-０ 京都U-18（東城陽G／15:00）沖縄国際大 １-６ 札幌（沖縄・金武／11:00）鹿屋体育大 ０-８ 広島（国分多目的／未定）水戸 ９-１ 水戸ユース（水府町G／10:00）徳島 ３-０ 高知大（未定／11:00）NYC／千葉 １-３ 琉球（沖縄・糸満市陸／13:00）愛媛 ４-１ 愛媛U-18（梅津寺／11:00）熊本 ０-３ 杭州緑城（熊本サ／11:30）清水桜が丘 ０-６ 甲府（JSTEP／14:00）台湾電力 ０-２ 新潟（台湾／16:00）FC東京 10-０ 海邦銀行（国頭陸／10:30）※NYC＝ニューイヤーカップ浦和 ３-２ 沖縄SV（東風平／14:00）浦和 11-０ 海邦銀行（東風平／15:30）讃岐×FC今治（香川／11:00）磐田×ヴィアティン三重（ヤマハ／11:00）鳥栖×FC琉球（読谷陸／13:00）ILC／スパンブリーFC×鹿島（タイ／18:00）ILC／バンコク・U×横浜（タイ／21:00）※ILC＝インターリーグカップ東京V×相模原（味スタ西／11:00）NYC／札幌×千葉（沖縄・糸満市陸／13:00）台湾代表×新潟（台湾／14:00）※NYC＝ニューイヤーカップFC東京×大宮（沖縄・国頭陸／未定）沼津×JFAアカデミー福島（愛鷹スポ／9:45）静岡大×甲府（JSTEP／14:00）ILC／バンコク・U×鹿島（タイ／18:00）ILC／スパンブリーFC×横浜（タイ／21:00）※ILC＝インターリーグカップ鹿児島×広島（国分多目的／未定）東京V×ブリオベッカ浦安（味スタ西／11:00）熊本×藤枝（熊本補助／11:00）清水×HondaFC（非公開／13:00）京都×FC.ISE-SHIMA（東城陽G／13:00）NYC／琉球×札幌（沖縄・糸満市陸／13:00）YS横浜×Y.S.C.C.ユース（みなとみらい／13:20）ヤンマーカップ／バンコク・グラス×C大阪（タイ／21:00）※NYC＝ニューイヤーカップテゲバジャーロ宮崎×金沢（宮崎・高城／未定）ホンダロックSC×福岡（宮崎市陸／13:00）湘南×福島（BMWス／14:00）鹿屋体育大×藤枝（熊本補助／14:00）浦和×鳥栖（沖縄・東風平／14:00）チェンマイFC×名古屋（タイ／16:30）鹿屋体育大×磐田（鴨池／未定）チェンライ・U×名古屋（タイ／16:30）横浜FC×鹿児島（宮崎・日南／13:00）