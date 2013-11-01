【TM日程＆結果】浦和が沖縄勢に２連勝。R・シルバが６得点の大爆発！ 沖縄SVの高原が一矢報いる

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年01月23日

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浦和が沖縄SVに３-２、海邦銀行に11-０で勝利。

練習試合で６ゴールを挙げたR・シルバ。格下相手とはいえ、早くも驚異の決定力を見せつけている。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグ各クラブのキャンプもいよいよ実戦モードに突入し、練習試合、プレシーズンマッチが各地で行なわれている。１月23日には、浦和が地元の沖縄SV、海邦銀行SCと練習試合を行なった。
 
【浦和レッズトレーニングマッチPHOTO】沖縄勢に２連勝。R・シルバが６得点の大爆発！

　14時からの沖縄SV戦では、ズラタンのほか新加入のオナイウ、矢島がゴールを決め、３-２で勝利。沖縄SVでは、元浦和の高原がゴールを挙げた。
 
　15時30分から行なわれた海邦銀行SC戦でも新加入選手のラファエル・シルバが６ゴールと大爆発。武藤が３得点、李、関根もゴールを挙げ、11-０の大勝を飾った。
 
　24日はタイでインターリーグカップが開幕。鹿島がスパンブリーFC、横浜がバンコク・ユナイテッドと対戦する。
 
　練習試合の日程、結果は以下の通り。
 
１月
19日（金）
愛媛 ２-０ 追手門学院大（沖縄・本部町陸／15:00）
 
21日（土）
福岡 ６-０ 福岡U-18（雁の巣／14:00）
京都 １-０ 京都U-18（東城陽G／15:00）
沖縄国際大 １-６ 札幌（沖縄・金武／11:00）
 
22日（日）
鹿屋体育大 ０-８ 広島（国分多目的／未定）
水戸 ９-１ 水戸ユース（水府町G／10:00）
徳島 ３-０ 高知大（未定／11:00）
NYC／千葉 １-３ 琉球（沖縄・糸満市陸／13:00）
【PHOTO】NYC 沖縄ラウンド千葉 １-３ FC琉球
愛媛 ４-１ 愛媛U-18（梅津寺／11:00）
熊本 ０-３ 杭州緑城（熊本サ／11:30）
清水桜が丘 ０-６ 甲府（JSTEP／14:00）
台湾電力 ０-２ 新潟（台湾／16:00）
FC東京 10-０ 海邦銀行（国頭陸／10:30）
※NYC＝ニューイヤーカップ
 
23日（月）
浦和 ３-２ 沖縄SV（東風平／14:00）
浦和 11-０ 海邦銀行（東風平／15:30）
 
24日（火）
讃岐×FC今治（香川／11:00）
磐田×ヴィアティン三重（ヤマハ／11:00）
鳥栖×FC琉球（読谷陸／13:00）
ILC／スパンブリーFC×鹿島（タイ／18:00）
ILC／バンコク・U×横浜（タイ／21:00）
※ILC＝インターリーグカップ
 
25日（水）
東京V×相模原（味スタ西／11:00）
NYC／札幌×千葉（沖縄・糸満市陸／13:00）
台湾代表×新潟（台湾／14:00）
※NYC＝ニューイヤーカップ
 
26日（木）
FC東京×大宮（沖縄・国頭陸／未定）
沼津×JFAアカデミー福島（愛鷹スポ／9:45）
静岡大×甲府（JSTEP／14:00）
ILC／バンコク・U×鹿島（タイ／18:00）
ILC／スパンブリーFC×横浜（タイ／21:00）
※ILC＝インターリーグカップ
 
 
27日（金）
鹿児島×広島（国分多目的／未定）
東京V×ブリオベッカ浦安（味スタ西／11:00）
熊本×藤枝（熊本補助／11:00）
清水×HondaFC（非公開／13:00）
京都×FC.ISE-SHIMA（東城陽G／13:00）
 
28日（土）
NYC／琉球×札幌（沖縄・糸満市陸／13:00）
YS横浜×Y.S.C.C.ユース（みなとみらい／13:20）
ヤンマーカップ／バンコク・グラス×C大阪（タイ／21:00）
※NYC＝ニューイヤーカップ
 
29日（日）
テゲバジャーロ宮崎×金沢（宮崎・高城／未定）
ホンダロックSC×福岡（宮崎市陸／13:00）
湘南×福島（BMWス／14:00）
鹿屋体育大×藤枝（熊本補助／14:00）
浦和×鳥栖（沖縄・東風平／14:00）
チェンマイFC×名古屋（タイ／16:30）
 
30日（月）
鹿屋体育大×磐田（鴨池／未定）
チェンライ・U×名古屋（タイ／16:30）
 
31日（火）
横浜FC×鹿児島（宮崎・日南／13:00）

次ページ２月の練習試合の日程は？

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