なでしこ候補キャンプに阪口、猶本ら29名を招集。北川、長谷川ら４名が初選出

日本協会が13日、日本女子代表候補トレーニングキャンプに参加する29名を発表した。同キャンプには、DF熊谷紗希、鮫島彩、MF阪口夢穂ら常連組に加え、次世代の代表を担うDF京川舞、MF猶本光。また、DF北川ひかる、MF長谷川唯ら４名の初招集選手が選ばれた。１月20～24日のスケジュールで、味の素フィールド西ヶ丘などで行なわれる予定だ。招集メンバーは以下のとおり。



●日本女子代表候補トレーニングキャンプメンバー

【GK】

山根恵里奈(千葉L)

池田咲紀子(浦和L)

山下杏也加(ベレーザ)

平尾知佳(浦和L)



【DF】

鮫島 彩(INAC)

有吉佐織(ベレーザ)

川村優理(仙台L)

熊谷紗希(リヨン／フランス)

國澤志乃(長野L)

京川 舞(INAC)

高木ひかり(ノジマステラ)

北川ひかる(浦和L)※

市瀬菜々(仙台L)※



【MF】

上尾野辺めぐみ(新潟L)

阪口夢穂(ベレーザ)

宇津木瑠美(シアトル・レイン／アメリカ)

中島依美(INAC)

杉田亜未(伊賀)

佐々木繭(仙台L)

猶本 光(浦和L)

中里 優(ベレーザ)

長谷川唯(ベレーザ)※



【FW】

有町紗央里(仙台L)

菅澤優衣香(千葉L)

千葉園子(ASハリマ)

横山久美(長野L)

田中美南(ベレーザ)

増矢理花(INAC)

籾木結花(ベレーザ)※

※は初選出