【最新移籍動向】磐田が中村俊輔を獲得。鹿島の杉本がレンタルで徳島へ

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年01月08日

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稀代のレフティが、決意新たに新天地へ。

38歳のレジェンドが移籍を決断。磐田でもうひと花咲かせるつもりだ。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

　磐田が８日、横浜のMF中村俊輔を獲得したと発表した。中村には横浜からの慰留もあったようだが、「自分の魂であるサッカーと現役を退くその最後の瞬間まで、真摯に、そしてなによりも喜びと楽しさを持って向き合うため」に横浜を去る決断に至った。

　新シーズンの磐田でも10番を背負うレフティは、磐田の公式HPをとおして「自身の新たな挑戦として、ジュビロ磐田でプレーさせていただくことを決断いたしました。チームに貢献できるよう全身全霊を掛け戦いますので、宜しくお願いいたします」とコメント。名波監督のもと、サッカー王国の復権に尽力するつもりだ。
 
　また同日には、鹿島がMF杉本太郎のレンタル移籍を発表。移籍先は徳島で、契約期間は2018年の１月31日まで。杉本は徳島の公式HPをとおして「チームの目標を達成するため、今までの経験や自分の持つ力をすべて捧げたいと思います。日々の練習から最大限努力して頑張りたいと思います。ファン、サポーターの皆さん、J1昇格という大きな目標に向けて一緒に戦いましょう！」と意気込みを語った。
 
　そのほか、１月８時点での移籍動向は以下のとおり。
 
●札幌
【IN】
FW　金園英学（28歳）←仙台
MF　早坂良太（31歳）←鳥栖
MF　キム・ミンテ（23歳）←仙台
MF　チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約
DF　田中雄大（28歳）←神戸
DF　濱　大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人
【OUT】
MF　上里一将（30歳）→熊本
MF　イルファン（28歳）→未定
MF　中原彰吾（22歳）→G大阪 ※レンタル
MF　堀米悠斗（22歳）→新潟
MF　神田夢実（22歳）→愛媛
MF　前　貴之（23歳）→山口
DF　櫛引一紀（23歳）→名古屋
DF　内山裕貴（21歳）→鳥取

●仙台
【IN】
FW　石原直樹（32歳）←浦和 ※レンタル
FW　平山相太（31歳）←FC東京
DF　増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル
MF　中野嘉大（23歳）→川崎 ※レンタル
DF　永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人
GK　シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰
【OUT】
FW　ウイルソン（31歳）→甲府
FW　金園英学（28歳）→札幌
FW　ハモン・ロペス（27歳）→柏
MF　杉浦恭平（27歳）→金沢
MF　キム・ミンテ（23歳）→札幌
MF　水野晃樹（31歳）→未定
DF　渡部博文（29歳）→神戸
GK　六反勇治（29歳）→清水

●鹿島
【IN】
FW　ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸
FW　金森健志（22歳）←福岡
MF　レオ・シルバ（31歳）←新潟
MF　三竿雄斗（25歳）←湘南
MF　安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人
DF　小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人
 【OUT】
FW　垣田裕暉（19歳）→金沢 ※レンタル
MF　ファブリシオ（26歳）→ポルティモネンセ（ポルトガル）※レンタル満了
MF　杉本太郎（20歳）→徳島 ※レンタル
MF　大橋尚志（20歳）→金沢
MF　平戸太貴（19歳）→町田 ※レンタル
DF　ファン・ソッコ（27歳）→未定
GK　櫛引政敏（23歳）→清水→岡山 ※レンタル満了、他クラブへレンタル移籍

●浦和
【IN】
FW　ラファエル・シルバ（24歳）←新潟
FW　オナイウ阿道（21歳）←千葉
MF　菊池大介（25歳）←湘南
MF　長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰
MF　矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰
DF　田村　友（24歳）←福岡 ※レンタル
GK　榎本哲也（33歳）←横浜
GK　福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰
【OUT】
FW　石原直樹（32歳）→仙台
DF　永田　充（33歳）→東京V
DF　加賀健一（33歳）→山形
GK　大谷幸輝（27歳）→新潟
 
●大宮
【IN】
MF　長谷川アーリアジャスール（28歳）←湘南
MF　茨田陽生（25歳）←柏
MF　瀬川祐輔（22歳）←群馬
MF　山田　陸（18歳）←大宮ユース ※新人
DF　河面旺成（22歳）←明治大 ※新人 
【OUT】
FW　川田拳登（19歳）→群馬 ※レンタル
MF　家長昭博（30歳）→川崎
MF　泉澤　仁（25歳）→G大阪
MF　小島幹敏（20歳）→水戸 ※レンタル
 GK　川田修平（22歳）→栃木

●柏
【IN】
FW　ハモン・ロペス（27歳）←仙台
FW　大島康樹（20歳）←富山 ※レンタル復帰
DF　ユン・ソギョン（26歳）←ブレンビー（デンマーク）
DF　小池龍太（21歳）←山口
DF　橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人
DF　古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人
【OUT】
FW　田中順也（29歳）→スポルティング→神戸 ※レンタル満了→他クラブへ移籍
MF　太田徹郎（26歳）→未定
MF　茨田陽生（25歳）→大宮
MF　秋野央樹（22歳）→湘南 ※レンタル
DF　増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル
DF　湯澤聖人（23歳）→京都 ※レンタル
DF　山中亮輔（23歳）→横浜 
GK　稲田康志（31歳）→新潟

●FC東京
【IN】
FW　大久保嘉人（34歳）←川崎
FW　永井謙佑（27歳）←名古屋
MF　内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人
MF　鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人
DF　太田宏介（29歳）←フィテッセ（オランダ）
DF　山田将之（22歳）←法政大※新人
DF　岡崎　慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK　林　彰洋（29歳）←鳥栖
GK　大久保択生（27歳）←長崎
GK　波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK　廣末　陸（18歳）←青森山田高 ※新人
【OUT】
FW　平山相太（31歳）→仙台
FW　ムリキ（30歳）→アル・サッド（カタール）→バスコ・ダ・ガマ（ブラジル）※レンタル満了、他クラブへ移籍
FW　林　容平（27歳）→大分
MF　羽生直剛（37歳）→千葉
MF　高橋秀人（29歳）→神戸
MF　水沼宏太（26歳）→C大阪 ※レンタル
MF　野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル
GK　榎本達也（37歳）→引退
GK　秋元陽太（29歳）→湘南
GK　圍謙太朗（25歳）→C大阪

●川崎
【IN】
FW　知念　慶（21歳）←愛知学院大 ※新人
MF　家長昭博（30歳）←大宮
MF　阿部浩之（27歳）←G大阪
MF　田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人
DF　舞行龍ジェームズ（28歳）←新潟
DF　タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人
【OUT】
FW　大久保嘉人（34歳）→FC東京
MF　中野嘉大（23歳）→仙台 ※レンタル
MF　原川　力（23歳）→鳥栖 ※レンタル
GK　高木　駿（27歳）→大分

●横浜
【IN】
FW　ウーゴ・ヴィエイラ（28歳）←レッドスター（セルビア）
MF　扇原貴宏（25歳）←名古屋
MF　吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人
DF　山中亮輔（23歳）←柏
DF　松原　健（23歳）←新潟
DF　高野　遼（21歳）←日本体育大 ※新人
GK　鈴木彩貴（29歳）←北九州
GK　杉本大地（23歳）←京都←徳島 ※レンタル満了、他クラブへ移籍
GK　原田　岳（18歳）←横浜ユース ※新人
【OUT】
FW　ラフィーニャ（29歳）→未定
FW　和田昌士（19歳）→山口 ※レンタル
MF　中村俊輔（38歳）→磐田
DF　小林祐三（30歳）→鳥栖
DF　ファビオ（27歳）→G大阪
GK　榎本哲也（33歳）→浦和
GK　高橋拓也（27歳）→北九州
GK　田口潤人（20歳）→藤枝 ※レンタル
 
●甲府
【IN】
FW　ウイルソン（31歳）←仙台
FW　ガブリエル（20歳）←サンパウロ（ブラジル）※レンタル
MF　兵働昭弘（34歳）←水戸
MF　島川俊郎（26歳）←山口
MF　堀米勇輝（24歳）←京都
MF　道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人
MF　曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人
DF　エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）
DF　小出悠太（22歳）←明治大  ※新人
MF　若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰
【OUT】
FW　盛田剛平（40歳）→群馬
FW　ダヴィ（32歳）→未定
MF　マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定
MF　ビリー・セレスキー（31歳）→未定
MF　吉野峻光（27歳）→未定
MF　稲垣　祥（25歳）→広島
DF　柴村直弥（34歳）→未定
DF　福田健介（32歳）→長崎
DF　渡邉将基（30歳）→横浜FC

●新潟
【IN】
FW　矢野貴章（32歳）←名古屋
FW　平松　宗（24歳）←水戸 ※レンタル満了
FW　酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル満了
FW　河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）
MF　本間　勲（35歳）←栃木
MF　ロメロ・フランク（29歳）←水戸 ※レンタル満了
MF　チアゴ・ガリャルド（27歳）←ポンチプレッタ（ブラジル）
MF　ジャン・パトリック（24歳）←ルーヴェルデンセ（ブラジル）
MF　酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル復帰
MF　堀米悠斗（22歳）←札幌
MF　森　俊介（22歳）←関西学院大 ※新人
DF　川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰
DF　酒井高聖（20歳）←福島 ※レンタル復帰
DF　原　輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人
DF　長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人
GK　稲田康志（31歳）←柏
GK　大谷幸輝（27歳）←浦和
GK　小澤章人（24歳）←秋田
【OUT】
FW　ラファエル・シルバ（24歳）→浦和
FW　カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了
MF　レオ・シルバ（31歳）→鹿島
MF　小林裕紀（28歳）→名古屋
MF　小塚和季（22歳）→山口 ※レンタル
MF　野津田岳人（22歳）→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍
MF　宮崎幾笑（18歳）→金沢 ※レンタル
DF　コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了
DF　舞行龍ジェームズ（28歳）→川崎
DF　松原　健（23歳）→横浜

●清水
【IN】
MF　野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了
DF　立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人
GK　六反勇治（29歳）←仙台
【OUT】
FW　澤田　崇（25歳）→長崎
MF　本田拓也（31歳）→山形
MF　石毛秀樹（22歳）→岡山 ※レンタル
DF　福村貴幸（25歳）→岐阜 ※レンタル
DF　川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了
DF　三浦弦太（21歳）→G大阪
GK　杉山力裕（29歳）→福岡
GK　碓井健平（29歳）→町田 ※レンタル
 
●磐田
【IN】
FW　川又堅碁（27歳）←名古屋
MF　中村俊輔（38歳）←横浜
MF　ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）
MF　松本昌也（21歳）←大分
MF　針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人
MF　藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人
DF　高橋祥平（25歳）←神戸
GK　三浦龍輝（24歳）←長野
【OUT】
FW　ジェイ（34歳）→未定
FW　森島康仁（29歳）→未定
FW　中村祐輝（29歳）→未定
MF　岡田　隆（32歳）→引退
DF　高木和道（36歳）→未定
DF　パパドプーロス（31歳）→未定
DF　石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍
GK　奥田達朗（28歳）→長崎
 
●G大阪
【IN】
MF　泉澤　仁（25歳）←大宮
MF　中原彰吾（22歳）←札幌 ※レンタル
MF　井出遥也（22歳）←千葉
MF　森　勇人（21歳）←名古屋
MF　高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人
MF　高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人
MF　食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人
DF　ファビオ（27歳）←横浜
DF　三浦弦太（21歳）←清水
DF　ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人 
GK　鈴木椋大（22歳）←横浜←東京V ※レンタル終了、他クラブへ移籍
【OUT】
MF　阿部浩之（27歳）→川崎
MF　岡崎建哉（26歳）→栃木
MF　大森晃太郎（24歳）→神戸
MF　内田達也（24歳）→東京V
DF　岩下敬輔（30歳）→福岡
DF　西野貴治（23歳）→千葉 ※レンタル
 
●C大阪
【IN】
FW　山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人
MF　水沼宏太（26歳）←FC東京 ※レンタル
MF　福満 隆貴（24歳）←山口
MF　山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人
MF　大山武蔵（18歳）←札幌大谷高  ※新人
MF　斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18  ※新人
DF　マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）
DF　舩木　翔（18歳）←C大阪U-18  ※新人
DF　森下怜哉（18歳）←C大阪U-18  ※新人
GK　圍謙太朗（25歳）←FC東京
GK　茂木　秀（17歳）←桐光学園高  ※新人
【OUT】
FW　玉田圭司（36歳）→名古屋
FW　田代有三（34歳）→未定
FW　ベサルト・アブドゥラヒミ（26歳）→アスタナ（カザフスタン）※レンタル満了
FW　米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍
MF　小暮大器（22歳）→愛媛
DF　中澤聡太（34歳）→未定
GK　北野貴之（34歳）→未定
GK　武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍
 
●神戸
【IN】
FW　田中順也（29歳）←スポルティング←柏 ※レンタル満了、他クラブへ移籍
FW　大槻周平（27歳）←湘南
MF　高橋秀人（29歳）←FC東京
MF　大森晃太郎（24歳）←G大阪
MF　野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人
MF　向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人
MF　安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人
DF　渡部博文（29歳）←仙台
DF　山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK　吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK　前川黛也（22歳）←関西大 ※新人
【OUT】
FW　ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島
FW　石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了
MF　松村　亮（22歳）→徳島 ※レンタル
DF　相馬崇人（34歳）→引退
DF　田中雄大（28歳）→札幌
DF　高橋祥平（25歳）→磐田
GK　山本海人（31歳）→千葉
GK　松澤香輝（24歳）→徳島

●広島
【IN】
FW　工藤壮人（26歳）←バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）
MF　フェリペ（26歳）←セアラー（ブラジル）
MF　稲垣　祥（25歳）←甲府
MF　松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人
DF　イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人
GK　中林洋次（30歳）←岡山
【OUT】
FW　佐藤寿人（34歳）→名古屋
MF　森﨑浩司（35歳）→引退
MF　宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍
GK　増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍
 
●鳥栖
【IN】
FW　田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
MF　小川佳純（32歳）←名古屋
MF　原川　力（23歳）←川崎 ※レンタル
MF　石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
DF　小林祐三（31歳）←横浜
【OUT】
FW　岡田翔平（27歳）→群馬
MF　早坂良太（31歳）→札幌
MF　キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）
MF　岡本知剛（26歳）→松本
DF　小林久晃（37歳）→引退
DF　磯崎敬太（36歳）→引退
GK　林　彰洋（29歳）→FC東京
GK　牲川歩見（22歳）→磐田→群馬 ※レンタル満了、他クラブへ移籍

●名古屋
【IN】
FW　玉田圭司（36歳）←C大阪
FW　佐藤寿人（34歳）←広島
FW　押谷祐樹（27歳）←岡山
FW　永井　龍（25歳）←長崎
FW　杉本竜士（23歳）←東京V
FW　松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人
FW　深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人
MF　ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF　小林裕紀（28歳）←新潟
MF　フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF　八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了
MF　宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍
MF　梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人
DF　シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）
DF　内田健太（27歳）←愛媛
DF　櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍
DF　宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人
【OUT】
FW　矢野貴章（32歳）→新潟
FW　野田隆之介（28歳）→湘南
FW　川又堅碁（27歳）→磐田
FW　永井謙佑（27歳）→FC東京
FW　松田　力（25歳）→福岡
FW　小屋松知哉（21歳）→京都
FW　グスタボ（20歳）→熊本
MF　明神智和（38歳）→長野
MF　小川佳純（32歳）→鳥栖
MF　ハ・デソン（31歳）→未定 ※レンタル満了
MF　イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ
MF　扇原貴宏（25歳）→横浜
MF　森　勇人（21歳）→G大阪
DF　田中マルクス闘莉王（35歳）→京都
DF　竹内　彬（33歳）→大分
DF　安田理大（28歳）→未定
GK　西村弘司（32歳）→引退
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