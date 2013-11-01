【最新移籍動向】生え抜き27年目の守護神が横浜を離れて浦和へ。新潟がレオ・シルバの後釜を獲得

横浜が７日、GK榎本哲也が完全移籍で浦和に移籍すると発表した。榎本は小学校１年生から横浜の下部組織に所属し、今年で横浜ひと筋27年目。「F・マリノスでユニフォームを脱ぐことが、自分の夢であり、家族の願い」だったが、「プロのサッカー選手として最後の最後まで選手としてやり切り、やり尽くしてから引退したいという思いからF・マリノスを離れるという決断をしました」。悩みに悩んで出した結論だったようだ。



横浜は、GK田口潤人を藤枝に、FW和田昌士を山口にレンタル移籍させることも発表。一方で、ポルトガル出身のFWウーゴ・ヴィエイラをレッドスター（セルビア）から、ロンドン五輪代表のMF扇原貴宏を名古屋から獲得している。



また、同日には、新潟がMFジャン・パトリックの獲得を発表した。ブラジル２部のルーヴェルデンセに所属していたこのMFは、新潟公式HPによれば「小柄ながら力強く、闘争心を前面にしたプレーでボールを奪取するＭＦ。推進力にも優れ、フィニッシュの局面にも顔を出す。強力で高精度なミドルシュートも備える」。鹿島に移籍したレオ・シルバの穴を埋めるための補強のようだ。抜群の存在感を示した前任者と同等の活躍ができるのか注目される。



その他、１月７時点での移籍動向は以下のとおり。



●札幌

【IN】

FW 金園英学（28歳）←仙台

MF 早坂良太（31歳）←鳥栖

MF キム・ミンテ（23歳）←仙台

MF チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約

DF 田中雄大（28歳）←神戸

DF 濱 大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人

【OUT】

MF 上里一将（30歳）→熊本

MF イルファン（28歳）→未定

MF 中原彰吾（22歳）→G大阪 ※レンタル

MF 堀米悠斗（22歳）→新潟

MF 神田夢実（22歳）→愛媛

MF 前 貴之（23歳）→山口

DF 櫛引一紀（23歳）→名古屋

DF 内山裕貴（21歳）→鳥取



●仙台

【IN】

FW 石原直樹（32歳）←浦和 ※レンタル

FW 平山相太（31歳）←FC東京

DF 増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル

MF 中野嘉大（23歳）→川崎 ※レンタル

DF 永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人

GK シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰

【OUT】

FW ウイルソン（31歳）→甲府

FW 金園英学（28歳）→札幌

FW ハモン・ロペス（27歳）→柏

MF 杉浦恭平（27歳）→金沢

MF キム・ミンテ（23歳）→札幌

MF 水野晃樹（31歳）→未定

DF 渡部博文（29歳）→神戸

GK 六反勇治（29歳）→清水



●鹿島

【IN】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸

FW 金森健志（22歳）←福岡

MF レオ・シルバ（31歳）←新潟

MF 三竿雄斗（25歳）←湘南

MF 安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人

DF 小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人

【OUT】

FW 垣田裕暉（19歳）→金沢 ※レンタル

MF ファブリシオ（26歳）→ポルティモネンセ（ポルトガル）※レンタル満了

MF 大橋尚志（20歳）→金沢

MF 平戸太貴（19歳）→町田 ※レンタル

DF ファン・ソッコ（27歳）→未定

GK 櫛引政敏（23歳）→清水→岡山 ※レンタル満了、他クラブへレンタル移籍



●浦和

【IN】

FW ラファエル・シルバ（24歳）←新潟

FW オナイウ阿道（21歳）←千葉

MF 菊池大介（25歳）←湘南

MF 長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰

MF 矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰

DF 田村 友（24歳）←福岡 ※レンタル

GK 榎本哲也（33歳）←横浜

GK 福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰

【OUT】

FW 石原直樹（32歳）→仙台

DF 永田 充（33歳）→東京V

DF 加賀健一（33歳）→山形

GK 大谷幸輝（27歳）→新潟



●大宮

【IN】

MF 茨田陽生（25歳）←柏

MF 瀬川祐輔（22歳）←群馬

MF 山田 陸（18歳）←大宮ユース ※新人

DF 河面旺成（22歳）←明治大 ※新人

【OUT】

FW 川田拳登（19歳）→群馬 ※レンタル

MF 家長昭博（30歳）→川崎

MF 泉澤 仁（25歳）→G大阪

MF 小島幹敏（20歳）→水戸 ※レンタル

GK 川田修平（22歳）→栃木



●柏

【IN】

FW ハモン・ロペス（27歳）←仙台

FW 大島康樹（20歳）←富山 ※レンタル復帰

DF ユン・ソギョン（26歳）←ブレンビー（デンマーク）

DF 小池龍太（21歳）←山口

DF 橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人

DF 古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人

【OUT】

FW 田中順也（29歳）→スポルティング→神戸 ※レンタル満了→他クラブへ移籍

MF 太田徹郎（26歳）→未定

MF 茨田陽生（25歳）→大宮

MF 秋野央樹（22歳）→湘南 ※レンタル

DF 増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル

DF 湯澤聖人（23歳）→京都 ※レンタル

DF 山中亮輔（23歳）→横浜

GK 稲田康志（31歳）→新潟



●FC東京

【IN】

FW 大久保嘉人（34歳）←川崎

FW 永井謙佑（27歳）←名古屋

MF 内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人

MF 鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人

DF 太田宏介（29歳）←フィテッセ（オランダ）

DF 山田将之（22歳）←法政大※新人

DF 岡崎 慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 林 彰洋（29歳）←鳥栖

GK 大久保択生（27歳）←長崎

GK 波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 廣末 陸（18歳）←青森山田高 ※新人

【OUT】

FW 平山相太（31歳）→仙台

FW ムリキ（30歳）→アル・サッド（カタール）→バスコ・ダ・ガマ（ブラジル）※レンタル満了、他クラブへ移籍

FW 林 容平（27歳）→大分

MF 羽生直剛（37歳）→千葉

MF 高橋秀人（29歳）→神戸

MF 野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル移籍

GK 榎本達也（37歳）→引退

GK 秋元陽太（29歳）→湘南

GK 圍謙太朗（25歳）→C大阪



●川崎

【IN】

FW 知念 慶（21歳）←愛知学院大 ※新人

MF 家長昭博（30歳）←大宮

MF 阿部浩之（27歳）←G大阪

MF 田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人

DF 舞行龍ジェームズ（28歳）←新潟

DF タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

FW 大久保嘉人（34歳）→FC東京

MF 中野嘉大（23歳）→仙台 ※レンタル

MF 原川 力（23歳）→鳥栖 ※レンタル

GK 高木 駿（27歳）→大分



●横浜

【IN】

FW ウーゴ・ヴィエイラ（28歳）←レッドスター（セルビア）

MF 扇原貴宏（25歳）←名古屋

MF 吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人

DF 山中亮輔（23歳）←柏

DF 松原 健（23歳）←新潟

DF 高野 遼（21歳）←日本体育大 ※新人

GK 鈴木彩貴（29歳）←北九州

GK 杉本大地（23歳）←京都←徳島 ※レンタル満了、他クラブへ移籍

GK 原田 岳（18歳）←横浜ユース ※新人

【OUT】

FW ラフィーニャ（29歳）→未定

FW 和田昌士（19歳）→山口 ※レンタル

DF 小林祐三（30歳）→鳥栖

DF ファビオ（27歳）→G大阪

GK 榎本哲也（33歳）→浦和

GK 高橋拓也（27歳）→北九州

GK 田口潤人（20歳）→藤枝 ※レンタル



●甲府

【IN】

FW ウイルソン（31歳）←仙台

FW ガブリエル（20歳）←サンパウロ（ブラジル）※レンタル

MF 兵働昭弘（34歳）←水戸

MF 島川俊郎（26歳）←山口

MF 堀米勇輝（24歳）←京都

MF 道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人

MF 曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人

DF エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）

DF 小出悠太（22歳）←明治大 ※新人

MF 若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰

【OUT】

FW 盛田剛平（40歳）→群馬

FW ダヴィ（32歳）→未定

MF マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定

MF ビリー・セレスキー（31歳）→未定

MF 吉野峻光（27歳）→未定

MF 稲垣 祥（25歳）→広島

DF 柴村直弥（34歳）→未定

DF 福田健介（32歳）→長崎

DF 渡邉将基（30歳）→横浜FC



●新潟

【IN】

FW 矢野貴章（32歳）←名古屋

FW 平松 宗（24歳）←水戸 ※レンタル満了

FW 酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル満了

FW 河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）

MF 本間 勲（35歳）←栃木

MF ロメロ・フランク（29歳）←水戸 ※レンタル満了

MF チアゴ・ガリャルド（27歳）←ポンチプレッタ（ブラジル）

MF ジャン・パトリック（24歳）←ルーヴェルデンセ（ブラジル）

MF 酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル復帰

MF 堀米悠斗（22歳）←札幌

MF 森 俊介（22歳）←関西学院大 ※新人

DF 川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰

DF 酒井高聖（20歳）←福島 ※レンタル復帰

DF 原 輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人

DF 長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人

GK 稲田康志（31歳）←柏

GK 大谷幸輝（27歳）←浦和

GK 小澤章人（24歳）←秋田

【OUT】

FW ラファエル・シルバ（24歳）→浦和

FW カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了

MF レオ・シルバ（31歳）→鹿島

MF 小林裕紀（28歳）→名古屋

MF 小塚和季（22歳）→山口 ※レンタル

MF 野津田岳人（22歳）→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍

MF 宮崎幾笑（18歳）→金沢 ※レンタル

DF コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了

DF 舞行龍ジェームズ（28歳）→川崎

DF 松原 健（23歳）→横浜



●清水

【IN】

MF 野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了

DF 立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人

GK 六反勇治（29歳）←仙台

【OUT】

FW 澤田 崇（25歳）→長崎

MF 本田拓也（31歳）→山形

MF 石毛秀樹（22歳）→岡山 ※レンタル

DF 福村貴幸（25歳）→岐阜 ※レンタル

DF 川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了

DF 三浦弦太（21歳）→G大阪

GK 杉山力裕（29歳）→福岡

GK 碓井健平（29歳）→町田 ※レンタル



●磐田

【IN】

FW 川又堅碁（27歳）←名古屋

MF ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）

MF 松本昌也（21歳）←大分

MF 針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人

MF 藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人

DF 高橋祥平（25歳）←神戸

GK 三浦龍輝（24歳）←長野

【OUT】

FW ジェイ（34歳）→未定

FW 森島康仁（29歳）→未定

FW 中村祐輝（29歳）→未定

MF 岡田 隆（32歳）→引退

DF 高木和道（36歳）→未定

DF パパドプーロス（31歳）→未定

DF 石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍

GK 奥田達朗（28歳）→長崎



●G大阪

【IN】

MF 泉澤 仁（25歳）←大宮

MF 中原彰吾（22歳）←札幌 ※レンタル

MF 井出遥也（22歳）←千葉

MF 森 勇人（21歳）←名古屋

MF 高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人

MF 高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人

MF 食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人

DF ファビオ（27歳）←横浜

DF 三浦弦太（21歳）←清水

DF ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人

GK 鈴木椋大（22歳）←横浜←東京V ※レンタル終了、他クラブへ移籍

【OUT】

MF 阿部浩之（27歳）→川崎

MF 岡崎建哉（26歳）→栃木

MF 大森晃太郎（24歳）→神戸

MF 内田達也（24歳）→東京V

DF 岩下敬輔（30歳）→福岡

DF 西野貴治（23歳）→千葉 ※レンタル



●C大阪

【IN】

FW 山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人

MF 福満 隆貴（24歳）←山口

MF 山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人

MF 大山武蔵（18歳）←札幌大谷高 ※新人

MF 斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）

DF 舩木 翔（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF 森下怜哉（18歳）←C大阪U-18 ※新人

GK 圍謙太朗（25歳）←FC東京

GK 茂木 秀（17歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

FW 玉田圭司（36歳）→名古屋

FW 田代有三（34歳）→未定

FW ベサルト・アブドゥラヒミ（26歳）→アスタナ（カザフスタン）※レンタル満了

FW 米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍

MF 小暮大器（22歳）→愛媛

DF 中澤聡太（34歳）→未定

GK 北野貴之（34歳）→未定

GK 武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍



●神戸

【IN】

FW 田中順也（29歳）←スポルティング←柏 ※レンタル満了、他クラブへ移籍

FW 大槻周平（27歳）←湘南

MF 高橋秀人（29歳）←FC東京

MF 大森晃太郎（24歳）←G大阪

MF 野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人

MF 向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人

MF 安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人

DF 渡部博文（29歳）←仙台

DF 山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 前川黛也（22歳）←関西大 ※新人

【OUT】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島

FW 石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了

MF 松村 亮（22歳）→徳島 ※レンタル

DF 相馬崇人（34歳）→引退

DF 田中雄大（28歳）→札幌

DF 高橋祥平（25歳）→磐田

GK 山本海人（31歳）→千葉

GK 松澤香輝（24歳）→徳島



●広島

【IN】

FW 工藤壮人（26歳）←バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）

MF フェリペ（26歳）←セアラー（ブラジル）

MF 稲垣 祥（25歳）←甲府

MF 松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人

DF イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人

GK 中林洋次（30歳）←岡山

【OUT】

FW 佐藤寿人（34歳）→名古屋

MF 森﨑浩司（35歳）→引退

MF 宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍

GK 増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍



●鳥栖

【IN】

FW 田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

MF 小川佳純（32歳）←名古屋

MF 原川 力（23歳）←川崎 ※レンタル

MF 石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

DF 小林祐三（31歳）←横浜

【OUT】

FW 岡田翔平（27歳）→群馬

MF 早坂良太（31歳）→札幌

MF キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）

MF 岡本知剛（26歳）→松本

DF 小林久晃（37歳）→引退

DF 磯崎敬太（36歳）→引退

GK 林 彰洋（29歳）→FC東京

GK 牲川歩見（22歳）→磐田→群馬 ※レンタル満了、他クラブへ移籍



●名古屋

【IN】

FW 玉田圭司（36歳）←C大阪

FW 佐藤寿人（34歳）←広島

FW 押谷祐樹（27歳）←岡山

FW 永井 龍（25歳）←長崎

FW 杉本竜士（23歳）←東京V

FW 松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人

FW 深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人

MF ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 小林裕紀（28歳）←新潟

MF フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了

MF 宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍

MF 梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人

DF シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）

DF 内田健太（27歳）←愛媛

DF 櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍

DF 宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人

【OUT】

FW 矢野貴章（32歳）→新潟

FW 野田隆之介（28歳）→湘南

FW 川又堅碁（27歳）→磐田

FW 永井謙佑（27歳）→FC東京

FW 松田 力（25歳）→福岡

FW 小屋松知哉（21歳）→京都

FW グスタボ（20歳）→熊本

MF 明神智和（38歳）→長野

MF 小川佳純（32歳）→鳥栖

MF ハ・デソン（31歳）→未定 ※レンタル満了

MF イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ

MF 扇原貴宏（25歳）→横浜

MF 森 勇人（21歳）→G大阪

DF 田中マルクス闘莉王（35歳）→京都

DF 竹内 彬（33歳）→大分

DF 安田理大（28歳）→未定

GK 西村弘司（32歳）→引退