【最新移籍動向】天皇杯で決勝弾のファブリシオが契約満了。闘莉王の京都入りが決定

鹿島が６日、MFファブリシオの契約満了を発表した。ファブリシオは今年７月にポルティモネンセ（ポルトガル）からレンタル移籍で加入し、J１では８試合・１得点。フィットするまで時間がかかったが、川崎との天皇杯決勝では途中出場で決勝点を挙げ、タイトル獲得に大きく貢献した。試合後は「チームの一員としての、僕の最後の試合で、チームを手助けしたいという思いが形になったのを嬉しく思っている」と惜別のコメントを出していた。



また、名古屋を契約満了になっていた闘莉王が、京都移籍を決めた。闘莉王は京都の公式HPで「歴史あるすばらしいクラブでプレー出来ることは光栄であり、チームの一員となったからには京都サンガF.C.がJ1に昇格するため、全身全霊、自分の持てる力全てをかけて闘っていきます。ファン、サポーターの皆さま、熱いご声援をよろしくお願いいたします」と意気込みを語った。古巣の名古屋とは、今季のJ２で対戦する。



その他、１月６日時点での移籍動向は以下のとおり。



●札幌

【IN】

FW 金園英学（28歳）←仙台

MF 早坂良太（31歳）←鳥栖

MF キム・ミンテ（23歳）←仙台

MF チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約

DF 濱 大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人

【OUT】

MF 上里一将（30歳）→熊本

MF イルファン（28歳）→未定

MF 中原彰吾（22歳）→G大阪 ※レンタル

MF 堀米悠斗（22歳）→新潟

MF 神田夢実（22歳）→愛媛

MF 前 貴之（23歳）→山口

DF 櫛引一紀（23歳）→名古屋

DF 内山裕貴（21歳）→鳥取



●仙台

【IN】

FW 石原直樹（32歳）←浦和 ※レンタル

FW 平山相太（31歳）←FC東京

DF 増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル

MF 中野嘉大（23歳）→川崎 ※レンタル

DF 永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人

GK シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰

【OUT】

FW ウイルソン（31歳）→甲府

FW 金園英学（28歳）→札幌

FW ハモン・ロペス（27歳）→柏

MF 杉浦恭平（27歳）→金沢

MF キム・ミンテ（23歳）→札幌

MF 水野晃樹（31歳）→未定

DF 渡部博文（29歳）→神戸

GK 六反勇治（29歳）→清水



●鹿島

【IN】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸

FW 金森健志（22歳）←福岡

MF レオ・シルバ（31歳）←新潟

MF 三竿雄斗（25歳）←湘南

MF 安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人

DF 小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人

【OUT】

FW 垣田裕暉（19歳）→金沢 ※レンタル

MF ファブリシオ（26歳）→ポルティモネンセ（ポルトガル）※レンタル満了

MF 大橋尚志（20歳）→金沢

MF 平戸太貴（19歳）→町田 ※レンタル

DF ファン・ソッコ（27歳）→未定

GK 櫛引政敏（23歳）→清水→岡山 ※レンタル満了、他クラブへレンタル移籍



●浦和

【IN】

FW ラファエル・シルバ（24歳）←新潟

FW オナイウ阿道（21歳）←千葉

MF 菊池大介（25歳）←湘南

MF 長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰

MF 矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰

GK 福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰

【OUT】

FW 石原直樹（32歳）→仙台

DF 永田 充（33歳）→東京V

DF 加賀健一（33歳）→山形

GK 大谷幸輝（27歳）→新潟



●大宮

【IN】

MF 茨田陽生（25歳）←柏

MF 瀬川祐輔（22歳）←群馬

MF 山田 陸（18歳）←大宮ユース ※新人

DF 河面旺成（22歳）←明治大 ※新人

【OUT】

FW 川田拳登（19歳）→群馬 ※レンタル

MF 家長昭博（30歳）→川崎

MF 泉澤 仁（25歳）→G大阪

MF 小島幹敏（20歳）→水戸 ※レンタル

GK 川田修平（22歳）→栃木



●柏

【IN】

FW ハモン・ロペス（27歳）←仙台

FW 大島康樹（20歳）←富山 ※レンタル復帰

DF ユン・ソギョン（26歳）←ブレンビー（デンマーク）

DF 小池龍太（21歳）←山口

DF 橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人

DF 古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人

【OUT】

FW 田中順也（29歳）→スポルティング→神戸 ※レンタル満了→他クラブへ移籍

MF 太田徹郎（26歳）→未定

MF 茨田陽生（25歳）→大宮

MF 秋野央樹（22歳）→湘南 ※レンタル

DF 増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル

DF 湯澤聖人（23歳）→京都 ※レンタル

DF 山中亮輔（23歳）→横浜

GK 稲田康志（31歳）→新潟



●FC東京

【IN】

FW 大久保嘉人（34歳）←川崎

FW 永井謙佑（27歳）←名古屋

MF ハ・デソン（31歳）←名古屋 ※レンタル復帰

MF 内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人

MF 鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人

DF 太田宏介（29歳）←フィテッセ（オランダ）

DF 山田将之（22歳）←法政大※新人

DF 岡崎 慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 林 彰洋（29歳）←鳥栖

GK 大久保択生（27歳）←長崎

GK 波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 廣末 陸（18歳）←青森山田高 ※新人

【OUT】

FW 平山相太（31歳）→仙台

FW ムリキ（30歳）→アル・サッド（カタール）→バスコ・ダ・ガマ（ブラジル）※レンタル満了、他クラブへ移籍

FW 林 容平（27歳）→大分

MF 羽生直剛（37歳）→千葉

MF 高橋秀人（29歳）→神戸

MF 野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル移籍

GK 榎本達也（37歳）→引退

GK 秋元陽太（29歳）→湘南

GK 圍謙太朗（25歳）→C大阪



●川崎

【IN】

FW 知念 慶（21歳）←愛知学院大 ※新人

MF 家長昭博（30歳）←大宮

MF 阿部浩之（27歳）←G大阪

MF 田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人

DF 舞行龍ジェームズ（28歳）←新潟

DF タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

FW 大久保嘉人（34歳）→FC東京

MF 中野嘉大（23歳）→仙台 ※レンタル

MF 原川 力（23歳）→鳥栖 ※レンタル

GK 高木 駿（27歳）→大分



●横浜

【IN】

MF 吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人

DF 山中亮輔（23歳）←柏

DF 松原 健（23歳）←新潟

DF 高野 遼（21歳）←日本体育大 ※新人

GK 鈴木彩貴（29歳）←北九州

GK 杉本大地（23歳）←京都←徳島 ※レンタル満了、他クラブへ移籍

GK 原田 岳（18歳）←横浜ユース ※新人

【OUT】

FW ラフィーニャ（29歳）→未定

DF 小林祐三（30歳）→鳥栖

DF ファビオ（27歳）→G大阪

GK 高橋拓也（27歳）→北九州



●甲府

【IN】

FW ウイルソン（31歳）←仙台

FW ガブリエル（20歳）←サンパウロ（ブラジル）※レンタル

MF 兵働昭弘（34歳）←水戸

MF 島川俊郎（26歳）←山口

MF 堀米勇輝（24歳）←京都

MF 道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人

MF 曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人

DF エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）

DF 小出悠太（22歳）←明治大 ※新人

MF 若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰

【OUT】

FW 盛田剛平（40歳）→群馬

FW ダヴィ（32歳）→未定

MF マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定

MF ビリー・セレスキー（31歳）→未定

MF 吉野峻光（27歳）→未定

MF 稲垣 祥（25歳）→広島

DF 柴村直弥（34歳）→未定

DF 福田健介（32歳）→長崎

DF 渡邉将基（30歳）→横浜FC



●新潟

【IN】

FW 矢野貴章（32歳）←名古屋

FW 平松 宗（24歳）←水戸 ※レンタル満了

FW 酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル満了

FW 河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）

MF 本間 勲（35歳）←栃木

MF ロメロ・フランク（29歳）←水戸 ※レンタル満了

MF チアゴ・ガリャルド（27歳）←ポンチプレッタ（ブラジル）

MF 堀米悠斗（22歳）←札幌

MF 森 俊介（22歳）←関西学院大 ※新人

DF 川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰

DF 原 輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人

DF 長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人

GK 稲田康志（31歳）←柏

GK 大谷幸輝（27歳）←浦和

GK 小澤章人（24歳）←秋田

【OUT】

FW ラファエル・シルバ（24歳）→浦和

FW カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了

MF レオ・シルバ（31歳）→鹿島

MF 小林裕紀（28歳）→名古屋

MF 小塚和季（22歳）→山口 ※レンタル

MF 野津田岳人（22歳）→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍

MF 宮崎幾笑（18歳）→金沢 ※レンタル

DF コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了

DF 舞行龍ジェームズ（28歳）→川崎

DF 松原 健（23歳）→横浜



●清水

【IN】

MF 野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了

DF 立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人

GK 六反勇治（29歳）←仙台

【OUT】

FW 澤田 崇（25歳）→長崎

MF 本田拓也（31歳）→山形

MF 石毛秀樹（22歳）→岡山 ※レンタル

DF 福村貴幸（25歳）→岐阜 ※レンタル

DF 川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了

DF 三浦弦太（21歳）→G大阪

GK 杉山力裕（29歳）→福岡

GK 碓井健平（29歳）→町田 ※レンタル



●磐田

【IN】

FW 川又堅碁（27歳）←名古屋

MF ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）

MF 松本昌也（21歳）←大分

MF 針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人

MF 藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人

DF 高橋祥平（25歳）←神戸

GK 三浦龍輝（24歳）←長野

【OUT】

FW ジェイ（34歳）→未定

FW 森島康仁（29歳）→未定

FW 中村祐輝（29歳）→未定

MF 岡田 隆（32歳）→引退

DF 高木和道（36歳）→未定

DF パパドプーロス（31歳）→未定

DF 石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍

GK 奥田達朗（28歳）→長崎



●G大阪

【IN】

MF 泉澤 仁（25歳）←大宮

MF 中原彰吾（22歳）←札幌 ※レンタル

MF 井出遥也（22歳）←千葉

MF 森 勇人（21歳）←名古屋

MF 高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人

MF 高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人

MF 食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人

DF ファビオ（27歳）←横浜

DF 三浦弦太（21歳）←清水

DF ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人

GK 鈴木椋大（22歳）←横浜←東京V ※レンタル終了、他クラブへ移籍

【OUT】

MF 阿部浩之（27歳）→川崎

MF 大森晃太郎（24歳）→神戸

MF 内田達也（24歳）→東京V

DF 岩下敬輔（30歳）→福岡

DF 西野貴治（23歳）→千葉 ※レンタル



●C大阪

【IN】

FW 山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人

MF 山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人

MF 大山武蔵（18歳）←札幌大谷高 ※新人

MF 斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）

DF 舩木 翔（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF 森下怜哉（18歳）←C大阪U-18 ※新人

GK 圍謙太朗（25歳）←FC東京

GK 茂木 秀（17歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

FW 玉田圭司（36歳）→名古屋

FW 田代有三（34歳）→未定

FW ベサルト・アブドゥラヒミ（26歳）→アスタナ（カザフスタン）※レンタル満了

FW 米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍

MF 小暮大器（22歳）→愛媛

DF 中澤聡太（34歳）→未定

GK 北野貴之（34歳）→未定

GK 武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍



●神戸

【IN】

FW 田中順也（29歳）←スポルティング←柏 ※レンタル満了、他クラブへ移籍

FW 大槻周平（27歳）←湘南

MF 高橋秀人（29歳）←FC東京

MF 大森晃太郎（24歳）←G大阪

MF 野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人

MF 向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人

MF 安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人

DF 渡部博文（29歳）←仙台

DF 山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 前川黛也（22歳）←関西大 ※新人

【OUT】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島

FW 石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了

MF 松村 亮（22歳）→徳島 ※レンタル

DF 相馬崇人（34歳）→引退

DF 高橋祥平（25歳）→磐田

GK 山本海人（31歳）→千葉

GK 松澤香輝（24歳）→徳島



●広島

【IN】

FW 工藤壮人（26歳）←バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）

MF フェリペ（26歳）←セアラー（ブラジル）

MF 稲垣 祥（25歳）←甲府

MF 松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人

DF イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人

GK 中林洋次（30歳）←岡山

【OUT】

FW 佐藤寿人（34歳）→名古屋

MF 森﨑浩司（35歳）→引退

MF 宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍

GK 増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍



●鳥栖

【IN】

FW 田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

MF 小川佳純（32歳）←名古屋

MF 原川 力（23歳）←川崎 ※レンタル

MF 石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

DF 小林祐三（31歳）←横浜

【OUT】

FW 岡田翔平（27歳）→群馬

MF 早坂良太（31歳）→札幌

MF キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）

MF 岡本知剛（26歳）→松本

DF 小林久晃（37歳）→引退

DF 磯崎敬太（36歳）→引退

GK 林 彰洋（29歳）→FC東京

GK 牲川歩見（22歳）→磐田→群馬 ※レンタル満了、他クラブへ移籍



●名古屋

【IN】

FW 玉田圭司（36歳）←C大阪

FW 佐藤寿人（34歳）←広島

FW 押谷祐樹（27歳）←岡山

FW 永井 龍（25歳）←長崎

FW 杉本竜士（23歳）←東京V

FW 松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人

FW 深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人

MF ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 小林裕紀（28歳）←新潟

MF フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了

MF 宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍

MF 梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人

DF シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）

DF 内田健太（27歳）←愛媛

DF 櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍

DF 宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人

【OUT】

FW 矢野貴章（32歳）→新潟

FW 野田隆之介（28歳）→湘南

FW 川又堅碁（27歳）→磐田

FW 永井謙佑（27歳）→FC東京

FW 松田 力（25歳）→福岡

FW 小屋松知哉（21歳）→京都

FW グスタボ（20歳）→熊本

MF 明神智和（38歳）→長野

MF 小川佳純（32歳）→鳥栖

MF ハ・デソン（31歳）→FC東京 ※レンタル満了

MF イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ

MF 森 勇人（21歳）→G大阪

DF 田中マルクス闘莉王（35歳）→京都

DF 竹内 彬（33歳）→大分

DF 安田理大（28歳）→未定

GK 西村弘司（32歳）→引退