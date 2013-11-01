【天皇杯決勝｜鹿島×川崎：スタメン発表】鹿島は金崎がメンバー外、川崎は大島が先発復帰

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年01月01日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

CS準決勝のカードが再現。川崎はリベンジなるか。

CS準決勝では鹿島が勝利。今回の結果はどうなるか!?（C）SOCCER DIGEST

　天皇杯の決勝、鹿島アントラーズ対川崎フロンターレ戦が、１月１日に市立吹田サッカースタジアムで開催される。
 
　14時03分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
 
　鹿島のメンバーは以下のとおり。
 
GK
21　曽ケ端準
 
DF
22　西　大伍
23　植田直通
３　昌子　源
16　山本脩斗
 
MF
６　永木亮太
40　小笠原満男
25　遠藤　康
10　柴崎　岳
 
FW
８　土居聖真
18　赤﨑秀平
 
●ベンチメンバー
GK
１　櫛引政敏
 
DF
14　ファン・ソッコ
24　伊東幸敏
 
MF
11　ファブリシオ
13　中村充孝
20　三竿健斗
 
FW
34　鈴木優磨
 
監督
石井正忠
 
　川崎のメンバーは以下のとおり。
 
GK
１　チョン・ソンリョン　
 
DF
６　田坂祐介　
５　谷口彰悟
23　エドゥアルド
20　車屋紳太郎
 
MF
10　大島僚太
14　中村憲剛
18　エウシーニョ
２　登里享平
 
FW
11　小林 悠
13　大久保嘉人
 
●ベンチメンバー
GK　
30　新井章太
 
DF
28　板倉 滉
 
MF
19　森谷賢太郎
22　中野嘉大
26　三好康児
 
FW
９　森本貴幸
27　大塚翔平
 
監督
風間八宏
 

12月22日発売号の特集は「日本サッカー2017年の予言書」。巻頭インタビューでは大迫選手が鹿島アントラーズについても語ってくれています。

関連ワード
天皇杯
川崎
鹿島

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 17494_ext_01_0.jpg定価：600円(税込)

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト12月22日号
    12月8日発売     Jリーガーが選ぶ
    BEST PLAYER     詳細はこちら

  • 14689_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェストNo.473
    12月１日発売     2017年の移籍マーケットを読む 詳細はこちら

  • 249_ext_01_0.jpg定価：930円(税込)

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.18
    12月７日発売     第95回全国高校サッカー選手権
    選手権名鑑     詳細はこちら

  • 16421_ext_01_0.jpg定価：1296円(税込)

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    ９月９日発売     2016-2017 EUROPE SOCCER TODAY 詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24