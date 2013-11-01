【天皇杯決勝｜鹿島×川崎：スタメン発表】鹿島は金崎がメンバー外、川崎は大島が先発復帰
カテゴリ：Jリーグ
2017年01月01日
CS準決勝のカードが再現。川崎はリベンジなるか。
天皇杯の決勝、鹿島アントラーズ対川崎フロンターレ戦が、１月１日に市立吹田サッカースタジアムで開催される。
14時03分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
鹿島のメンバーは以下のとおり。
GK
21 曽ケ端準
DF
22 西 大伍
23 植田直通
３ 昌子 源
16 山本脩斗
MF
６ 永木亮太
40 小笠原満男
25 遠藤 康
10 柴崎 岳
FW
８ 土居聖真
18 赤﨑秀平
●ベンチメンバー
GK
１ 櫛引政敏
DF
14 ファン・ソッコ
24 伊東幸敏
MF
11 ファブリシオ
13 中村充孝
20 三竿健斗
FW
34 鈴木優磨
監督
石井正忠
川崎のメンバーは以下のとおり。
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
６ 田坂祐介
５ 谷口彰悟
23 エドゥアルド
20 車屋紳太郎
MF
10 大島僚太
14 中村憲剛
18 エウシーニョ
２ 登里享平
FW
11 小林 悠
13 大久保嘉人
●ベンチメンバー
GK
30 新井章太
DF
28 板倉 滉
MF
19 森谷賢太郎
22 中野嘉大
26 三好康児
FW
９ 森本貴幸
27 大塚翔平
監督
風間八宏
14時03分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
鹿島のメンバーは以下のとおり。
GK
21 曽ケ端準
DF
22 西 大伍
23 植田直通
３ 昌子 源
16 山本脩斗
MF
６ 永木亮太
40 小笠原満男
25 遠藤 康
10 柴崎 岳
FW
８ 土居聖真
18 赤﨑秀平
●ベンチメンバー
GK
１ 櫛引政敏
DF
14 ファン・ソッコ
24 伊東幸敏
MF
11 ファブリシオ
13 中村充孝
20 三竿健斗
FW
34 鈴木優磨
監督
石井正忠
川崎のメンバーは以下のとおり。
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
６ 田坂祐介
５ 谷口彰悟
23 エドゥアルド
20 車屋紳太郎
MF
10 大島僚太
14 中村憲剛
18 エウシーニョ
２ 登里享平
FW
11 小林 悠
13 大久保嘉人
●ベンチメンバー
GK
30 新井章太
DF
28 板倉 滉
MF
19 森谷賢太郎
22 中野嘉大
26 三好康児
FW
９ 森本貴幸
27 大塚翔平
監督
風間八宏