【選手権／結果一覧】全対戦カードのスコア、関連記事、PHOTOギャラリーはココで！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2017年01月01日
注目カードの舞台裏はレポート記事で、選手たちの表情はPHOTOギャラリーで。
12月30日（金）
１回戦（開幕戦）
＜駒沢陸上競技場＞
関東一（東京B） １－０ 野洲（滋賀）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
12月31日（土）
１回戦
＜等々力陸上競技場＞
桐光学園（神奈川） ０-２ 長崎総科大附（長崎）
（レポート記事１／レポート記事２）
北陸（福井） ０-１ 鹿児島城西（鹿児島）
＜ニッパツ三ツ沢競技場＞
鹿島学園（茨城） ２-１ 高川学園（山口）
（レポート記事１／レポート記事２／PHOTOギャラリー）
藤枝明誠（静岡） １-２ 東海大仰星（大阪）
（レポート記事）
＜NACK５スタジアム大宮＞
正智深谷（埼玉） ２-１ 立正大淞南（島根）
旭川実（北海道） ０-３ 米子北（鳥取）
（レポート記事）
＜浦和駒場スタジアム＞
聖和学園（宮城） ２-０ 海星（三重）
（レポート記事）
帝京長岡（新潟） １（４PK５）１ 徳島市立（徳島）
＜柏の葉公園総合競技場＞
秋田商（秋田） ０-２ 滝川二（兵庫）
（レポート記事）
中京（岐阜） １-４ 大分（大分）
＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉） １-０ 京都橘（京都）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
前橋育英（群馬） ３-０ 明徳義塾（高知）
（PHOTOギャラリー）
＜味の素フィールド西が丘＞
佐野日大（栃木） １-０ 和歌山北（和歌山）
（レポート記事１／レポート記事２）
＜駒沢陸上競技場＞
山梨学院（山梨） １-０ 岡山学芸館（岡山）
（レポート記事１／レポート記事２／PHOTOギャラリー）
尚志（福島） ４-２ ルーテル学院（熊本）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
１月２日（月）
２回戦
＜等々力陸上競技場＞
鹿児島城西（鹿児島）×長崎総科大附（長崎）
東福岡（福岡）×東邦（愛知）
＜ニッパツ三ツ沢球技場＞
鹿島学園（茨城）×東海大仰星（大阪）
富山一（富山）×那覇西（沖縄）
＜浦和駒場スタジアム＞
関東一（東京B）×正智深谷（埼玉）
創造学園（長野）×広島皆実（広島）
＜NACK５スタジアム大宮＞
聖和学園（宮城）×徳島市立（徳島）
鵬翔（宮崎）×青森山田（青森）
＜柏の葉公園総合競技場＞
鵬学園（石川）×佐賀東（佐賀）
大分（大分）×滝川二（兵庫）
＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉）×前橋育英（群馬）
遠野（岩手）×松山北（愛媛）
＜味の素フィールド西が丘＞
山形中央（山形）×一条（奈良）
米子北（鳥取）×佐野日大（栃木）
＜駒沢陸上競技場＞
高松商（香川）×駒澤大高（東京A）
山梨学院（山梨）×尚志（福島）
３回戦
１月３日（火）
準々決勝
１月５日（木）
準決勝
１月７日（土）
決勝
１月９日（月・祝）
１回戦（開幕戦）
＜駒沢陸上競技場＞
関東一（東京B） １－０ 野洲（滋賀）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
12月31日（土）
１回戦
＜等々力陸上競技場＞
桐光学園（神奈川） ０-２ 長崎総科大附（長崎）
（レポート記事１／レポート記事２）
北陸（福井） ０-１ 鹿児島城西（鹿児島）
＜ニッパツ三ツ沢競技場＞
鹿島学園（茨城） ２-１ 高川学園（山口）
（レポート記事１／レポート記事２／PHOTOギャラリー）
藤枝明誠（静岡） １-２ 東海大仰星（大阪）
（レポート記事）
＜NACK５スタジアム大宮＞
正智深谷（埼玉） ２-１ 立正大淞南（島根）
旭川実（北海道） ０-３ 米子北（鳥取）
（レポート記事）
＜浦和駒場スタジアム＞
聖和学園（宮城） ２-０ 海星（三重）
（レポート記事）
帝京長岡（新潟） １（４PK５）１ 徳島市立（徳島）
＜柏の葉公園総合競技場＞
秋田商（秋田） ０-２ 滝川二（兵庫）
（レポート記事）
中京（岐阜） １-４ 大分（大分）
＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉） １-０ 京都橘（京都）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
前橋育英（群馬） ３-０ 明徳義塾（高知）
（PHOTOギャラリー）
＜味の素フィールド西が丘＞
佐野日大（栃木） １-０ 和歌山北（和歌山）
（レポート記事１／レポート記事２）
＜駒沢陸上競技場＞
山梨学院（山梨） １-０ 岡山学芸館（岡山）
（レポート記事１／レポート記事２／PHOTOギャラリー）
尚志（福島） ４-２ ルーテル学院（熊本）
（レポート記事／PHOTOギャラリー）
１月２日（月）
２回戦
＜等々力陸上競技場＞
鹿児島城西（鹿児島）×長崎総科大附（長崎）
東福岡（福岡）×東邦（愛知）
＜ニッパツ三ツ沢球技場＞
鹿島学園（茨城）×東海大仰星（大阪）
富山一（富山）×那覇西（沖縄）
＜浦和駒場スタジアム＞
関東一（東京B）×正智深谷（埼玉）
創造学園（長野）×広島皆実（広島）
＜NACK５スタジアム大宮＞
聖和学園（宮城）×徳島市立（徳島）
鵬翔（宮崎）×青森山田（青森）
＜柏の葉公園総合競技場＞
鵬学園（石川）×佐賀東（佐賀）
大分（大分）×滝川二（兵庫）
＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉）×前橋育英（群馬）
遠野（岩手）×松山北（愛媛）
＜味の素フィールド西が丘＞
山形中央（山形）×一条（奈良）
米子北（鳥取）×佐野日大（栃木）
＜駒沢陸上競技場＞
高松商（香川）×駒澤大高（東京A）
山梨学院（山梨）×尚志（福島）
３回戦
１月３日（火）
準々決勝
１月５日（木）
準決勝
１月７日（土）
決勝
１月９日（月・祝）