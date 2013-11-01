【選手権／結果一覧】全対戦カードのスコア、関連記事、PHOTOギャラリーはココで！

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年01月01日

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注目カードの舞台裏はレポート記事で、選手たちの表情はPHOTOギャラリーで。

12月30日（金）
１回戦（開幕戦）
＜駒沢陸上競技場＞
関東一（東京B）　１－０　野洲（滋賀）
レポート記事PHOTOギャラリー

12月31日（土）
１回戦
＜等々力陸上競技場＞
桐光学園（神奈川）　０-２　長崎総科大附（長崎）
レポート記事１レポート記事２

北陸（福井）　０-１　鹿児島城西（鹿児島）

＜ニッパツ三ツ沢競技場＞
鹿島学園（茨城）　２-１　高川学園（山口）
レポート記事１レポート記事２／PHOTOギャラリー）

藤枝明誠（静岡）　１-２　東海大仰星（大阪）
レポート記事

＜NACK５スタジアム大宮＞
正智深谷（埼玉）　２-１　立正大淞南（島根）

旭川実（北海道）　０-３　米子北（鳥取）
レポート記事

＜浦和駒場スタジアム＞
聖和学園（宮城）　２-０　海星（三重）
レポート記事

帝京長岡（新潟）　１（４PK５）１　徳島市立（徳島）

＜柏の葉公園総合競技場＞
秋田商（秋田）　０-２　滝川二（兵庫）
レポート記事

中京（岐阜）　１-４　大分（大分）

＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉）　１-０　京都橘（京都）
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前橋育英（群馬）　３-０　明徳義塾（高知）
PHOTOギャラリー

＜味の素フィールド西が丘＞
佐野日大（栃木）　１-０　和歌山北（和歌山）
レポート記事１レポート記事２

＜駒沢陸上競技場＞
山梨学院（山梨）　１-０　岡山学芸館（岡山）
レポート記事１レポート記事２PHOTOギャラリー

尚志（福島）　４-２　ルーテル学院（熊本）
レポート記事PHOTOギャラリー

１月２日（月）
２回戦
＜等々力陸上競技場＞
鹿児島城西（鹿児島）×長崎総科大附（長崎）
東福岡（福岡）×東邦（愛知）

＜ニッパツ三ツ沢球技場＞
鹿島学園（茨城）×東海大仰星（大阪）
富山一（富山）×那覇西（沖縄）

＜浦和駒場スタジアム＞
関東一（東京B）×正智深谷（埼玉）
創造学園（長野）×広島皆実（広島）

＜NACK５スタジアム大宮＞
聖和学園（宮城）×徳島市立（徳島）
鵬翔（宮崎）×青森山田（青森）

＜柏の葉公園総合競技場＞
鵬学園（石川）×佐賀東（佐賀）
大分（大分）×滝川二（兵庫）

＜フクダ電子アリーナ＞
市立船橋（千葉）×前橋育英（群馬）
遠野（岩手）×松山北（愛媛）

＜味の素フィールド西が丘＞
山形中央（山形）×一条（奈良）
米子北（鳥取）×佐野日大（栃木）

＜駒沢陸上競技場＞
高松商（香川）×駒澤大高（東京A）
山梨学院（山梨）×尚志（福島）

３回戦
１月３日（火）

準々決勝
１月５日（木）

準決勝
１月７日（土）

決勝
１月９日（月・祝）

 
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