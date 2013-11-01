【最新移籍動向】ペドロ・ジュニオールが鹿島、平山相太が仙台へ。神戸はG大阪から大森晃太郎を獲得

神戸が27日、FWペドロ・ジュニオールが鹿島へ移籍すると発表した。P・ジュニオールは今季29試合で11ゴール。19点を挙げて得点王に輝いたレアンドロと２トップを組み、第２ステージ２位と躍進したチームを支えた。



2014年から３年間在籍したクラブを離れるにあたって本人は、神戸広報をとおして「今日は人生においてもっとも難しい決断をした」とコメント。「神戸に来た日から今日までの3年間、多くの喜びに満ちた日々を過ごすことが出来ました」と感謝の意を示した。



P・ジュニオールがクラブを去る一方、神戸はG大阪からMF大森晃太郎を獲得している。



大森はジュニアユース時代からG大阪でプレーする生え抜きで、下部組織時代を含めて今季で在籍12年目。それだけに愛着のあるクラブを去るのは大きな決断だったが、「ガンバアカデミー出身として恥ずかしくないプレーができるようこれからも頑張ります」と新天地での意気込みを語った。



また、仙台がFC東京の平山相太を完全移籍で獲得したと発表した。平山は、仙台とFC東京の公式HP上で、次のようにコメントしている。



◆仙台公式HP

「ベガルタ仙台のファン・サポーターの方々に認めていただけるよう日々努力し、成長したいと思います。ベガルタゴールドに染まったユアテックスタジアム仙台が歓喜に包まれるようなゴールを狙い続けていきます。応援よろしくお願いします」



◆FC東京公式HP

「FC東京には11年在籍させていただき、感謝しています。クラブにも自分にもその間にたくさんの出来事があり忘れられない思い出となっています。また、FC東京でのサッカー選手生活を通じて人としても成長出来たと思っています。このクラブで出会った方々、そしてFC東京のファン・サポーターの方々、みんながファミリーだと感じています。所属するチームは変わりますが、これからも引き続き応援していただければ自分の力になるので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。11年間本当にありがとうございました」



その他の移籍動向は以下のとおり。



●札幌

【IN】

FW 金園英学（28歳）←仙台

MF キム・ミンテ（23歳）←仙台

MF チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約

DF 濱 大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人

【OUT】

MF 上里一将（30歳）→熊本

MF イルファン（28歳）→未定

MF 堀米悠斗（22歳）→新潟

MF 神田夢実（22歳）→愛媛

MF 前 貴之（23歳）→山口

DF 櫛引一紀（23歳）→名古屋

DF 内山裕貴（21歳）→未定



●仙台

【IN】

FW 平山相太（31歳）←FC東京

DF 増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル

DF 永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人

GK シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰

【OUT】

FW ウイルソン（31歳）→甲府

FW 金園英学（28歳）→札幌

MF キム・ミンテ（23歳）→札幌

MF 水野晃樹（31歳）→未定

DF 渡部博文（29歳）→神戸



●鹿島

【IN】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸

MF 安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人

DF 小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人

【OUT】

なし



●浦和

【IN】

FW ラファエル・シルバ（24歳）←新潟

FW オナイウ阿道（21歳）←千葉

MF 長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰

MF 矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰

GK 福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰

【OUT】

DF 永田 充（33歳）→東京V

DF 加賀健一（33歳）→山形

GK 大谷幸輝（27歳）→新潟



●大宮

【IN】

MF 瀬川祐輔（22歳）←群馬

MF 山田 陸（18歳）←大宮ユース ※新人

DF 河面旺成（22歳）←明治大 ※新人

【OUT】

なし



●柏

【IN】

DF 小池龍太（21歳）←山口

DF 橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人

DF 古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人

【OUT】

DF 増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル

DF 山中亮輔（23歳）→横浜

GK 稲田康志（31歳）→未定



●FC東京

【IN】

FW 永井謙佑（27歳）←名古屋

MF 内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人

MF 鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人

DF 山田将之（22歳）←法政大※新人

DF 岡崎 慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人

GK 廣末 陸（18歳）←青森山田高 ※新人

【OUT】

FW 平山相太（31歳）→仙台

FW 林 容平（27歳）→大分

MF 野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル移籍

GK 榎本達也（37歳）→引退

GK 圍謙太朗（25歳）→C大阪



●川崎

【IN】

FW 知念 慶（21歳）←愛知学院大 ※新人

MF 田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人

DF タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

なし



●横浜

【IN】

MF 吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人

DF 山中亮輔（23歳）←柏

DF 松原 健（23歳）←新潟

DF 高野 遼（21歳）←日本体育大 ※新人

GK 原田 岳（18歳／横浜ユース）

【OUT】

FW ラフィーニャ（29歳）→未定

DF 小林祐三（30歳）→未定



●湘南

【IN】

FW 宮市 剛（21歳）←鳥取 ※レンタル復帰

FW 表原玄太（20歳）←愛媛

MF 安東 輝（21歳）←金沢 ※レンタル復帰

DF 杉岡大暉（17歳）←市立船橋高 ※新人

DF 石原広教（17歳）←湘南ユース ※新人

GK 後藤雅明（22歳）←早稲田大 ※新人

【OUT】

なし



●甲府

【IN】

FW ウイルソン（31歳）←仙台

MF 堀米勇輝（24歳）←京都

MF 道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人

MF 曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人

DF エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）

DF 小出悠太（22歳）←明治大 ※新人

MF 若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰

【OUT】

FW 盛田剛平（40歳）→未定

FW ダヴィ（32歳）→未定

MF マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定

MF ビリー・セレスキー（31歳）→未定

MF 吉野峻光（27歳）→未定

DF 柴村直弥（34歳）→未定

DF 福田健介（32歳）→長崎

DF 渡邉将基（29歳）→未定



●新潟

【IN】

FW 河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）

MF 本間 勲（35歳）←栃木

MF 堀米悠斗（22歳）←札幌

MF 森 俊介（22歳）←関西学院大 ※新人

DF 川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰

DF 原 輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人

DF 長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人

GK 大谷幸輝（27歳）←浦和

【OUT】

FW ラファエル・シルバ（24歳）→浦和

FW カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了

MF 小林裕紀（28歳）→名古屋

MF 野津田岳人（22歳）→広島→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍

DF コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了

DF 松原 健（23歳）→横浜



●清水

【IN】

MF 野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了

DF 立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人

【OUT】

FW 澤田 崇（25歳）→長崎

DF 川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了



●磐田

【IN】

FW 川又堅碁（27歳）←名古屋

MF ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）

MF 松本昌也（21歳）←大分

MF 針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人

MF 藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人

DF 高橋祥平（25歳）←神戸

GK 三浦龍輝（24歳）←長野

【OUT】

FW ジェイ（34歳）→未定

FW 森島康仁（29歳）→未定

FW 中村祐輝（29歳）→未定

MF 岡田 隆（32歳）→引退

DF 高木和道（36歳）→未定

DF パパドプーロス（31歳）→未定

DF 石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍

GK 奥田達朗（28歳）→未定



●名古屋

【IN】

FW 佐藤寿人（34歳）←広島

FW 押谷祐樹（27歳）←岡山

FW 永井 龍（25歳）←長崎

FW 松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人

FW 深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人

MF ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 小林裕紀（28歳）←新潟

MF フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）

MF 八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了

MF 宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍

MF 梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人

DF シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）

DF 内田健太（27歳）←愛媛

DF 櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍

DF 宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人

【OUT】

FW 野田隆之介（28歳）→未定

FW 川又堅碁（27歳）→磐田

FW 永井謙佑（27歳）→FC東京

FW 松田 力（25歳）→福岡

FW 小屋松知哉（21歳）→京都

FW グスタボ（20歳）→熊本

MF 明神智和（38歳）→長野

MF 小川佳純（32歳）→鳥栖

MF イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ

MF 森 勇人（21歳）→未定

DF 田中マルクス闘莉王（35歳）→未定

DF 竹内 彬（33歳）→大分

DF 安田理大（28歳）→未定

GK 西村弘司（32歳）→未定



●G大阪

【IN】

MF 高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人

MF 高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人

MF 食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人

DF ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人

【OUT】

MF 大森晃太郎（24歳）→神戸



●C大阪

【IN】

FW 山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人

MF 山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人

MF 大山武蔵（18歳）←札幌大谷高 ※新人

MF 斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）

DF 舩木 翔（18歳）←C大阪U-18 ※新人

DF 森下怜哉（18歳）←C大阪U-18 ※新人

GK 圍謙太朗（25歳）←FC東京

GK 茂木 秀（17歳）←桐光学園高 ※新人

【OUT】

FW 玉田圭司（36歳）→未定

FW 田代有三（34歳）→未定

FW 米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍

MF 小暮大器（22歳）→愛媛

DF 中澤聡太（34歳）→未定

GK 北野貴之（34歳）→未定

GK 武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍



●神戸

【IN】

MF 大森晃太郎（24歳）←G大阪

MF 野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人

MF 向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人

MF 安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人

DF 渡部博文（29歳）←仙台

DF 山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰

GK 前川黛也（22歳）←関西大 ※新人

【OUT】

FW ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島

FW 石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了

DF 相馬崇人（34歳）→引退

DF 高橋祥平（25歳）→磐田

GK 山本海人（31歳）→千葉

GK 松澤香輝（24歳）→未定



●広島

【IN】

MF フェリペ（26歳）←セアラ（ブラジル）

MF 松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人

DF イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人

【OUT】

FW 佐藤寿人（34歳）→名古屋

MF 森﨑浩司（35歳）→引退

MF 宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍

GK 増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍



●福岡

【IN】

FW 石津大介（26歳）←神戸 ※レンタル復帰

FW 松田 力（25歳）←名古屋

FW 崎村祐丞（18歳）←福岡U-18 ※新人

GK 山ノ井拓己（18歳）←静岡学園高 ※新人

【OUT】

FW 平井将生（28歳）→未定

MF 古部健太（31歳）→長崎

MF 中原秀人（26歳）→未定

DF 阿部 巧（25歳）→未定

DF 田村 友（24歳）→浦和



●鳥栖

【IN】

FW 田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

MF 小川佳純（32歳）←名古屋

MF 石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人

【OUT】

MF キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）

DF 小林久晃（37歳）→引退

DF 磯崎敬太（36歳）→引退