プーマが高校生最強の "一人" を決める大会『KING of 1v1』の全国大会決勝戦を開催！

第95回全国高校サッカー選手権大会をサポートするプーマは、2016年の夏に最強の "一人" を決める大会『KING of 1v1』の高校生大会『PUMA KING of 1v1 HIGHSCHOOL TOURNAMENT』を開催。東北、関東、関西、九州で行われた予選大会に勝利した8名が、最強の"一人"をかけて、「第95回全国高校サッカー選手権大会」全国大会決勝戦と同様に、2017年1月9日(月・祝)埼玉スタジアム2○○2特設コートにて決勝大会に臨みます。プーマ フットボール公式ツイッターアカウント「@pumafootball_jp」をフォローし、ハッシュタグ 「#Kingof1v1」、「#⾼校サッカー」、応援する選手の「#選⼿名」を含む応援メッセージをツイートするとエントリー完了となる。 『PUMA KING of 1v1 HIGHSCHOOL TOURNAMENT』公式ページ に掲載されている予選大会と決勝大会に臨む8名の各選手の紹介ムービーをチェックして応援する選手を決定しよう。優勝した選手に応援メッセージをツイートした方の中から1名様を抽選でドルトムント観戦ツアーにご招待!【応募期間】2017年1月9日(月・祝)12:00まで■ PUMA KING of 1v1 HIGHSCHOOL TOURNAMENT 公式ページ■ PUMA KING of 1v1 HIGHSCHOOL TOURNAMENT 予選ムービー